Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Milli Takım, 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'na iki maç sonunda veda etti.

Paraguay'a 1-0 yenilen Ay-Yıldızlılar, ikili averajdan dolayı ABD maçını oynamadan elendi.

Teknik direktör Montella, takımı turnuvaya iyi hazırlayamamakla eleştirildi.

Futbolcuların Dünya Kupası'na katılmayı başarı olarak görmesi eleştiri aldı.

TFF yönetimi, sürecin bu noktaya gelmesinde sorumlu tutuldu.

Milli Takımımız'ın 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'na iki maç sonunda veda etmesi gündemi sarstı. Ay-Yıldızlılar, Kaliforniya'daki maçta Paraguay'a 1-0 yenilirken, ikili averajdan dolayı 26 Haziran'daki ABD maçını oynamadan tur şansımızı kaybettik.



A Spor yorumcusu ve teknik direktör Abdullah Ercan, yaşanan hüsranı TAKVİM'e değerlendirdi: Montella'nın Dünya Kupası'na dair hiçbir planı ve hazırlığı yoktu. Takımı turnuvaya iyi motive edememiş. Büyük hayal kırıklığı yaşattı. Bir çuval inciri berbat etti. Futbolcular Dünya Kupası'na katılmayı başarı olarak gördü. Ancak asıl mücadele turnuvada başlıyor. Grup bitmeden elenmek kabul edilemez. Bu mu Bizim Çocuklar!

Milli Takım, 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'na iki maç sonunda veda etti. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, AFP ve AA'dan alınmıştır.)

TAKIMIN OYUN PLANI YOKTU

Bu büyük sorumlularından birisi maalesef TFF yönetimidir. Gerekli gereksiz açıklamalarla sürecin bu noktaya gelmesine sebep oldular.

Bu durumu sadece 'başarısızlık' diyerek geçiştiremeyiz." İkinci sırada Montella var. Takımın bir oyun planı yoktu. İtalyan hoca takımı turnuvaya iyi hazırlayamamış. Oyuncuların kendi performanslarının uzağında kalması da buna eklendi. Balık baştan kokar.