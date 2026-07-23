Şile Belediyesi'nin festival vurgununda "Ahbap" izi: Haluk Levent’in kardeşinin Whatsapp yazışmaları çıktı! Spikerle gayrimeşru ilişki dosyada

CHP'Lİ BAŞKANA VE ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNE 4 MİLYON LİRA VE IPHONE RÜŞVETİ İfadelerde, Şile Belediye Başkanı CHP'li Özgür Kabadayı ve Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın ödemelerin yapılması karşılığında organizatörlerden 4.000.000 TL nakit para talep ettiği yer aldı. Kültür Koordinatörü Furkan Yapıcı, "başkanın rüşvetten haberdar olduğunu ve paranın parça parça teslim edildiğini" anlattı. Ayrıca, festival öncesinde belediye yöneticilerine rüşvet olarak 3 adet sıfır kutulu İPhone 15 Pro Max marka cep telefonu ve Airpods kulaklıklar ile telsizlerin teslim edildiği kayıtlara geçti. İhalenin paravan firma Sur Müzik üzerinden alınıp fiilen Koşan Adam tarafından yürütüldüğü, belediye yetkililerine iPhone 15 Pro Max rüşvetleri verildiği ve sanatçı ödemelerinin faturalara fahiş şekilde yansıtılarak aradaki farkın şahsi hesaplara aktarıldığı saptandı.

İŞTE KONSERLERDE BELEDİYELERİ BÖYLE SOYUYORLAR Bilirkişi incelemesi, belediyenin kasasından çıkan paralar ile sanatçılara fiilen ödenen ücretler arasındaki devasa farkı gün yüzüne çıkardı. İfade veren sanatçıların çoğu, resmi yüklenici Sur Müzik'i hiç tanımadıklarını ve işi Koşan Adam üzerinden aldıklarını beyan etti. BELEDİYENİN ÖDEDİĞİ BAŞKA ŞARKICILARIN ELİNE GEÇEN BAŞKA PARA! 20 MİLYONLUK FARK Rapora göre, Şile Belediyesi'ne kesilen faturalarda Sena Şener için 1 milyon TL gösterilirken şarkıcıya 50 bin TL, Can Bonomo için 2 milyon 250 bin TL gösterilirken kendisine 250 bin TL, Sıla için 6 milyon 200 bin TL gösterilirken kendisine 625 bin TL, Melek Mosso için 3 milyon 500 bin TL gösterilirken şarkıcıya 312 bin 500 TL ve Erdal Erzincan için 1.750.000 TL gösterilirken sanatçıya sadece 37.500 TL ödendiği tespit edildi. İncelenebilen kalemlerde CHP'li belediyeden 22,79 milyon TL çıkmasına rağmen sanatçılara sadece 1,93 milyon TL ödendiği, aradaki yaklaşık 20,86 milyon TL'nin buharlaştığı rapora yansıdı. Haluk Levent'in kardeşinin Şile Belediyesi'nden aldığı ödemeler ve şarkıcılara yatırdığı paralar rapora şöyle yansıdı: Şarkıcı Belediyeye Kesilen Fatura Şarkıcıya Yapılan Ödeme Sıla 6.200.000 TL 625.000 TL Erdal Erzincan 1.750.000 TL 37.500 TL Atiye 1.750.000 TL 50.000 TL Sena Şener 1.000.000 TL 50.000 TL Baba Zula 1.000.000 TL 25.000 TL Can Bonomo 2.250.000 TL 250.000 TL Melek Mosso 3.500.000 TL 312.500 TL Şile Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında hazırlanan bilirkişi raporu ve şüpheli ifadeleri, 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali ihalesindeki vurgunu gözler önüne serdi Soruşturma kapsamında ifadesi alınan festivaldeki şarkıcılar şunları söyledi: Şarkıcı Sena Şener : "Bu işi bana Zirve Organizasyon getirdi. Zirve Organizasyon'un sahibi Müge Sözen'dir."

: "Bu işi bana Zirve Organizasyon getirdi. Zirve Organizasyon'un sahibi Müge Sözen'dir." Şarkıcı Can Bonomo : "Bu işi bana Koşan Adam getirdi, ödemeyi Sur Müzik Organizasyon yaptı."

: "Bu işi bana Koşan Adam getirdi, ödemeyi Sur Müzik Organizasyon yaptı." Sanatçı Erdal Erzincan : "Kazandığım ücreti Sur Müzik Organizasyon gönderdi. Konser sonrası birlikte yemeğe gittik."

: "Kazandığım ücreti Sur Müzik Organizasyon gönderdi. Konser sonrası birlikte yemeğe gittik." Sanatçı Zeynep Bakşi Karatağ : "Sur Müzik'i tanımam. Bizi işe Koşan Adam firması soktu. Programı da onların yaptığını biliyorduk."

: "Sur Müzik'i tanımam. Bizi işe Koşan Adam firması soktu. Programı da onların yaptığını biliyorduk." Şarkıcı Melek Mosso : "Bu işi Koşan Adam firması getirdi. Sur Müzik Organizasyon'u tanımam."

: "Bu işi Koşan Adam firması getirdi. Sur Müzik Organizasyon'u tanımam." Rap şarkıcısı Gazapizm : "Bu işi Koşan Adam firması getirdi. Sur Müzik Organizasyon'u tanımam. Parayı Sur Müzik gönderdi."

: "Bu işi Koşan Adam firması getirdi. Sur Müzik Organizasyon'u tanımam. Parayı Sur Müzik gönderdi." DJ Eliz Öncel : "Bu işi Koşan Adam firmasından Arif Sevik teklif etti. Ödemeyi elden aldım."

: "Bu işi Koşan Adam firmasından Arif Sevik teklif etti. Ödemeyi elden aldım." Şarkıcı Atiye : "Bu iş bana Koşan Adam firmasından getirildi. Faturayı Sur Müzik'e kestik."

: "Bu iş bana Koşan Adam firmasından getirildi. Faturayı Sur Müzik'e kestik." Babazula üyeleri: "Bu iş bize Koşan Adam firmasından getirildi. Faturayı Sur Müzik'e kestik."

üyeleri: "Bu iş bize Koşan Adam firmasından getirildi. Faturayı Sur Müzik'e kestik." Şarkıcı Buray: "Para bize Sur Müzik Organizasyon tarafından yatırıldı. Biz işi Koşan Adam firmasının yaptığını biliyorduk. Zaten anlaşmayı Koşan Adam ile yaptık."

CHP'Lİ BAŞKAN SUNUCU SEVGİLİSİNİ İŞE YERLEŞTİRDİ Soruşturma evraklarında, festivalde sunuculuk yapan eski spiker Mutlu Ulusoy'un ifadeleri de dikkat çekti. Ulusoy, festival sonrasında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile aralarında yoğun bir duygusal birliktelik başladığını, başkanın evliliğini sadece çocukları için sürdürdüğünü kendisine söylediğini itiraf etti. Bu ilişkinin ardından Ulusoy'un 2024 yılı Ekim ve Kasım aylarında Mercan Köşk üzerinden Şile Belediyesinde sosyal medya biriminde işe başlatıldığı, 2 ay çalıştıktan sonra istifa ettiği anlaşıldı. Ulusoy ayrıca, Berkant Acil'in alamadığı ödemeler için belediye başkanıyla bizzat görüştüğünü de ifadesine ekledi. Soruşturmada tanık olan eski spiker Mutlu Ulusoy’un, Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile yakınlaştığı ve belediyede işe başlatıldığı iddiaları dosyaya girdi.. Ulusoy, festival sonrası başkanla samimiyet kurduklarını bildirdi

KARA PARA TRAFİĞİNDE AHBAP İZİ Milyonlarca liralık ödemelerin ticari kurallara aykırı şekilde şirket ve şahıs hesapları arasında dolaştırıldığı MASAK raporlarıyla belgelendi. Paraların Berk ve Mert Ulu'nun şirketleri üzerinden Berkant Acil ve Köse ailesinin ferdi hesaplarına dağıtıldığı saptandı. Dosyaya giren en sarsıcı delillerden biri ise Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil ile asistanı Yeliz Kaya arasındaki WhatsApp yazışmaları oldu.