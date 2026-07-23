Ahbap soruşturması! 6 ünlü daha ifade verecek: Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Fatih Altaylı...

Türkiye'nin en karanlık gecelerinden biri olan 6 Şubat depremlerinde, Ahbap Derneği adı altında toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarılması soruşturması tüm hızıyla devam ediyor.

Bu doğrultuda derneğin kurucusu Haluk Levent başta olmak üzere 28 şüpheli tutuklu bulunuyor.

İFADE VERECEKLER

Derinleşen soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu süreçlerde adı Ahbap Suç Örgütü ile anılan ve irtibatı tespit edilen kişilerin ifadesine başvuruyor.

Ahbap soruşturması kapsamında 6 ünlü isim daha ifade verecek. (Fotoğraf Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

Gelen son bilgilere göre bir grup ünlü daha ifade vermek üzere çağırıldı.

İşte ifadeye çağrılan o isimler:

- Fatih Altaylı (YouTube Yayıncısı)

- Şahan Gökbakar (Komedyen)

- Ruşen Çakır (YouTube Yayıncısı)

- Hazal Kaya (Oyuncu)

- Özlem Gürses (YouTube Yayıncısı)

- Fatih Koparan (Sosyal Medya Fenomeni)

ECE ÜNER, FATİH PORTAKAL, FEYZA ALTUN...

Bir diğer yandan soruşturma dahilinde dün haber spikerleri Ece Üner ile Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, Şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter de ifade vermişti.