Önce sahada tespit sonra Meclis'te düzenleme! Silah bırakmada kritik hafta | İmralı Kandil'i ve DEM'i uyardı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Terör örgütü PKK'nın önümüzdeki haftadan itibaren silah bırakmayı hızlandırması bekleniyor.

MİT ve TSK, terörsüz Türkiye sürecine dair düzenlemelerin sahada tespit ve teyit mekanizmasını işletecek.

TBMM, yasal düzenlemeleri tamamlamak için tatile girmeden çalışmalarına devam edecek, gerekirse olağanüstü toplantı yapılacak.

İmralı'dan DEM'e ve Kandil'e "hızlanın" uyarısı gitti.

Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik ve hassas virajlardan biri geçiliyor. Komisyon raporundaki düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve hukuki altyapının tesis edilmesi için Meclis çatısı altında çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Başkan Erdoğan Külliyede Kurtulmuşu kabul etti | Terörsüz Türkiyede hassas viraj

Son olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etti. Görüşmede sürecin başarıyla tamamlanabilmesi için siyaset kurumunun atması gereken adımlar masaya yatırıldı.



Kurtulmuş, daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "bilgilendirme" ziyaretinde bulundu.