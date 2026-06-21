Lüks hayat maskesi altında zihniyet zehirlemesi! 2.5 yaşındaki çocuğunu alkole özendiren anneye sosyal medyada tepki yağdı

Yorumlarda kullanıcılar çocuğun büyüdüğünde namazlı ve İslam'a bağlı birisi olması için dua ettiklerini belirtti.

Instagram'da içerik üreten bir anne, 2,5 yaşındaki oğlu için 18 yaşına geldiğinde devretmek üzere 18 farklı şaraptan oluşan bir koleksiyon hazırladığını açıkladı.

Lüks hayat maskesi altında zihniyet zehirlemesi! 2 buçuk yaşındaki evladına şarap biriktiren anneye tepki yağdı.

2,5 yaşındaki oğluna şarap koleksiyonu skandalı!

Instagram'da modern ve lüks yaşam tarzı adı altında içerik üreten bir annenin, henüz 2,5 yaşındaki oğlu için 18 yaşına geldiğinde devretmek üzere 18 farklı şaraptan oluşan bir koleksiyon hazırladığını açıklaması ve satın aldığı alkollü içecekleri sosyal medyada sergilemesi büyük bir infiale yol açtı.

Oyun çağındaki bir çocuğun geleceğinin alkol kültürü üzerinden kurgulanmasına isyan eden ve tepki yağdıran binlerce sosyal medya kullanıcısı, annenin bu absürt hamlesine inat, minik çocuğun hidayete ermesi ve İslam ahlakıyla büyümesi için adeta bir dua zinciri başlattı.

BU KADARINA DA PES

Sosyal medya mecralarında lüks, modernlik ve "farklı görünme" hevesiyle manevi değerleri, aile yapısını ve çocuk gelişimini hedef alan skandallara her gün bir yenisi ekleniyor.

Bugün ise Instagram'da "içerik üreticisi" sıfatıyla boy gösteren bir annenin paylaştığı video, ekran başındakilere "bu kadarına da pes" dedirtti. Kendince elit bir hava yaratmaya çalışan genç kadın, henüz konuşmayı bile tam sökmemiş 2,5 yaşındaki çocuğu için akılalmaz bir gelecek planı hazırladığını duyurdu. Çocuğu reşit olduğunda ona teslim etmek üzere şimdiden 18 adet şarap biriktirmeye başladığını iddia eden anne, aldığı ilk üç şişeyi de büyük bir marifet gibi kameraya sallayarak takipçilerine sundu.