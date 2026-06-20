İran ve ABD İsviçre'de masaya oturuyor! İsrail'den müzakerelere "Lübnan" sabotajı

CENTCOM: DENİZ TRAFİĞİ AKMAYA DEVAM EDİYOR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapattığına yönelik açıklamaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, uluslararası su yolunun açık olduğunu belirterek, “Deniz trafiği akmaya devam ediyor ve ABD güçleri durumun bu şekilde sürmesini sağlamak için gelişmeleri izlemeyi sürdürüyor” dedi.

CENTCOM, İran’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapatıldığı yönündeki açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, İngiliz haber ajansı Reuters’a yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’na ilişkin iddiaları reddetti. Hawkins, boğazda deniz trafiğinin sürdüğünü ve ABD güçlerinin gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.

İRAN HÜRMÜZ’ÜN KAPATILDIĞINI DUYURMUŞTU

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının ABD ile varılan mutabakat zaptının ihlali olduğu savunulmuştu.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın gemi trafiğine kapatıldığı duyurularak şu ifadeler kullanılmıştı:

“ABD'nin savaşın sona ermesine yönelik mutabakat zaptının 1'inci maddesini uygulamayarak verdiği sözü ve muhabakat zaptını açıkça ihlal etmesi, siyonist rejimin (İsrail'in) Lübnan'daki ateşkesi sürekli olarak ihlal etmesi, bu toprakların ezilen yüz binlerce insanını vahşice öldürmesi ve yerinden etmesi, siyonist işgal güçlerinin Lübnan topraklarından çekilmemesi sonucu Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılacağı duyurulur.”

MUTABAKAT ZAPTININ İLK MADDESİNDE LÜBNAN VURGUSU

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ilk maddesinde, Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların sona erdirilmesine ilişkin taahhütler yer aldı.

Maddede şu ifadeler bulunuyor:

“ABD ile İran ve mevcut savaştaki müttefikleri, bu mutabakat zaptını imzalayarak Lübnan dahil tüm cephelerdeki askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan eder, bundan böyle birbirlerine karşı herhangi bir savaş veya askeri operasyon başlatmayacaklarını, birbirlerine karşı güç kullanmaktan veya güç kullanma tehdidinde bulunmaktan kaçınacaklarını ve Lübnan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güvence altına alacaklarını taahhüt eder.

Nihai anlaşma, Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerdeki savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesini ve bu paragrafın diğer hükümlerini teyit edecektir.”