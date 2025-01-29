Berke Özer hamlesi

Adı Galatasaray ile de anılan Eyüpspor kalecisi Berke Özer, önceki gün yaptığı açıklamada Sarı- Kırmızılılar'a yeşil ışık yaktı. Geçmişte Galatasaray hakkında attığı tweet'lerle ilgili pişman olduğunu da dile getiren Özer, "Galatasaray hakkında attığım tweet'lerde 10 yaşımdaydım. Bugün 25 yaşındayım. Kulübün menfaati hem de bizler için doğru bir şey olursa, başka transfer durumları olmazsa oturur konuşuruz" dedi. Galatasaray Yönetimi bu açıklamalar sonrasında harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı file bekçisi ile sezon sonunda pazarlık masasına oturacağı öğrenildi. Berke Özer, bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çekiyor.

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