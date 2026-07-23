Fenerbahçe'den Rafael Leao çalımı! Greenwood gölgede kalacak
Mason Greenwood transferiyle dünya çapında ses getiren Fenerbahçe, Milan forması giyen Rafael Leao için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin Portekizli yıldıza 4 yıllık sözleşme, yıllık 12 milyon euro ve bonuslar teklif ettiği, Milan için ise 40 milyon euro ayırdığı yazıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Gornik Zabrze ile oynayacağı rövanş maçına hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor.
Yeni sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, şu ana kadar Vedat Muriqi, Nathan Ake, Mason Greenwood ve Amara Diouf'u renklerine bağladı.
Özellikle Greenwood hamlesiyle transfer döneminin en çok konuşulan kulüplerinden biri olan Fenerbahçe, hücum hattına bir dünya yıldızı daha eklemek için Rafael Leao dosyasını açtı.
FENERBAHÇE'DEN RAFAEL LEAO HAMLESİ
Fenerbahçe, adı Galatasaray ile de anılan Rafael Leao'yu transfer listesinin üst sıralarına aldı. Sarı-lacivertli yönetim, Milan'da forma giyen sol kanat oyuncusunun şartları için kapsamlı bir mali paket hazırladı.
İtalyan basınındaki haberde, Fenerbahçe'nin Leao cephesiyle görüşmelere başlamaya hazırlandığı ve oyuncuyu uzun süreli bir sözleşmeyle kadrosuna katmak istediği kaydedildi.
Hızı, bire bir oyunlardaki etkinliği ve hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilmesiyle öne çıkan Portekizli futbolcu, Greenwood sonrasında planlanan yeni büyük transfer hamlesinin merkezinde bulunuyor.
12 MİLYON EURO VE BONUSLAR
Fenerbahçe'nin Rafael Leao için hazırladığı sözleşme teklifinin ayrıntıları da ortaya çıktı.
Sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki futbolcuya 4 yıllık kontrat ve sezon başına 12 milyon euro maaş önerdiği yazıldı. Teklif paketinde performansa ve başarıya bağlı bonusların da yer aldığı bildirildi.
Bu rakamın kabul edilmesi halinde Leao, Fenerbahçe kadrosunun en yüksek kazançlı oyuncuları arasına girecek.
Yönetim, oyuncunun şartlarını karşılayarak transfer yarışında Galatasaray'ın önüne geçmeyi ve Portekizli yıldızın kararını kısa sürede netleştirmeyi hedefliyor.
MILAN İÇİN 40 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin hazırladığı transfer paketi yalnızca oyuncuya sunulacak sözleşmeyle sınırlı değil.
Sarı-lacivertlilerin Rafael Leao'nun bonservisi için Milan'a 40 milyon euro teklif etmeye hazır olduğu kaydedildi. İtalyan ekibiyle yapılacak görüşmelerde ödeme planı ve bonus seçeneklerinin de masaya getirilmesi bekleniyor.
Leao'nun Milan ile devam eden uzun süreli sözleşmesi, görüşmelerde İtalyan kulübünün elini güçlendiren unsurlar arasında bulunuyor.
Fenerbahçe ise hazırladığı yüksek maaş ve bonservis paketiyle transferi doğrudan sonuçlandırabilecek güçlü bir teklif ortaya koymayı amaçlıyor.
KULÜP TARİHİNE GEÇEBİLİR
Rafael Leao transferinin 40 milyon euro karşılığında tamamlanması, Fenerbahçe tarihinde yeni bir rekor anlamına gelecek.
Sarı-lacivertliler, Mason Greenwood'u 39 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Leao için planlanan 40 milyon euro'luk ödeme gerçekleşirse Portekizli futbolcu, Greenwood'u geride bırakarak kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak.
Fenerbahçe böylece aynı transfer döneminde kulübün bonservis rekorunu iki kez yenilemiş olacak.
Greenwood ve Leao'nun aynı hücum hattında buluşma ihtimali, sarı-lacivertli taraftarlar arasında transfer sürecine yönelik beklentiyi de artırdı.
GALATASARAY DA DEVREDE
Rafael Leao'nun transferinde Fenerbahçe'nin karşısındaki seçeneklerden biri Galatasaray.
Sarı-kırmızılıların da Portekizli futbolcunun durumuyla ilgilendiği ve transfer şartlarını değerlendirdiği kaydedildi. Fenerbahçe'nin yıllık 12 milyon euro'ya ulaşan maaş paketi, iki kulüp arasındaki yarışta belirleyici olabilecek unsurlardan biri olarak öne çıktı.
Milan'ın bonservis konusundaki kararı ve Leao'nun kariyer planlaması, transfer sürecinin yönünü belirleyecek.
RAFAEL LEAO KİMDİR?
Rafael Leao, 27 yaşında ve sol kanat mevkisinde görev yapan Portekizli futbolcudur. Kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da sürdüren Leao, hücum hattının farklı bölgelerinde de oynayabiliyor.
Sürati, fizik gücü, geniş alanlardaki etkinliği ve rakip savunmayı doğrudan karşısına alabilmesiyle tanınan Portekizli oyuncu, Milan hücumunun önemli parçaları arasında yer aldı.
Leao'nun İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.
GEÇEN SEZON 13 GOLE KATKI
Rafael Leao, geçen sezon Milan formasıyla toplam 31 karşılaşmada görev yaptı.
Portekizli sol kanat bu müsabakalarda 10 gol atarken takım arkadaşlarına 3 asist yaptı. Leao böylece sezonu 13 gole doğrudan katkı sağlayarak tamamladı.
Fenerbahçe yönetimi, Milan ve oyuncu cephesiyle yürütülecek görüşmelerin sonucuna göre transfer sürecindeki yol haritasını belirleyecek. Leao için planlanan 40 milyon euro bonservis ve yıllık 12 milyon euro'luk maaş paketi kabul edilirse sarı-lacivertliler, Greenwood'un ardından transfer döneminin en fazla ses getiren hamlelerinden birine daha imza atacak.