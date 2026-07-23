Rafael Leao MILAN İÇİN 40 MİLYON EURO Fenerbahçe'nin hazırladığı transfer paketi yalnızca oyuncuya sunulacak sözleşmeyle sınırlı değil. Sarı-lacivertlilerin Rafael Leao'nun bonservisi için Milan'a 40 milyon euro teklif etmeye hazır olduğu kaydedildi. İtalyan ekibiyle yapılacak görüşmelerde ödeme planı ve bonus seçeneklerinin de masaya getirilmesi bekleniyor. Leao'nun Milan ile devam eden uzun süreli sözleşmesi, görüşmelerde İtalyan kulübünün elini güçlendiren unsurlar arasında bulunuyor. Fenerbahçe ise hazırladığı yüksek maaş ve bonservis paketiyle transferi doğrudan sonuçlandırabilecek güçlü bir teklif ortaya koymayı amaçlıyor.

Rafael Leao KULÜP TARİHİNE GEÇEBİLİR Rafael Leao transferinin 40 milyon euro karşılığında tamamlanması, Fenerbahçe tarihinde yeni bir rekor anlamına gelecek. Sarı-lacivertliler, Mason Greenwood'u 39 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Leao için planlanan 40 milyon euro'luk ödeme gerçekleşirse Portekizli futbolcu, Greenwood'u geride bırakarak kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Fenerbahçe böylece aynı transfer döneminde kulübün bonservis rekorunu iki kez yenilemiş olacak. Greenwood ve Leao'nun aynı hücum hattında buluşma ihtimali, sarı-lacivertli taraftarlar arasında transfer sürecine yönelik beklentiyi de artırdı.

Rafael Leao GALATASARAY DA DEVREDE Rafael Leao'nun transferinde Fenerbahçe'nin karşısındaki seçeneklerden biri Galatasaray. Sarı-kırmızılıların da Portekizli futbolcunun durumuyla ilgilendiği ve transfer şartlarını değerlendirdiği kaydedildi. Fenerbahçe'nin yıllık 12 milyon euro'ya ulaşan maaş paketi, iki kulüp arasındaki yarışta belirleyici olabilecek unsurlardan biri olarak öne çıktı. Milan'ın bonservis konusundaki kararı ve Leao'nun kariyer planlaması, transfer sürecinin yönünü belirleyecek.