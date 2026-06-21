Gençlerden Başkan Erdoğan'ı duygulandıran Babalar Günü hediyesi | "Baba bir geceni de bize ayır"
TÜRGEV 30. yıl dönümü etkinliği sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti gençlik kolları üyeleriyle bir araya geldi. Babalar Günü dolayısıyla hazırlanan sürpriz buluşmada Erdoğan’a anlamlı mesajlar içeren tablo takdim edildi. Tabloda, Erdoğan’ın kızı Esra Erdoğan Albayrak’a ait yıllar önceki notta yer alan “Baba bir geceni de bize ayır” sözleri yer aldı.
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- TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin talebi üzerine onların yanına geçti.
- AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir, Erdoğan'a Babalar Günü anısına hazırlanan özel tabloyu takdim etti.
- AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından tasarlanan tabloda 'Baba bir geceni de bize ayır' ifadesi yer aldı.
- Tablodaki mesaj, Erdoğan'ın geçmişte kızı Esra Erdoğan Albayrak'ın kapısına bıraktığı nota gönderme yaptı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle sohbet etti ve program sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.
Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) 30. kuruluş yıl dönümü programı sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a alandaki gençlerin tebrik talebini iletti. Talebi geri çevirmeyen Başkan Erdoğan gençlerin yanına geçti. Abdullah Özdemir ile eşi Nihal Özdemir, Erdoğan'a Babalar Günü anısına hazırlanan özel tabloyu takdim etti.
"BABA BİR GECENİ DE BİZE AYIR"
AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından tasarlanan tabloda "İyi ki Erdoğan var", "Baba bir geceni de bize ayır" ile "Bugün milyonlarca genç, o geceler için teşekkür ediyor" ifadeleri yer aldı.
Tablodaki mesaj, Başkan Erdoğan'ın geçmişte paylaştığı hatıraya gönderme niteliği taşıdı. Erdoğan, yoğun siyasi çalışmaları sebebiyle çocuklarına yeterince vakit ayıramadığı dönemleri anlatırken kızı Esra Erdoğan Albayrak'ın kapısına bıraktığı notta "Baba bir geceni de bize ayır" yazdığını aktarmıştı.
Duygusal anların yaşandığı buluşmada gençlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.
Buluşmada AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş ile AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce hazır bulundu.
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