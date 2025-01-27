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Solskjaer, Antalyaspor beraberliğinden sonra konuştu: Daha hızlı oynamalıyız

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer özellikle ilk 15 dakika kötü ve ağır olduklarını söyleyerek, “Daha hızlı oynamak zorundayız” ifadesini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ocak 2025
Solskjaer, Antalyaspor beraberliğinden sonra konuştu: Daha hızlı oynamalıyız

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    Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Antalyaspor beraberliğinden sonra açıklamalarda bulundu.

    Norveçli hoca, ilk 15 dakikada kötü ve ağır olduklarını söyleyerek, "Emre Belözoğlu'nun iç sahada ilk maçıydı. Bu yüzden baskılı oynayacaklarını biliyorduk. Ardından maçı biraz daha kontrol ettik ama yarı sahamızda çok top kaybettik. Bu bizim için iyi değildi. Daha hızlı ve öne oynamalıyız. Oyuncularımın maçı nasıl idare ettiğini ben de öğreniyorum" dedi.

    14 yabancıları olduğunu söyleyen Solskjaer,"Ndour'u bu nedenle kadro dışı bırakmak zorunda kaldık. İyi bir oyuncu ama durumunu bilmiyorum. Belki gider belki kalır. Yeni oyuncularla ilgili başkanla konuşuyoruz. Hedef oyuncularımız ve planlarımız var. Jonas ve Emirhan sakatlanıp oyundan çıktı. Bu anlamda defans hattında oyuncu anlamında zorluk yaşıyoruz" dedi.

    Twente maçına da değinen Norveçli hoca, "Oraya kazanmak için gideceğiz. Bizim için çok önemli bir maç. Şimdi dinlenmemiz gerekiyor. Sakatların durumunu göreceğiz. Çarşamba hazır bir şekilde oraya gideceğiz" ifadesini kullandı.

    BİR SOLSKJAER KLASİĞİ!
    UEFA Avrupa Ligi'ndeki Bilbao zaferi sonrası büyük övgüler alan Ole Gunnar Solskjaer ilk lig maçından galibiyet çıkaramadı. Norveçli hoca kariyeri boyunca çalıştırdığı 4 takımın 3'ünde ilk lig maçlarında puan kaybetti.

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