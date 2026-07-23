Kartal avantajı kaptı! Beşiktaş FC Midtjylland'ı 1-0 yendi
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 2. Eleme Turu ilk maçında FC Midtjylland ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, rakibini Orkun Kökçü'nün golüyle 1-0 yenerek sezona galibiyetle başladı. Ayrıca 30 Temmuz'da oynanacak rövanş için de avantaj yakaladı. İşte yaşananlar...
Beşiktaş, sezonun ilk maçına UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda çıktı.
FC Midtjylland'ı ağırlayan Kartal, 15. dakikada Friday Ubi Etim'in oyundan atılmasıyla avantajı kaptı. 26. dakikada ise Orkun Kökçü enfes bir vuruşla ağları havalandırarak skoru 1-0'a getirdi. İlk yarı siyah-beyazlıların üstünlüğü ile bitti.
İkinci devrede rakip kalede birçok pozisyon yakalayan Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, fırsatları değerlendiremedi ve mücadele 1-0 bitti.
Kartal, sezonun ilk maçında sahadan galibiyetle ayrılırken 30 Temmuz'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi avantaj yakalamayı başardı.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
Tüpraş Stadyumu'nda ilk düdük çaldı ve Beşiktaş sezonun ilk maçına başladı.
3' Beşiktaş gole çok yaklaştı
Beşiktaş erken golle öne geçmeye çok yaklaştı. Sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Orkun Kökçü geçti. Orkun'un ortasında ön direkte Oh kafayla topu arka tarafa çevirdi.
Boş durumda kalan Salih Özcan gol vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
6' Orkun frikikten denedi
Beşiktaş, kaleyi cepheden gören uzak bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Orkun Kökçü'nün vuruşunda meşin yuvarlak barajı geçti ancak üstten auta gitti.
15' Midtjylland 10 kişi kaldı
Midtjylland'da Friday Etim, orta sahada Djaló'ya yaptığı sert müdahalenin ardından direkt kırmızı kart gördü. Konuk ekip, maçın henüz erken bölümünde 10 kişi kaldı.
26' GOL | Beşiktaş 1-0 Midtjylland
Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün nefis golüyle öne geçti. Sağ tarafta Cerny'nin pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Orkun, sağ ayağıyla uzak köşeye harika bir plase gönderdi.
Meşin yuvarlak ağlarla buluşurken Kartal, sezonu mükemmel bir golle açtı.
29' Beşiktaş direğe takıldı
Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı. İlhan Fakılı, sol kanatta son çizgiye indikten sonra ceza sahasına ortasını yaptı. Murillo'nun şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.
Atağın devamında Olaitan boş kaleye gönderdiği vuruşta topu ağlara yollayamadı ve siyah-beyazlılar çok net bir fırsattan yararlanamadı.
36' Beşiktaş yine gole yaklaştı
Beşiktaş üst üste pozisyonlar bulmaya devam ediyor. Rıdvan Yılmaz, sol koridordan kale ağzına etkili bir orta gönderdi. Ceza sahasında iyi yükselen Murillo'nun kafa vuruşunda top kaleciyi geçti ancak az farkla üstten auta çıktı.
43' Salih Özcan kaleyi yokladı
Beşiktaş, rakip ceza sahası çevresinde sahipsiz topu kazandı. Topla buluşan Salih Özcan bekletmeden kaleyi düşündü. Sağ ayağıyla sert vuran Salih'in şutunda top kalecinin üzerine gitti.
İlk yarı sonucu | Beşiktaş 1-0 Midtjylland
Beşiktaş, ilk yarıyı Orkun Kökçü'nün golüyle 1-0 önde tamamladı. Siyah-beyazlılar, 5'i isabetli 15 şut çektiği ilk 45 dakikada rakip kalede ciddi baskı kurdu.
46' İkinci yarı başladı
Tüpraş Stadyumu'nda ikinci yarı başladı. Beşiktaş sahaya aynı 11'le çıkarken Midtjylland'da Franculino oyundan alındı, Erlic mücadeleye dahil oldu.
54' Beşiktaş Oh ile gole yaklaştı
Beşiktaş, ikinci yarının ilk organize atağında Hyeon-Gyu Oh ile gole yaklaştı. Güney Koreli golcü ceza sahasında sırtı dönük pozisyonda topla buluştu, dönerek vuruşunu yaptı ancak şutunda top kalecide kaldı.
63' Beşiktaş'ta iki değişiklik
Beşiktaş'ta Hyeon-Gyu Oh ve İlhan Fakılı oyundan çıktı. Semih Kılıçsoy ile Milot Rashica sahaya dahil oldu.
70' Beşiktaş ikinci golü arıyor
Beşiktaş, Cerny ile bir kez daha tehlikeli geldi. Savunma arkasına sarkan Çek futbolcu ceza sahasında topla buluştu. Midtjylland savunması pozisyona iyi dönerken Cerny yine de gol vuruşunu yapmayı başardı ancak top uzak direği sıyırarak auta çıktı.
78' Nübel gole izin vermedi
Midtjylland tehlikeli geldi. Savunma arkasına sarkan Billing, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Alexander Nübel, yaptığı müthiş kurtarışla gole izin vermedi ve Beşiktaş'ın üstünlüğünü korudu.
88' Semih uzaktan denedi
Beşiktaş aradığı ikinci golü bir türlü bulamadı. Semih Kılıçsoy ceza sahası dışından şansını denedi ancak genç futbolcunun vuruşunda top kaleyi bulmadı.
Maç sonucu | Beşiktaş 1-0 FC Midtjylland
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında FC Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, Orkun Kökçü'nün ilk yarıda attığı golle sahadan galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantaj yakaladı.
ITALIANO'NUN İLK 11 TERCİHİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Midtjylland karşılaşmasında kaleyi Alexander Nübel'e emanet etti. Savunma dörtlüsünü Murillo, Djalo, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturan İtalyan teknik adam, savunmanın hemen önünde Salih Özcan'a görev verdi. Hücum hattının sağında Cerny, merkezinde Olaitan ve Orkun Kökçü, sol kanadında ise İlhan Fakılı forma giydi. Italiano'nun santrfor tercihi Oh oldu.
VINCENZO ITALIANO'NUN İLK RESMİ MAÇI
Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ın başında ilk resmi karşılaşmasına Midtjylland karşısında çıktı. Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrılmış, takımın başına 48 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı getirilmişti. Italiano, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu mücadelesiyle birlikte Beşiktaş kariyerindeki ilk resmi sınavını verdi.
3 YENİ TRANSFER İLK 11'DE
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği altı futbolcudan üçü, Midtjylland karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Yeni transferler Alexander Nübel, Salih Özcan ve İlhan Fakılı, Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadelede başlangıç kadrosunda yer aldı. Doğan Alemdar ve Ouattara ise yedek kulübesinde forma bekledi.
75 GÜN SONRA TARAFTARININ ÖNÜNDE
Beşiktaş, yaklaşık iki buçuk aylık aranın ardından yeniden taraftarının önüne çıktı. Siyah-beyazlılar, Midtjylland karşılaşmasından önceki son iç saha maçını geçtiğimiz sezonun 33. haftasında Trabzonspor'a karşı oynamıştı. Trabzonspor mücadelesinin ardından sezonu Çaykur Rizespor deplasmanında tamamlayan Beşiktaş, 75 gün sonra Tüpraş Stadyumu'nda bir karşılaşmaya çıktı.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Beşiktaş taraftarları, yeni sezonun ilk iç saha karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Tüpraş Stadyumu'nun büyük bölümü dolarken bazı tribünlerde küçük boşluklar görüldü. Midtjylland'ın az sayıdaki taraftarı da kendilerine ayrılan deplasman tribününde yerini aldı.
RÖVANŞ 30 TEMMUZ'DA
Eşleşmenin ikinci maçı 30 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Danimarka'da oynanacak. Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi Tromsø-Hradec Králové eşleşmesinin galibi olacak.
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