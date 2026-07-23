Kartal avantajı kaptı! Beşiktaş FC Midtjylland'ı 1-0 yendi

İkinci devrede rakip kalede birçok pozisyon yakalayan Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, fırsatları değerlendiremedi ve mücadele 1-0 bitti.

FC Midtjylland'ı ağırlayan Kartal, 15. dakikada Friday Ubi Etim'in oyundan atılmasıyla avantajı kaptı. 26. dakikada ise Orkun Kökçü enfes bir vuruşla ağları havalandırarak skoru 1-0'a getirdi. İlk yarı siyah-beyazlıların üstünlüğü ile bitti.

Beşiktaş üst üste pozisyonlar bulmaya devam ediyor. Rıdvan Yılmaz, sol koridordan kale ağzına etkili bir orta gönderdi. Ceza sahasında iyi yükselen Murillo'nun kafa vuruşunda top kaleciyi geçti ancak az farkla üstten auta çıktı.

Atağın devamında Olaitan boş kaleye gönderdiği vuruşta topu ağlara yollayamadı ve siyah-beyazlılar çok net bir fırsattan yararlanamadı.

Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı. İlhan Fakılı, sol kanatta son çizgiye indikten sonra ceza sahasına ortasını yaptı. Murillo'nun şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.

Midtjylland'da Friday Etim, orta sahada Djaló'ya yaptığı sert müdahalenin ardından direkt kırmızı kart gördü. Konuk ekip, maçın henüz erken bölümünde 10 kişi kaldı.

Beşiktaş, kaleyi cepheden gören uzak bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Orkun Kökçü'nün vuruşunda meşin yuvarlak barajı geçti ancak üstten auta gitti.

Boş durumda kalan Salih Özcan gol vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Rıdvan Yılmaz

46' İkinci yarı başladı

Tüpraş Stadyumu'nda ikinci yarı başladı. Beşiktaş sahaya aynı 11'le çıkarken Midtjylland'da Franculino oyundan alındı, Erlic mücadeleye dahil oldu.

54' Beşiktaş Oh ile gole yaklaştı

Beşiktaş, ikinci yarının ilk organize atağında Hyeon-Gyu Oh ile gole yaklaştı. Güney Koreli golcü ceza sahasında sırtı dönük pozisyonda topla buluştu, dönerek vuruşunu yaptı ancak şutunda top kalecide kaldı.

63' Beşiktaş'ta iki değişiklik

Beşiktaş'ta Hyeon-Gyu Oh ve İlhan Fakılı oyundan çıktı. Semih Kılıçsoy ile Milot Rashica sahaya dahil oldu.

70' Beşiktaş ikinci golü arıyor

Beşiktaş, Cerny ile bir kez daha tehlikeli geldi. Savunma arkasına sarkan Çek futbolcu ceza sahasında topla buluştu. Midtjylland savunması pozisyona iyi dönerken Cerny yine de gol vuruşunu yapmayı başardı ancak top uzak direği sıyırarak auta çıktı.

78' Nübel gole izin vermedi

Midtjylland tehlikeli geldi. Savunma arkasına sarkan Billing, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Alexander Nübel, yaptığı müthiş kurtarışla gole izin vermedi ve Beşiktaş'ın üstünlüğünü korudu.

88' Semih uzaktan denedi

Beşiktaş aradığı ikinci golü bir türlü bulamadı. Semih Kılıçsoy ceza sahası dışından şansını denedi ancak genç futbolcunun vuruşunda top kaleyi bulmadı.

Maç sonucu | Beşiktaş 1-0 FC Midtjylland

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında FC Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, Orkun Kökçü'nün ilk yarıda attığı golle sahadan galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantaj yakaladı.