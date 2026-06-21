Lüks hayat maskesi altında zihniyet zehirlemesi! 2.5 yaşındaki çocuğunu alkole özendiren anneye sosyal medyada tepki yağdı
Modernlik adı altında milli ve manevi değerleri hedef alan zihniyet çürümesine sosyal medyada tokat gibi cevap! Instagram'da lüks yaşam tarzı pazarlayan bir sözde içerik üreticisinin, henüz 2,5 yaşındaki çocuğunu geleceğini alkol kültürüyle kirleterek "18 yaşına özel şarap koleksiyonu" hazırladığını utanmadan ilan etmesi ve geçmişte emzirmeyi bitirişini de rakı masasında kutladığının ifşa olması infiale yol açtı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran bu skandala isyan eden binlerce vicdan sahibi vatandaş oyun çağındaki bir evladın fıtratını korumak için adeta bir dua ve tepki seferberliği başlattı.
Hızlı Özet Göster
- Instagram'da içerik üreten bir anne, 2,5 yaşındaki oğlu için 18 yaşına geldiğinde devretmek üzere 18 farklı şaraptan oluşan bir koleksiyon hazırladığını açıkladı.
- Annenin paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti ve kullanıcılar çocuğun geleceğinin alkol kültürü üzerinden kurgulanmasına isyan etti.
- Sosyal medya kullanıcıları annenin paylaşımına karşılık çocuğun İslam ahlakıyla büyümesi için dua zinciri başlattı.
- Kullanıcılar paylaşımı 'fikri sünepelik' ve 'kompleksli burjuva imajı çizme çabası' olarak nitelendirdi.
- Yorumlarda kullanıcılar çocuğun büyüdüğünde namazlı ve İslam'a bağlı birisi olması için dua ettiklerini belirtti.
Lüks hayat maskesi altında zihniyet zehirlemesi! 2 buçuk yaşındaki evladına şarap biriktiren anneye tepki yağdı.2,5 yaşındaki oğluna şarap koleksiyonu skandalı!
Instagram'da modern ve lüks yaşam tarzı adı altında içerik üreten bir annenin, henüz 2,5 yaşındaki oğlu için 18 yaşına geldiğinde devretmek üzere 18 farklı şaraptan oluşan bir koleksiyon hazırladığını açıklaması ve satın aldığı alkollü içecekleri sosyal medyada sergilemesi büyük bir infiale yol açtı.
Oyun çağındaki bir çocuğun geleceğinin alkol kültürü üzerinden kurgulanmasına isyan eden ve tepki yağdıran binlerce sosyal medya kullanıcısı, annenin bu absürt hamlesine inat, minik çocuğun hidayete ermesi ve İslam ahlakıyla büyümesi için adeta bir dua zinciri başlattı.
BU KADARINA DA PES
Sosyal medya mecralarında lüks, modernlik ve "farklı görünme" hevesiyle manevi değerleri, aile yapısını ve çocuk gelişimini hedef alan skandallara her gün bir yenisi ekleniyor.
Bugün ise Instagram'da "içerik üreticisi" sıfatıyla boy gösteren bir annenin paylaştığı video, ekran başındakilere "bu kadarına da pes" dedirtti. Kendince elit bir hava yaratmaya çalışan genç kadın, henüz konuşmayı bile tam sökmemiş 2,5 yaşındaki çocuğu için akılalmaz bir gelecek planı hazırladığını duyurdu. Çocuğu reşit olduğunda ona teslim etmek üzere şimdiden 18 adet şarap biriktirmeye başladığını iddia eden anne, aldığı ilk üç şişeyi de büyük bir marifet gibi kameraya sallayarak takipçilerine sundu.
REZALETİN GEÇMİŞİ DE VAR
Çocuğunu lüks ve alkol batağının ortasında büyütmeyi modernlik sanan kadının skandalları bununla sınırlı değil. Aynı annenin, birkaç sene önce bebeğini emzirmeyi bitirdiği dönemi alkol masasında kutlamıştı. Sosyal medya hesabından kadeh fotoğrafı paylaşan kadının, "3 yıl sonra ilk rakı" notuyla emzirme sürecinin bitişini alkollü içkiyle ilan ettiği görüntüler, bilinçli zihniyet zehirlemesinin geçmişe dayandığını gözler önüne serdi. Kendi egolarını ve lüks düşkünlüklerini küçücük bir çocuğun üzerinden tatmin etmeye çalışan ebeveyn modeli, modernlik maskesinin arkasındaki çürümeyi bir kez daha kanıtladı.
"FİKRİ SÜNEPELİK" KOMPLEKSLİ HAYRANLIK
Çocuğun temiz fıtratını ve geleceğini daha bebeklik çağında alkol üzerinden şekillendirmeye kalkan bu zihniyet, dijital dünyada çok sert kayaya çarptı. Şarap markalarını telaffuz ederken ağzını eğip büken, takındığı yapay tavırlarla sözde burjuva imajı çizmeye çalışan kadının bu videosu, izleyenler tarafından "kompleksli bir fikri sünepelik hali" ve "Fransa'da bile olmayacak bir Fransızlık" olarak nitelendirildi. Kendi egolarını ve lüks düşkünlüklerini küçücük bir çocuğun üzerinden tatmin etmeye çalışan ebeveyn modeli, modernlik maskesinin arkasındaki çürümeyi bir kez daha gözler önüne serdi.
SOSYAL MEDYADAN İBRETLİK CEVAP: DUALARLA TERS KÖŞE
Toplumu ve gençliği İslam'dan, ahlaktan koparmaya yönelik bu tür algı dolu paylaşımlara sosyal medya kullanıcıları ise tokat gibi bir cevap verdi. Annenin alkolü ve haramı normalleştirme çabasına karşılık, X (Twitter) ve Instagram platformlarında adeta manevi bir seferberlik ilan edildi. Gönderinin altına adeta hidayet duaları aktı. "Sen çocuk şarapçı olsun diye yırtınırsın, milyonlar sofi olsun diye dua eder", "İnşallah büyüdüğünde dinine bağlı bir mücahit olur da o şarapları ait olduğu yere, çöpe döker" diyen Türk insanı şer gibi görünen bu skandalı verdikleri reaksiyonla hayra çevirdi ve çocuk için adeta dua zinciri oluşturdu.
SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLERDEN BAZILARI ŞU ŞEKİLDE:
"İyi ki paylaştın çünkü oğluna şimdiden dua edeceğiz."
"İnşallah harama bulaşmayan hakiki bir Müslüman olur."
"Allah İslam üzere iyi bir ömür yaşatsın oğluna."
"Umarım 18 yaşına geldiğinde İslam'la tanışır ve bu koleksiyonun hiçbir anlamı kalmaz."
"Nasibe bak; annesi alkol koleksiyonu yapıyor diye çocuk binlerce kişiden dua aldı."
"ÇOCUK DAHA 2,5 YAŞINDA"
Paylaşıma gelen yorumlarda birçok kullanıcı, henüz oyun çağındaki bir çocuk için alkol merkezli bir gelecek tasarlanmasına tepki gösterdi.
Bir kullanıcı, "İnşallah çocuk reşit olana kadar şaraplardan ziyade annesi olgunlaşır. Çocuk büyüyünce namazlı abdestli birisi olsun da gör" ifadelerini kullandı.
Başka bir kullanıcı ise, "Peki minik oğlunun büyüdüğü zaman şarap içeceğinden nasıl bu kadar emin? Benim ailem şarap ve bira içiyor ama ben içmiyorum. Oğlu için tespih koleksiyonu yapan birini görse eleştirir, şarap olunca modernlik oluyor" yorumunda bulundu.