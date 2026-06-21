A Milli Takım'dan Dünya Kupası'na erken veda | Abdullah Ercan'dan Montella'ya sert tepki: Grup bitmeden elenmek kabul edilemez
A Milli Futbol Takımımız, 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'ndaki ikinci grup maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Kaliforniya'da alınan bu yenilginin ardından ay-yıldızlılar, ikili averaj dezavantajı nedeniyle 26 Haziran'da oynanacak ABD karşılaşması öncesinde tur şansını tamamen kaybetti.
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- Milli Takım, 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'na iki maç sonunda veda etti.
- Paraguay'a 1-0 yenilen Ay-Yıldızlılar, ikili averajdan dolayı ABD maçını oynamadan elendi.
- Teknik direktör Montella, takımı turnuvaya iyi hazırlayamamakla eleştirildi.
- Futbolcuların Dünya Kupası'na katılmayı başarı olarak görmesi eleştiri aldı.
- TFF yönetimi, sürecin bu noktaya gelmesinde sorumlu tutuldu.
Milli Takımımız'ın 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'na iki maç sonunda veda etmesi gündemi sarstı. Ay-Yıldızlılar, Kaliforniya'daki maçta Paraguay'a 1-0 yenilirken, ikili averajdan dolayı 26 Haziran'daki ABD maçını oynamadan tur şansımızı kaybettik.
A Spor yorumcusu ve teknik direktör Abdullah Ercan, yaşanan hüsranı TAKVİM'e değerlendirdi: Montella'nın Dünya Kupası'na dair hiçbir planı ve hazırlığı yoktu. Takımı turnuvaya iyi motive edememiş. Büyük hayal kırıklığı yaşattı. Bir çuval inciri berbat etti. Futbolcular Dünya Kupası'na katılmayı başarı olarak gördü. Ancak asıl mücadele turnuvada başlıyor. Grup bitmeden elenmek kabul edilemez. Bu mu Bizim Çocuklar!
TAKIMIN OYUN PLANI YOKTU
Bu büyük sorumlularından birisi maalesef TFF yönetimidir. Gerekli gereksiz açıklamalarla sürecin bu noktaya gelmesine sebep oldular.
Bu durumu sadece 'başarısızlık' diyerek geçiştiremeyiz." İkinci sırada Montella var. Takımın bir oyun planı yoktu. İtalyan hoca takımı turnuvaya iyi hazırlayamamış. Oyuncuların kendi performanslarının uzağında kalması da buna eklendi. Balık baştan kokar.
BU MU BİZİM ÇOCUKLAR!
Futbolcular Dünya Kupası'na katılmayı büyük bir başarı olarak gördü. Ancak asıl mücadele turnuvada başlıyor. Grup maçları bitmeden elenmek kabul edilemez. Bu mu Bizim Çocuklar!
96'DA DAHA İYİYDİK!
24 yıl önce Euro 96'ya giden takımımız, 48 yıl sonra turnuvaya katılmıştı ve ne yaptığının farkındaydı. Bugünkü takım ise fizik olarak turnuvanın en kötü 5 ekibinden biri görüntüsünde. Federasyon da güvenli bir ortam oluşturamazsa maaleef sonuç böyle oluyor.
MONTELLA'NIN İŞİ ARTIK ZOR
Montella ile devam edilir mi bilmiyorum. Ancak İtalyan çalıştırıcı, elde ettiği başarıların ardından bu turnuvayla büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Bir çuval inciri berbat etti. Bundan sonraki süreçte Montella ile nasıl bir karar alınacağını göreceğiz. Tabii ki önce bir hasar tespiti yapılacaktır. Ancak Montella'nın işi artık çok zor.