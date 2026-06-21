Önce sahada tespit sonra Meclis'te düzenleme! Silah bırakmada kritik hafta | İmralı Kandil'i ve DEM'i uyardı
Terörsüz Türkiye sürecinde "somut adımların atılacağı" sürece girildi. Meclis, yasal düzenlemeler ve hukuki altyapı için çalışmalarına devam ederken terör örgütü PKK'nın önümüzdeki haftadan itibaren silah bırakmayı hızlandırması bekleniyor. Düzenlemelerin hayata geçmesi için MİT ve TSK sahada tespit ve teyit mekanizmasını işletecek. 1 Temmuz'dan sonra silah bırakmada beklenen eşik olmazsa Meclis'in tatile gitmesi, sahadan gelecek teyide göre "olağanüstü" toplanması bekleniyor. İmralı ise Kandil ve DEM'i uyardı: "Çatlak ses çıkmasın, silah bırakma hızla tamamlansın."
Hızlı Özet Göster
- Terör örgütü PKK'nın önümüzdeki haftadan itibaren silah bırakmayı hızlandırması bekleniyor.
- MİT ve TSK, terörsüz Türkiye sürecine dair düzenlemelerin sahada tespit ve teyit mekanizmasını işletecek.
- TBMM, yasal düzenlemeleri tamamlamak için tatile girmeden çalışmalarına devam edecek, gerekirse olağanüstü toplantı yapılacak.
- İmralı'dan DEM'e ve Kandil'e "hızlanın" uyarısı gitti.
Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik ve hassas virajlardan biri geçiliyor.
Komisyon raporundaki düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve hukuki altyapının tesis edilmesi için Meclis çatısı altında çalışmalar hız kesmeden sürüyor.
Son olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etti. Görüşmede sürecin başarıyla tamamlanabilmesi için siyaset kurumunun atması gereken adımlar masaya yatırıldı.
Kurtulmuş, daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "bilgilendirme" ziyaretinde bulundu.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÇÖZÜLME HIZ KAZANACAK
Öte yandan sürece dair düzenlemelerin hayata geçmesi için MİT ve TSK tarafından sahada da tespit ve teyit mekanizması işletilecek. Terör örgütünün önümüzdeki haftadan itibaren silah bırakmayı hızlandırması bekleniyor.
SİLAH BIRAKMADA BEKLENEN EŞİK OLMAZSA NE OLACAK?
Sahadan gelecek teyit doğrultusunda yasal düzenlemelerin Meclis tatile girmeden çıkarılması planlanıyor. Nitekim, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek. Beklenen eşiğe ulaşılmaması durumunda ise Meclis'in tatile gireceği, gerek duyulursa (teyit ve tespit noktasına gelinirse) olağanüstü toplantı çağrısı yapılacağı belirtiliyor.
İMRALI'DAN DEM'E VE KANDİL'E: "HIZLANIN"
SABAH'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, İmralı'dan hem DEM'e hem de Kandil'e "Süreci hızlandırın" mesajı gittiği söyleniyor.
PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'ın "Çatlak ses çıkmasın, silah bırakma hızla tamamlansın" dediği belirtiliyor.
KANDİL VE MAĞARALAR BOŞALTILACAK
Bu bağlamda, Kandil'in ve mağaraların birkaç ay içerisinde tamamen boşaltılması gerekiyor.
Silahların tesliminden sonra terör örgütü mensuplarından Türkiye'ye geleceklerin ve başka ülkelere gideceklerin durumu ile ilgili de çalışma yapılıyor.
CEZASIZLIK VE AF ALGISI YOK
Ayrıca, sürece özgün geçici mahiyetteki yasal düzenlemelerde "cezasızlık" ve "af" algısı oluşturulmayacak.
Dağdan inenler adli işleme tabi olacak.