Galatasaray için Virgil van Dijk itirafı! Transferi eski futbolcu bitirebilir

Virgil van Dijk

"ŞAMPİYONLUK GÖRÜNTÜLERİNDEN ETKİLENDİ"

Libero TV'ye açıklamalarda bulunan Ömer Bayram, Van Dijk'ın Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını sosyal medyada izlediğini söyledi. Bayram, çocukluk arkadaşının sarı-kırmızılı taraftarların kutlamalarıyla ilgili kendisine soru yönelttiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Virgil van Dijk, Galatasaray'ın şampiyonluk görüntülerini sosyal medyada gördüğünde bayağı etkilendi. Bana, 'Bir şampiyonlukta bunu mu yaşıyorsunuz?' diye sordu. Ben de ona, 'Bir gün maça gelirsin' dedim."