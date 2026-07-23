Fatma Soydaş neden tutuklandı? İfadesi ortaya çıktı: "4 parmaklı ayak" savunması

İFADESİNDE "4 PARMAKLI AYAK" VE YAPAY ZEKA SAVUNMASI

Takvim.com.tr'nin ulaştığı ifadede Fatma Soydaş, Instagram ve TikTok hesaplarında müstehcen paylaşım yapmadığını savundu. "sila_vjp" rumuzlu bir kullanıcının yüzünü yapay zeka yöntemiyle farklı görüntülere yerleştirip hem Instagram hem Telegram'da yaydığını iddia eden Soydaş, şu savunmayı yaptı:

"Biz bu konu ile ilgili olarak daha önce birçok kez avukatlarım ile Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduk. Sosyal medya hesaplarımda veya aboneliklerimde müstehcen paylaşım yapmadım. O paylaşımları herkes benim yaptığımı sanıyor. Benim yapay zekâ ile yapılmış bir fotoğrafta dört parmaklı ayak resmi paylaşılmıştır. Orada görülen elbise bile benim elbisem değildir. Bu benim üzerime yapılan bir karalama ve insanları yanıltmaya yönelik paylaşımlardır."