Etiket başka içerik başka! Taklit ve tağşişte yeni liste: 28 ürün daha deşifre oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tağşiş listesine 28 yeni ürün eklendi. Denetimlerde bazı kıyma ve lahmacun harçlarında kanatlı eti ile sakatat, koyun yoğurdunda ise inek sütü tespit edilirken, 1 ürün de "sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" listesinde yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor.

Denetimlerde süt ve süt ürünlerinden et ürünlerine, zeytinyağından bala kadar birçok kategoride uygunsuzluk tespit edildi.

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında halk sağlığını tehlikeye atan firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. Güncellenen listeye; 1'i sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere 28 yeni ürün eklendi. Listede zeytinyağı, kıyma, yoğurt ve bal gibi ürünler yer aldı.