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Galatasaray için Virgil van Dijk itirafı! Transferi eski futbolcu bitirebilir

Galatasaray’ın transfer iddialarında adı geçen Virgil van Dijk hakkında çocukluk arkadaşı Ömer Bayram açıklamalarda bulundu. Eski sarı-kırmızılı futbolcu, Liverpool kaptanıyla Galatasaray hakkında yaptıkları konuşmaların olumlu geçtiğini söyledi.

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Galatasaray için Virgil van Dijk itirafı! Transferi eski futbolcu bitirebilir

Galatasaray'da yeni sezon öncesindeki transfer çalışmaları devam ederken savunma hattı için Virgil van Dijk'ın adı gündeme geldi. Liverpool ile sözleşmesinin son yılına giren Hollandalı stoper hakkında eski Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram konuştu.

Virgil van DijkVirgil van Dijk

"ŞAMPİYONLUK GÖRÜNTÜLERİNDEN ETKİLENDİ"

Libero TV'ye açıklamalarda bulunan Ömer Bayram, Van Dijk'ın Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını sosyal medyada izlediğini söyledi. Bayram, çocukluk arkadaşının sarı-kırmızılı taraftarların kutlamalarıyla ilgili kendisine soru yönelttiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Virgil van Dijk, Galatasaray'ın şampiyonluk görüntülerini sosyal medyada gördüğünde bayağı etkilendi. Bana, 'Bir şampiyonlukta bunu mu yaşıyorsunuz?' diye sordu. Ben de ona, 'Bir gün maça gelirsin' dedim."

Virgil van DijkVirgil van Dijk

RAMS PARK'TAKİ ATMOSFERİ GÖRDÜ

Virgil van Dijk, Liverpool'un Galatasaray ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında RAMS Park'ta forma giydi. Ömer Bayram, Hollandalı savunmacının İstanbul'daki karşılaşmada tribün atmosferini yakından gördüğünü ve bundan etkilendiğini belirtti.

Virgil van DijkVirgil van Dijk

"GALATASARAY HAKKINDA KONUŞTUĞUMUZ HER ŞEY OLUMLU"

Ömer Bayram'a, Van Dijk ile olası Galatasaray transferi hakkında görüşüp görüşmediği de soruldu. Eski sarı-kırmızılı futbolcu, "Galatasaray hakkında konuştuğumuz her şey olumlu. Yakın zamanda konuştuk mu; bunu söyleyemem" ifadelerini kullandı.

Virgil van DijkVirgil van Dijk

SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERECEK

Virgil van Dijk, Nisan 2025'te Liverpool ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı. Hollandalı savunmacının İngiliz kulübüyle olan kontratı 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Van Dijk, 2026-2027 sezonuyla birlikte sözleşmesinin son yılına girdi.

Virgil van DijkVirgil van Dijk

LIVERPOOL'DA 374 MAÇA ÇIKTI

Virgil van Dijk, Ocak 2018'de Southampton'dan Liverpool'a transfer oldu. 35 yaşındaki savunmacı, İngiliz ekibinde 374 resmî karşılaşmada görev yaptı. Bu maçlarda 36 gol atan Van Dijk, 16 asist kaydetti. Hollandalı futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

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