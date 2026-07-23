Bakan Çiftçi’den Ahbap tepkisi: Resmî kurumların güvenilirliği ortaya çıktı

"AHBAP-ÇAVUŞ İLİŞKİLERİYLE DEĞİL, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILDI"

Deprem bölgesindeki koordinasyon çalışmalarına katkılarından dolayı AFAD Başkanı ile TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılında Maraş merkezli büyük depremler olduğunda Sayın Bakanımız bölgede hakikaten çok güzel bir koordinasyon çalışması yürüttü. Deprem bölgelerinin ayağa kaldırılmasında Türkiye'deki koordinatör valiliği de hayata geçiren bir yenilik olarak güzel bir çalışma oldu. Bunun neticesinde de çok geniş bir alanda deprem olmasına ve hayatın olağan akışı kesintiye uğramasına rağmen devlet-millet el birliği içerisinde çok kısa bir süre içerisinde deprem yaraları sarılabildi.

Bu yüzden AFAD çalışmalarımızın ne kadar faydalı ve ne kadar güzel olduğu ortaya çıktı. Bu çalışmalarda devlete olan güven ve devletin topladığı yardımlar tamamen yine vatandaşlarımıza geri gönderilmiş, onların ihtiyaçlarında kullanılmış oldu. Dolayısıyla devletten ve milletten gelen yardımlar, ahbap-çavuş ilişkileri çerçevesinde değil, tamamen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları oranında AFAD kanalıyla vatandaşlarımıza ulaştırıldı.

Bu manada AFAD'ımız millî gururumuz olmaya devam ediyor. Venezuela'da yaşanan depremde de AFAD teşkilatımız yine en önce harekete geçen kurumlardan birisi oldu. Orada yaptıkları kıymetli çalışmalar neticesinde kendilerine madalya takdim edildi. Resmî kurumların bu tür çalışmalarda ne kadar önemli olduğu ve güven unsurunun önemi bir kez daha ortaya çıktı. Ahbap-çavuş meselelerinin rezaletlerinin böyle ortaya saçılması, resmî kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha göstermiş oldu. O yüzden AFAD'ımıza tekrar teşekkür ediyorum."