ABD-İran savaşında B-1 uçakları yeniden havada iddiası! Trump'tan yeni tehdit: "Büyük bir saldırı planlıyorum"
ABD ile İran arasında misilleme saldırıları devam ediyor. Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, ABD'nin İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait hedefleri vurmak için yeniden B-1 savaş uçakları kullanmaya başladığı iddia edildi. ABD Başkanı Trump da İran ile çatışmalara ilişkin, "Daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir saldırı planlıyorum. Karar vermeye çok yakınım" dedi. Bölgeden dakika dakika gelişmeler Takvim.com.tr'de...
İran ve ABD arasında sular durulmuyor. ABD gazetesi Axios, ABD'nin İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait hedefleri vurmak için yeniden B-1 savaş uçakları kullanmaya başladığını yazdı.
Takvim.com.tr dakika dakika gelişmeleri aktarıyor...
CANLI ANLATIM
HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GERİLİM TIRMANIYOR
İran basını, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'na saldırı düzenlediğini belirtti.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberinde, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'na saldırı düzenlediği ifade edildi.
Saldırıda bir füzenin Keşm Adası'ndaki Suza kentinin sahiline isabet ettiği kaydedildi. Olayda can kaybı ya da hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi verilmezken, konuya dair henüz resmi açıklama yapılmadı.
TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDEN TRUMP'A ENGEL
ABD Kongresinin Temsilciler Meclisi kanadı, Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik savaş yetkilerini kısıtlama yönünde karar aldı.
Temsilciler Meclisi, 4 Cumhuriyetçi üyenin de desteğiyle Demokrat kanat tarafından sunulan ve Trump yönetiminin İran'la savaşma yetkilerini kısıtlamayı amaçlayan tasarıyı onayladı.
Söz konusu karar 208 "hayır" oyuna karşı, 214 "evet" oyuyla kabul edilirken, Cumhuriyetçi Temsilciler Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett ve Warren Davidson, parti çizgilerini aşarak Demokratlara destek verdi.
Temsilciler Meclisinin Trump yönetiminin İran'la savaş yetkilerini kısıtlama kararı önemli bir kınama niteliğinde ön plana çıkarken, bu karar Senatodan geçse bile ABD hükümetini savaşı sona erdirmeye zorlama yetkisine sahip değil.
ABD'de, Başkan'ın imzası veya vetosuna sunulmayan eş zamanlı kararların yasa gücü bulunmuyor.
Ayrıca ABD Senatosunun, bugün ilerleyen saatlerde Trump'ın İran'daki savaş yetkilerini sınırlamaya yönelik kendi girişimini oylaması bekleniyor.
TRUMP'TAN TEHDİT: "BÜYÜK BİR SALDIRI PLANLIYORUM"
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile çatışmalara ilişkin, "Daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir saldırı planlıyorum. Karar vermeye çok yakınım" dedi.
IRAK İLE KUVEYT SINIR KAPISI BOMBARDIMANIN ARDINDAN KAPATILDI
Irak haber ajansı: Irak ile Kuveyt arasında yer alan Al Abali Sınır Kapısı bombardımana uğramasının ardından geçici olarak kapatıldı.
İRAN'A 12. SALDIRI DALGASI
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a başlattıkları peş peşe saldırı dalgalarının 12'incisini tamamladıklarını açıkladı.
CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "CENTCOM 22.30'da (TSİ 05.30) İran'a yönelik başlattığı saldırıların arka arkaya 12. gecesini tamamlamıştır." ifadesine yer verildi.
Saldırılarda, İran'ın denizcilik kapasiteleri, füze ve İHA depo tesisleri, kıyı izleme tesisleri, hava savunma varlıkları gibi askeri hedeflerin vurulduğu belirtilen açıklamada, saldırılarda İran'ın sivil denizciler ve ticari gemilere saldırma kapasitesinin azaltıldığı savunuldu.
Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin ablukasının da sürdüğü bildirilen açıklamada, "Bugün itibarıyla CENTCOM, gemilerin İran limanlarından çıkmasını ya da buraya girmesini engellemek amacıyla 9 ticari gemiyi geri döndürmüş, 1 gemiyi ise hizmet dışı bırakmıştır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, 50 binden fazla ABD askerinin Orta Doğu'da görev yaptığı kaydedildi.
ABD B-1 BOMBARDIMAN UÇAKLARI KULLANMAYA BAŞLADI
ABD ordusunun İran'da yeniden B-1 bombardıman uçakları kullanmaya başladığı öne sürüldü.
Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, ABD'nin İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait hedefleri vurmak için yeniden B-1 savaş uçakları kullanmaya başladığı iddia edildi.
Bu uçakların İngiltere'deki bir hava üssünden kalktığı ve uçakların izlendiği internet siteleri üzerinden İran'da olduklarının görüntülendiği belirtildi.
ABD, 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı saldırılarda bu uçakların kullanıldığını açıklamıştı ancak 12 gün önce yeniden başlayan saldırılarda bu uçakların kullanımına ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.
ABD'NİN ERBİL BAŞKONSOLOSLUĞU YAKINLARINDAYDI: 4 İHA DÜŞÜRÜLDÜ
ABD ile İran arasındaki çatışmalar sürerken, bölgedeki diğer ülkelerde tansiyon yükselmeye devam ediyor. IKBY'nin başkenti Erbil’de bulunan ABD Başkonsolosluğu çevresinde İHA'lar tespit edildi.
Iraklı güvenlik kaynaklarının açıklamalarına göre, İHA’ların tespit edilmesinin ardından ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemleri devreye girdi. Başkonsolosluğu hedef aldığı belirtilen 4 İHA, hava savunma sistemlerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, herhangi bir maddi hasar meydana gelmediği bildirildi.
HUSİLER'DEN İHA SALDIRISI
Yemen'deki İran destekli Husiler: Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini İHA ve füzelerle vurduk
TRUMP: İRAN'DA KAZANIYORUZ
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik açıklamalarında Tahran yönetimini sert sözlerle hedef aldı. İran’ın “büyük bir bedel ödeyeceğini” savunan Trump, ABD’nin Hürmüz Boğazı’na ihtiyaç duymadığını belirterek, “İran’da kazanıyoruz” dedi.
Trump, konuşmasında, “Boğazlara ihtiyacımız yok. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Hürmüz Boğazı’na da ihtiyacımız yok. Bunu mecbur olduğumuz için yapıyoruz. İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz.” ifadelerini kullandı.
TRUMP: "HER İHA'YA KARŞILIK BİR KÖPRÜ VEYA ELEKTRİK SANTRALİNİ VURACAĞIZ"
ABD Başkanı Donald Trump Truth Social hesabından yaptığı açıklamada İran'ı açıkça tehdit etti ve şu ifadeleri kullandı:
"Şu andan itibaren, İran İslam Cumhuriyeti Hürmüz Boğazı'ndaki bir gemiye Füze, Roket, İHA (Drone) veya başka herhangi bir araç ya da silahla her ateş açtığında; Amerika Birleşik Devletleri, Başkent Tahran'ın içinde veya hemen yanında yer alanlar da dahil olmak üzere, BİR KÖPRÜ VEYA ELEKTRİK SANTRALİNİ bombalayıp yok edecektir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!
Başkan DONALD J. TRUMP"
DIŞİŞLERİNDEN HUSİLERE KINAMA
Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası uygulama tehditlerini kınadı.
Bakanlık, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası uygulama tehditlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik deniz ablukası uygulama tehditlerini kınıyor; Suudi Arabistan’la dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı’nda deniz güvenliğini ve seyrüsefer serbestisini tehlikeye atan, deniz taşımacılığını ve küresel ticareti hedef alan eylem ve tehditlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Bölgedeki mevcut gerginliği daha da tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz." ifadesine yer verildi.
"ABD 3. DÜNYA SAVAŞI İÇİN AYIRDIĞI SİLAHLARI İRAN'A KARŞI KULLANDI"
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD'nin 3. Dünya Savaşı için ayırdığı tüm silahları İran'a karşı kullandığını söyledi.
İran basınına göre Şikarçi, ABD ile yaşanan savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD ve İsrail'in, 2025'teki 12 günlük çatışma sürecinde İran'ı bir hafta içinde yeneceklerini ve böleceklerini düşündüğünü ancak İran'ın "Sadık Vaat 1 ve 2" operasyonları ile "hedef bankası" oluşturduğunu ve savaşa dair bir teşhis ortaya koyduğunu ifade etti.
Şikarçi, ABD ve İsrail'in hem son protestolar hem de 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar sırasında da aynı hedef doğrultusunda hareket ettiğini dile getirdi.
Dünyada daha önce denenmiş ancak kullanılmamış birçok silahın İran'a karşı kullanıldığını öne süren Şikarçi, ABD'nin, 3. Dünya Savaşı için ayırdığı tüm silahları İran'a karşı kullandığını söyledi.
İRAN BASINI DUYURDU: ABD LARK ADASI'NI HEDEF ALDI
İran'da Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'nın ABD tarafından füze saldırısıyla hedef alındığı bildirildi.
Tesnim Haber Ajansı'na göre, yerel saatle 14.48'de düzenlenen saldırının etkisiyle adada şiddetli patlama sesleri duyuldu.
Saldırının boyutu, füzenin isabet ettiği nokta ve meydana gelen muhtemel hasarın belirlenmesine yönelik incelemelerin yetkili kurumlarca başlatıldığı kaydedildi.
İRAN'DAN TRUMP'IN İDDİASINA YALANLAMA
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşkavi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın çaresizce ABD ile görüşmek istediği" yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Kaşkavi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın söz konusu ifadelerine tepki gösterdi.
Kaşkavi, şunları kaydetti:
"Trump'ın içine düştüğü bataklıktan kurtulabilmesi için daha iyi yollar araması gerekiyor gibi görünüyor. Tekrarlanan yalanlar artık piyasalarda kısa süreli bir rahatlama dahi sağlamıyor."
ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamasında, İran'ın ABD ile görüşmek istediğini belirterek, "Onlar çaresizce bizimle görüşmek istiyor. Ancak anlamlı bir müzakereye hazır olana kadar, bizim onlarla görüşmeye niyetimiz yok." ifadelerini kullanmıştı.
ABD: 11. SALDIRI DALGASINI TAMAMLADIK
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'nda "ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini zayıflatmayı amaçlayan" 11. saldırı dalgasını tamamladığını açıkladı.
CENTCOM’un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, CENTCOM’un TSİ 03.15’te İran'a karşı 11. saldırı dalgasını "başarıyla tamamladığı" belirtilerek, İran'ın askeri operasyon merkezleri, denizcilik kabiliyetleri, uçak hangarları, insansız hava aracı depolama tesisleri ve askeri lojistik altyapısının hedef alındığı aktarıldı.
Saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'nda "ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini daha da zayıflatmayı amaçladığına" dikkat çekilen açıklamada, "Hürmüz Boğazı’nın ticari gemi trafiğine açık kalmaya devam ettiği" bilgisine yer verildi.
CENTCOM, TSİ 02.00’de İran'daki "askeri hedeflere" yönelik 11. saldırı dalgasını başlattığını duyurmuştu.
İRAN'DAN KUVEYT'TEKİ ABD ÜSSÜNE İHA
İran Ordusu, Kuveyt'in batısındaki Ed-Doha Askeri Üssü'nde bulunan ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait mühimmat depoları ile lojistik tesislere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini açıkladı.
İran Ordusundan yapılan açıklamada, "Yıldırım Operasyonu"nun 21'inci dalgası kapsamında gerçekleştirilen saldırının, ABD'nin İran topraklarına saldırılarına misilleme olarak düzenlendiği ifade edildi.
Açıklamada, Kuveyt'in batısındaki Ed-Doha Askeri Üssü'nde bulunan ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığının mühimmat depoları ve lojistik ekipmanlarının kamikaze İHA saldırısıyla hedef alındığı öne sürüldü.
ABD'nin gece İran'a saldırı başlattığını duyurmasının ardından ülkenin farklı bölgelerinden çok sayıda patlama sesi duyulduğu bildirilmişti.
Huzistan, Sistan-Belucistan, Hürmüzgan, Buşehr, Kirmanşah, Hemedan, Kürdistan eyaletlerinin çeşitli bölgeleri ve Tebriz kenti ABD'nin füze ve hava saldırılarının hedefi olmuştu.
(Uydu görüntüsü, 18 Temmuz 2026 tarihinde Kuveyt'in Subiya kentindeki Subiya Enerji ve Su Arıtma Tesisi'nden yükselen dumanı gösteriyor)
ABD'DEN İRAN'A SALDIRI
ABD'nin, İran'ın batısında yer alan Kürdistan'a bağlı Bane ve Hemedan'a bağlı Kebuder Aheng ilçelerine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Fars Haber Ajansına göre, Bane Kaymakamı Muhammed Rızayi, ABD güçlerinin ilçeye hava saldırısı düzenlediğini söyledi.
Hemedan Valiliğinden yapılan açıklamada ise Kebuder Aheng ilçesinin ABD güçleri tarafından hedef alındığı kaydedildi.
Saldırılardaki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
ABD'nin gece saatlerinde saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın farklı bölgelerinden çok sayıda patlama sesi duyulduğu bildirilmişti.
Huzistan, Sistan-Belucistan, Hürmüzgan, Buşehr, Kirmanşah eyaletlerinin çeşitli bölgeleri ve Tebriz kenti ABD'nin füze ve hava saldırılarının hedefi olmuştu.