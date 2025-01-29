Galatasaray’dan Gudmundsson bombası

Transferin sessiz takımlarından Galatasaray'dan sürpriz bir atak geldi. Cimbom, hücum bölgesine takviye yapmak için çalışmalarına hız verdi. Sarı-Kırmızılılar, İtalya Ligi ekiplerinden Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen Albert Gudmundsson için harekete geçti. Cimbom, forvet arkası, sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen oyuncu için gelişmeleri yakından takip ediyor. Bonservisi Genoa'da olan 27 yaşındaki İzlandalı futbolcunun Fiorentina ile olan kiralık sözleşmesinin sona ermesi bekleniyor. Galatasaray'ın bu süreçten sonra Genoa ile pazarlıklara başlaması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olan ve 37 kez İzlanda Milli Takım formasını giyen Gudmundsson, 10 kez fileleri havalandırmayı başardı. Bu sezon 15 maçta forma giyen İzlandalı yıldız, 4 gol atarken 1 de gol pası verdi. Gudmundsson, Fiorentina ve Genoa dışında AZ Alkmaar ve PSV Eindhoven gibi takımların da formasını giydi. Tecrübeli oyuncu için şimdiye kadar 9.1 milyon Euro bonservis ücreti ödendi.

Gudmundsson, 2022 yılında AZ Alkmaar'dan Genoa'ya 1.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.