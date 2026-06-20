İran ve ABD İsviçre'de masaya oturuyor! İsrail'den müzakerelere "Lübnan" sabotajı
İran ve ABD arasındaki ateşkes görüşmeleri İsviçre'de başlıyor. Terör devleti İsrail, nihai ateşkes anlaşmasının sağlanması için yapılan görüşmeler öncesi Lübnan'a peş peşe şiddetli saldırılar düzenledi. Mücteba Hamaney'in danışmanı ve yardımcısı Muhammed Mokhbar, ABD tarafına "Anlaşma kağıt üzerinde kalırsa kabul etmeyiz" mesajı gönderdi. Bir yandan da Hürmüz üzerinden restleşmeler sürüyor.
ABD ve İran arasındaki mutabakat yürürlüğe girdi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve İran heyetinin, ateşkes müzakereleri için İsviçre'ye ulaştığı bildirildi.
İsrail, nihai ateşkes anlaşmasının sağlanması için düzenlenen görüşmeler öncesi Lübnan'a şiddetli saldırılar düzenlerken taraflar Hürmüz üzerinden restleşmelerini sürdürüyor.
Takvim.com.tr gelişmeleri dakika dakika aktarıyor.
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İSRAİL'DEN LÜBNAN'A PEŞ PEŞE ŞİDDETLİ SALDIRILAR
Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı'nın (NNA) haberine göre, İsrail güçlerinin Lübnan'ın batısındaki Bekaa Vadisi'nde bulunan Sohmor köyüne düzenlediği saldırıda aralarında 1 çocuk, 1 kadın ve 2 yaşlının da yer aldığı 5 kişi hayatını kaybetti.
Lübnan'ın güneyindeki Sur bölgesine bağlı Raşidiye'de Filistin uyruklu 2 kişi daha İsrail saldırılarında öldürüldü.
İRAN'DAN REST: ANLAŞMA KAĞIT ÜZERİNDE KALIRSA KABUL ETMEYİZ
İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı ve yardımcısı Muhammed Mokhbar, Washington'un taahhütlerini tam olarak yerine getirmemesi halinde Tahran yönetiminin kâğıt üzerindeki bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini belirtti.
Mokhbar, X platformundaki paylaşımında, ateşkesin tüm cephelerde uygulanması gerektiğini belirterek, "ABD'liler ekonomi ve maliyet-fayda dilini daha iyi anlıyor. Anlaşma sadece kâğıt üzerinde kaldığı sürece Orta Doğu'dan enerji akışı da duracaktır." değerlendirmesini yaptı.
Mokhbar, İran'ın müzakere ekibinin verilen taahhütlerin eksiksiz şekilde yerine getirilmesi ve ulusun haklarının karşılanması dışında hiçbir sonuçtan tatmin olmayacağını vurguladı.
CENTCOM'DAN HÜRMÜZ AÇIKLAMASI
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM), sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere açık olduğu belirtildi.
20 Haziran günü itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğinin artarak sürdüğü kaydedilen açıklamada, “Bugün, 55 ticari geminin geçişiyle uluslararası su yolundaki güvenli geçiş imkanı korunurken, bu gemiler küresel pazarlara büyük miktarda kargo ve 17 milyon varilden fazla petrol taşıdı” ifadeleri kullanıldı.
ABD BAŞKAN YARDIMCISI VANCE İSVİÇRE'DE
İsviçre basını, İran ile müzakereler katılacak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in ülkeye vardığını duyurdu. Vance’in, görüşmelerin yapılacağı Bürgenstock kasabasına ulaştığı belirtildi.
VANCE İSVİÇRE İÇİN YOLA ÇIKTI
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre'de başlaması planlanan İran müzakereleri için Washington'dan ayrıldı.
ABD Başkan Yardımcısı Vance'in Basın Sözcüsü Luke Shroeder, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Shroeder, Vance'in uçağa binerken bir görüntüsünü paylaşarak, "Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre'ye gitmek üzere Washington'dan ayrılıyor." ifadesini kullandı.
Vance, İran müzakerelerine ilişkin son açıklamasında, görüşmelerin en erken 21 Haziran Pazar günü başlayabileceğini ve kendisinin de gerekli ayarlamalardan sonra görüşmelere katılacağını belirtmişti.
İSVİÇRE İRAN HEYETİNİN GELİŞİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILADI
İsviçre, İran heyetinin ABD ile imzalanan mutabakata dair görüşmeler için ülkeye gelişini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.
İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.
"İran heyetinin İsviçre'ye gelişini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesinin kullanıldığı paylaşımda, İran heyetinin, ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasını görüşmek üzere İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasına doğru yola çıktığı belirtildi.
Pakistan, ABD ile İran arasındaki teknik seviyedeki görüşmelerin yarın İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında yapılacağını duyurmuştu.
Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İslamabad Mutabakatı'nın imzalanmasının ardından 21 Haziran'da İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında teknik düzeyde görüşmeler yapılacak." ifadesi kullanılmıştı.
İran, mutabakat zaptının uygulanması ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulmasını görüşmek üzere bir heyetin bu akşam İsviçre'ye gideceğini açıklamıştı.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre'de başlaması planlanan İran müzakereleri için Washington'dan ayrılmıştı.
TRUMP'TAN HÜRMÜZ AÇIKLAMASI
ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes süreci kapsamında Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde herhangi bir ücret alınmayacağını açıkladı.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ateşkes süresi boyunca 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden geçiş ücreti talep edilmeyeceğini belirtti. Trump ayrıca, 60 günlük sürenin sona ermesinin ardından da herhangi bir geçiş ücreti uygulanmayacağını ifade etti.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ateşkes Süreci boyunca 60 gün süresince Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti alınmayacaktır. 60 günlük süre dolduktan sonra da hiçbir geçiş ücreti olmayacaktır. Anlaşmanın tamamlanmaması durumunda; Orta Doğu ülkelerine geçmişte, günümüzde ve gelecekte sunulacak "Koruma" hizmetlerinin maliyetini tahsil etmek amacıyla yalnızca Amerika Birleşik Devletleri tarafından ve ABD adına ücret getirilebilir."
CENTCOM: DENİZ TRAFİĞİ AKMAYA DEVAM EDİYOR
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapattığına yönelik açıklamaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, uluslararası su yolunun açık olduğunu belirterek, “Deniz trafiği akmaya devam ediyor ve ABD güçleri durumun bu şekilde sürmesini sağlamak için gelişmeleri izlemeyi sürdürüyor” dedi.
CENTCOM, İran’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapatıldığı yönündeki açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, İngiliz haber ajansı Reuters’a yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’na ilişkin iddiaları reddetti. Hawkins, boğazda deniz trafiğinin sürdüğünü ve ABD güçlerinin gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.
İRAN HÜRMÜZ’ÜN KAPATILDIĞINI DUYURMUŞTU
İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının ABD ile varılan mutabakat zaptının ihlali olduğu savunulmuştu.
Açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın gemi trafiğine kapatıldığı duyurularak şu ifadeler kullanılmıştı:
“ABD'nin savaşın sona ermesine yönelik mutabakat zaptının 1'inci maddesini uygulamayarak verdiği sözü ve muhabakat zaptını açıkça ihlal etmesi, siyonist rejimin (İsrail'in) Lübnan'daki ateşkesi sürekli olarak ihlal etmesi, bu toprakların ezilen yüz binlerce insanını vahşice öldürmesi ve yerinden etmesi, siyonist işgal güçlerinin Lübnan topraklarından çekilmemesi sonucu Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılacağı duyurulur.”
MUTABAKAT ZAPTININ İLK MADDESİNDE LÜBNAN VURGUSU
ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ilk maddesinde, Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların sona erdirilmesine ilişkin taahhütler yer aldı.
Maddede şu ifadeler bulunuyor:
“ABD ile İran ve mevcut savaştaki müttefikleri, bu mutabakat zaptını imzalayarak Lübnan dahil tüm cephelerdeki askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan eder, bundan böyle birbirlerine karşı herhangi bir savaş veya askeri operasyon başlatmayacaklarını, birbirlerine karşı güç kullanmaktan veya güç kullanma tehdidinde bulunmaktan kaçınacaklarını ve Lübnan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güvence altına alacaklarını taahhüt eder.
Nihai anlaşma, Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerdeki savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesini ve bu paragrafın diğer hükümlerini teyit edecektir.”
PAKİSTAN: ABD VE İRAN HEYETLERİ TEKNİK GÖRÜŞME YAPACAK
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İranlı temsilcilerin teknik düzeyde görüşmeler gerçekleştirmek üzere yarın İsviçre’nin Bürgenstock kasabasında bir araya geleceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin bir sonraki turu kapsamında İsviçre’de yapılması planlanan görüşmelere ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından tarafların teknik düzeyde görüşmeler için yarın Bürgenstock’ta bir araya geleceği bildirildi.
Görüşmelere ABD ve İranlı temsilcilerin yanı sıra Pakistan ve Katar’dan arabulucuların da katılacağı kaydedildi.
PAKİSTAN ARABULUCULUK ROLÜNÜ SÜRDÜRECEK
Pakistan’ın, “İslamabad Mutabakat Zaptı” kapsamında varılan uzlaşıların ilerletilmesi amacıyla arabulucu rolünü sürdürmeye devam edeceği belirtildi.
Açıklamada, Pakistan’ın diplomatik sürece katkı sunmayı sürdüreceği vurgulandı.
NETANYAHU’DAN ÇEKİLME YOK TALİMATI
İsrail basınında yer alan habere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın İsrail ordusuna Lübnan’a yönelik saldırıları durdurma ancak işgal edilen bölgelerden çekilmeme talimatı verdiği iddia edildi.
İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Netanyahu ve Katz’ın İsrail ordusuna Lübnan sahasına ilişkin yeni bir talimat ilettiği aktarıldı.
Haberde, Netanyahu ile Katz’ın orduya Lübnan’a yönelik saldırıları durdurması ancak işgal edilen bölgelerden çekilmemesi yönünde emir verdiği belirtildi.
İsrail hükümetinden ya da ordusundan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
ATEŞKESE RAĞMEN LÜBNAN’A SALDIRILAR SÜRDÜ
İsrail ordusu, ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen gece saatlerinden bu yana Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye ve çevresindeki beldelere hava ve topçu saldırıları düzenledi.
Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail’in güneydeki Nebatiye, Sur ve Sayda kentlerine düzenlediği saldırılarda 28 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
YENİ ATEŞKES DEVREYE GİRMİŞTİ
İsrail basınına konuşan ve ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkili, ABD-İran mutabakatına rağmen şiddetli saldırıların hedefi olan Lübnan’da dün Hizbullah ile yeni ateşkesin devreye girdiğini açıklamıştı.
İran ve ABD arasında varılan mutabakata göre Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkes uygulanacağı belirtilmişti. Söz konusu durum İsrail’de tepkilere neden olmuştu.
İRAN İSVİÇRE'YE GİDİYOR
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İranlı müzakere heyetinin ABD-İran arasında İsviçre'de yapılması beklenen görüşmelere katılmak ve ABD'nin taahhütlerini yerine getirdiğinden emin olmak üzere İsviçre'ye hareket edeceğini açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD-İran arasında İsviçre'de yapılması beklenen görüşmelere ilişkin açıklama yaptı. İran devlet televizyonuna konuşan Bekayi, müzakere heyetinin ABD'nin taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptındaki taahhütlerini yerine getirdiğinden emin olunması doğrultusunda kısa süre içinde İsviçre'ye hareket edeceğini söyledi.
Bekayi, ABD'nin geçmişte taahhütlerini yerine getirmediğinin altını çizerek, "Bu yolculuğun asıl amacı, karşı tarafın taahhütlerini yerine getirdiğinin takip edilmesi. Karşı tarafın taahhütlerini yerine getirmemesi konusundaki deneyimimiz göz önüne alındığında, uygulama aşamasında yükümlülüklerin yerine getirilmesini talep ederken doğal olarak çok kararlı ve ciddi olmalıyız" ifadelerini kullandı.
"MUTABAKAT ZAPTI TRUMP VE PEZEŞKİYAN TARAFINDAN İMZALANMIŞ, TOPLANTI ACİLİYETİ ORTADAN KALKMIŞTI"
Bekayi, heyetin dün gerçekleştirilmesi planlanan imza töreni için İsviçre'ye gitmemesine değinerek, bunun nedeninin taraflar arasındaki mutabakat zaptının halihazırda ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından dijital ortamda imzalanmış olması olduğunu söyledi. İranlı sözcü, bu nedenle söz konusu toplantının yapılmasına yönelik aciliyetin ortadan kalktığını ifade etti.
Öte yandan bugünkü ziyaretin ise gerekli olduğunu vurgulayan Bekayi, "Nihai bir anlaşmaya yönelik müzakereler ancak anlaşmanın bazı maddeleri uygulamaya geçirildikten sonra başlayabilir. Ne yazık ki şu anda böyle bir durum görmüyoruz. Bu nedenle bu ziyaret ve görüşmeler sırasında karşı tarafın taahhütlerini yerine getirmesi için baskı yapacağız ve bu taahhütleri tam olarak nasıl uygulamayı planladığı konusunda açıklık talep edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"HÜRMÜZ'Ü KAPATACAĞIZ"
İran, ABD’nin mutabakat zaptını ihlali ve İsrail’in Lübnan’ın güneyine saldırıları karşısında Hürmüz Boğazı’nın kapatılacağını açıkladı.
JD VANCE: İSVİÇRE'DE GÖRÜŞEBİLİRİZ
20 Haziran (Reuters) - ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cumartesi günü Fox News'a verdiği mülakatta, yakın zamanda İran ile yapılacak görüşmeler için İsviçre'ye seyahat etmeyi beklediğini söyledi.
Vance, "Önümüzdeki birkaç gün içinde bir ara yola çıkmayı öngörüyorum; ancak bilirsiniz, bu süreçler her zaman hassas bir koordinasyon dansı ve diplomatik protokoller gerektirir" ifadelerini kullandı.