PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Berke Özer hamlesi

Eyüpspor’un başarılı kalecisi, G.Saray’a yeşil ışık yaktı. Sarı-Kırmızılılar, sezon sonu için hamle yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ocak 2025
Berke Özer hamlesi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Adı Galatasaray ile de anılan Eyüpspor kalecisi Berke Özer, önceki gün yaptığı açıklamada Sarı- Kırmızılılar'a yeşil ışık yaktı. Geçmişte Galatasaray hakkında attığı tweet'lerle ilgili pişman olduğunu da dile getiren Özer, "Galatasaray hakkında attığım tweet'lerde 10 yaşımdaydım. Bugün 25 yaşındayım. Kulübün menfaati hem de bizler için doğru bir şey olursa, başka transfer durumları olmazsa oturur konuşuruz" dedi. Galatasaray Yönetimi bu açıklamalar sonrasında harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı file bekçisi ile sezon sonunda pazarlık masasına oturacağı öğrenildi. Berke Özer, bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çekiyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    İmamoğlu ailesi kuralları hiçe saydı! Sığınakları dükkanlara kattılar, yangın çıkışlarını kapattılar
    Öğretmen atamalarında KPSS ve mülakat tarih oluyor! AGS nedir? Milli Eğitim Akademisi’nde süreç nasıl işleyecek? AGS KPSS’den daha mı zor
    Başka Bir Gün Dizi
    Barış Pehlivan gözaltına alındı CHP’li fondaşlar birbirine düştü!
    Evde çalışana emeklilik | Bakıcılar, gündelikçiler için ne kadar prim ödeniyor?
    Bolu’daki yangını TBMM araştıracak! AK Parti duyurmuştu: Muhalefet Cumhur İttifakı reddediyor algısı yapamayacak!
    İtalya’da siyasi deprem: Başbakan Meloni’ye soruşturma açıldı
    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den engelli öğretmenlere atama müjdesi | Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da
    ABD’de ilklerin kabinesi: Trump’ın A takımı belli oldu! LGBT’ye savaş açtı kasayı eşcinsele bıraktı
    Barış Pehlivan’dan sonra Serhan Asker ve Seda Selek de gözaltında
    Terör örgütü FETÖ’de Asude krizi: Uzun Cevdet herkesi dinlemeye almış
    CHP’de savaş şimdi başlıyor! Bir yanda İmamoğlu’na ön seçim bariyeri diğer yanda Mansur Yavaş paniği... Özel aday yoklamasına girecek mi?
    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin o anı anlattı: Uçak kazasında ölen öğrencimi unutmuyorum
    Yapay zeka savaşları kızıştı! DeepSeek’e siber saldırıya bir de böyle bakın... OpenAI ve ChatGPT’nin tahtını sallayıp meydan okudu
    Fenerbahçe ezeli rakibinin eski yıldızını kapıyor! Talisca’dan sonra sıra onda