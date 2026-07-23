Bakan Çiftçi’den Ahbap tepkisi: Resmî kurumların güvenilirliği ortaya çıktı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 6 Şubat depremlerinin ardından toplanan yaklaşık 147 milyar liralık bağışın 137 milyar lirasının deprem bölgesinde kullanıldığını açıkladı. Yardımların ihtiyaç sahiplerine AFAD aracılığıyla ulaştırıldığını belirten Çiftçi, “Ahbap-çavuş meselelerinin rezaletlerinin ortaya saçılması, resmî kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha göstermiş oldu” dedi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 6 Şubat depremlerinin ardından toplanan yaklaşık 147 milyar liralık bağışın 137 milyar lirasının deprem bölgesinde kullanıldığını açıkladı. Yardımların ihtiyaç sahiplerine AFAD aracılığıyla ulaştırıldığını belirten Çiftçi, "Ahbap-çavuş meselelerinin rezaletlerinin ortaya saçılması, resmî kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha göstermiş oldu" dedi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu'nun koordinasyonunda, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu ve milletvekillerinin katılımıyla Gölbaşı Vilayetler Evi'nde 5'inci kez düzenlenen Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Çiftçi, toplantıda AFAD'ın deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalar ile yurt içi ve yurt dışındaki insani yardım faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
147 MİLYAR LİRALIK BAĞIŞIN 137 MİLYAR LİRASI KULLANILDI
6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen yardım kampanyalarında yaklaşık 147 milyar lira bağış toplandığını belirten Çiftçi, bu tutarın 137 milyar lirasının deprem bölgesindeki çalışmalar için kullanıldığını söyledi.
Kalan 10 milyar liranın ise deprem konutlarının bağlantı yolları ile acil yapılması gereken çalışmalarda değerlendirileceğini ifade eden Çiftçi, deprem bölgesinde bugüne kadar 455 bin 357 bağımsız bölümün kurasının çekildiğini kaydetti.
AFAD'DAN 1 TRİLYON 885 MİLYAR LİRALIK AKTARIM
AFAD tarafından deprem bölgesindeki çalışmalar kapsamında ilgili kurumlara bugüne kadar 1 trilyon 885 milyar 114 milyon lira aktarıldığını bildiren Çiftçi, Türkiye'nin beş kıtada 85 ülke ve topluluğa insani yardım ulaştırdığını belirtti.
Çiftçi, vatandaşların yardımlarının dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine AFAD aracılığıyla ulaştırılmaya devam edildiğini söyledi.
"AHBAP-ÇAVUŞ İLİŞKİLERİYLE DEĞİL, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILDI"
Deprem bölgesindeki koordinasyon çalışmalarına katkılarından dolayı AFAD Başkanı ile TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:
"2023 yılında Maraş merkezli büyük depremler olduğunda Sayın Bakanımız bölgede hakikaten çok güzel bir koordinasyon çalışması yürüttü. Deprem bölgelerinin ayağa kaldırılmasında Türkiye'deki koordinatör valiliği de hayata geçiren bir yenilik olarak güzel bir çalışma oldu. Bunun neticesinde de çok geniş bir alanda deprem olmasına ve hayatın olağan akışı kesintiye uğramasına rağmen devlet-millet el birliği içerisinde çok kısa bir süre içerisinde deprem yaraları sarılabildi.
Bu yüzden AFAD çalışmalarımızın ne kadar faydalı ve ne kadar güzel olduğu ortaya çıktı. Bu çalışmalarda devlete olan güven ve devletin topladığı yardımlar tamamen yine vatandaşlarımıza geri gönderilmiş, onların ihtiyaçlarında kullanılmış oldu. Dolayısıyla devletten ve milletten gelen yardımlar, ahbap-çavuş ilişkileri çerçevesinde değil, tamamen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları oranında AFAD kanalıyla vatandaşlarımıza ulaştırıldı.
Bu manada AFAD'ımız millî gururumuz olmaya devam ediyor. Venezuela'da yaşanan depremde de AFAD teşkilatımız yine en önce harekete geçen kurumlardan birisi oldu. Orada yaptıkları kıymetli çalışmalar neticesinde kendilerine madalya takdim edildi. Resmî kurumların bu tür çalışmalarda ne kadar önemli olduğu ve güven unsurunun önemi bir kez daha ortaya çıktı. Ahbap-çavuş meselelerinin rezaletlerinin böyle ortaya saçılması, resmî kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha göstermiş oldu. O yüzden AFAD'ımıza tekrar teşekkür ediyorum."
AHBAP HAKKINDAKİ İDDİALAR GÜNDEMDE
Çiftçi'nin "ahbap-çavuş meselelerinin rezaletleri" sözleri, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ve bağlantılı isimler hakkında gündeme gelen bahis işlemleri, para transferleri ve taşınmaz devirlerine ilişkin iddiaların tartışıldığı dönemde dikkat çekti.
6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yardım kampanyalarında geniş destek gören Ahbap Derneği, çok sayıda sanatçı, siyasetçi ve sosyal medya kullanıcısı tarafından kamuoyuna devlet kurumlarına alternatif bir yardım adresi olarak sunulmuştu.
Haluk Levent ve bağlantılı isimler hakkındaki yüksek tutarlı para hareketleri, bahis işlemleri ve taşınmaz devirlerine ilişkin iddialar, deprem dönemindeki yardım kampanyalarını yeniden gündeme taşıdı.
Deprem sürecinde resmî kurumları hedef alarak Ahbap'ı öne çıkaran bazı isimlerin, gündeme gelen iddiaların ardından sessiz kalması ise kamuoyunda tepkiyle karşılandı.