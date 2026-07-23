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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki: "En güçlü biçimde kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla birlikte İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, söz konusu eylemi "en güçlü biçimde" kınadı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki: "En güçlü biçimde kınıyoruz"

Türkiye, İsrailli bir bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla birlikte İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, söz konusu eylemi "en güçlü biçimde" kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrailli bir bakanın aşırılık yanlısı grupla birlikte İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

EN GÜÇLÜ BİÇİMDE KINIYORUZ

Açıklamada, "İsrailli bir bakanın, beraberindeki aşırılık yanlısı grupla, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu hükümetinin Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden provokatif adımlarına dikkat çekerek, uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Açıklamada, "Netanyahu hükümetinin, münhasıran Müslümanlara ait olan Mescid-i Aksa başta olmak üzere, Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden provokatif eylemlerinin ve oldubitti yaratma girişimlerinin engellenmesinin, uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu hatırlatıyoruz." denildi.

Türkiye, uluslararası toplumun Kudüs'teki kutsal mekanların statüsünü korumak ve gerilimi artırabilecek tek taraflı girişimlerin önüne geçmek için sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

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