Gençlerden Başkan Erdoğan'ı duygulandıran Babalar Günü hediyesi | "Baba bir geceni de bize ayır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle sohbet etti ve program sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından tasarlanan tabloda 'Baba bir geceni de bize ayır' ifadesi yer aldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir, Erdoğan'a Babalar Günü anısına hazırlanan özel tabloyu takdim etti.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) 30. kuruluş yıl dönümü programı sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir , Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a alandaki gençlerin tebrik talebini iletti. Talebi geri çevirmeyen Başkan Erdoğan gençlerin yanına geçti. Abdullah Özdemir ile eşi Nihal Özdemir, Erdoğan'a Babalar Günü anısına hazırlanan özel tabloyu takdim etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile eşi Nihal Özdemir’in takdim ettiği tabloda, Erdoğan’ın kızı Esra Erdoğan Albayrak’a ait “Baba bir geceni de bize ayır” sözleri yer aldı.

"BABA BİR GECENİ DE BİZE AYIR"

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından tasarlanan tabloda "İyi ki Erdoğan var", "Baba bir geceni de bize ayır" ile "Bugün milyonlarca genç, o geceler için teşekkür ediyor" ifadeleri yer aldı.

Tablodaki mesaj, Başkan Erdoğan'ın geçmişte paylaştığı hatıraya gönderme niteliği taşıdı. Erdoğan, yoğun siyasi çalışmaları sebebiyle çocuklarına yeterince vakit ayıramadığı dönemleri anlatırken kızı Esra Erdoğan Albayrak'ın kapısına bıraktığı notta "Baba bir geceni de bize ayır" yazdığını aktarmıştı.

"Baba bir geceni de bize ayır"