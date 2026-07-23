Fatma Soydaş neden tutuklandı? İfadesi ortaya çıktı: "4 parmaklı ayak" savunması
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya platformlarında dini değerleri aşağıladığı (TCK 216/3) ve müstehcen içerikler paylaştığı (TCK 226/2) gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alınan Fatma Soydaş, SEGBİS üzerinden alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sosyal mecralarda "ffatmaass_" kullanıcı adıyla tanınan sözde fenomen Fatma Soydaş hakkındaki adli süreçte yeni bir safhaya geçildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "dini değerleri alenen aşağılama" ve "müstehcenlik" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınan Soydaş, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğinin kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI OKTAY SARAL'DAN SERT TEPKİ
Gözaltı kararının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Soydaş'ın paylaşımlarına sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Gözaltı kararı ve sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engeli isabetli ve yerindedir" dedi.
Saral açıklamasında, "İnancımıza hakareti ucuz ve tiksindirici içeriklerle pazarlamaya çalışan sapkın zihniyetler bilmelidir ki Türkiye, din düşmanlarının cirit atacağı bir ülke değildir" ifadelerini kullandı.
MAHKEME KARARI: "MÜSTEHCEN YAYINA ARACILIK ETMEK" SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Fatma Soydaş'ın TikTok ve Instagram hesaplarındaki paylaşımlarının TCK'nin 216/3. maddesinde düzenlenen "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve TCK'nin 226/2. maddesindeki "müstehcen görüntü yayınlama" suçunu oluşturduğu değerlendirilmişti.
SEGBİS üzerinden alınan ifadenin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Soydaş, "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ KARARI
Soydaş'ın suç teşkil ettiği değerlendirilen paylaşımlarının bulunduğu sosyal medya hesaplarına Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği kararla 21 Temmuz 2026 tarihinde erişim engeli getirildi.
İFADESİNDE "4 PARMAKLI AYAK" VE YAPAY ZEKA SAVUNMASI
Takvim.com.tr'nin ulaştığı ifadede Fatma Soydaş, Instagram ve TikTok hesaplarında müstehcen paylaşım yapmadığını savundu. "sila_vjp" rumuzlu bir kullanıcının yüzünü yapay zeka yöntemiyle farklı görüntülere yerleştirip hem Instagram hem Telegram'da yaydığını iddia eden Soydaş, şu savunmayı yaptı:
"Biz bu konu ile ilgili olarak daha önce birçok kez avukatlarım ile Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduk. Sosyal medya hesaplarımda veya aboneliklerimde müstehcen paylaşım yapmadım. O paylaşımları herkes benim yaptığımı sanıyor. Benim yapay zekâ ile yapılmış bir fotoğrafta dört parmaklı ayak resmi paylaşılmıştır. Orada görülen elbise bile benim elbisem değildir. Bu benim üzerime yapılan bir karalama ve insanları yanıltmaya yönelik paylaşımlardır."
"BEN KAPALI BİR İNSANIM"
Dini değerleri aşağılamadığını ve kapalı bir yaşam tarzı benimsediğini belirten Soydaş, "Ben zaten kendim kapalı bir insanım. Herhangi bir şekilde dini değerleri aşağılamam söz konusu değildir" dedi.
Elinde içecek bulunan fotoğrafın bira olduğuna dair bir işaret bulunmadığını belirten Soydaş, "Sanırım sadece köpüğünden dolayı bira olarak algılanmıştır. Benim inancıma ve görüşlerime uygun olmadığını fark edince paylaşımı kaldırdım" ifadelerini kullandı.
SAVCILIK: "YALNIZCA FOTOĞRAF DEĞİL, VİDEO DELİLLERİ VAR"
Soydaş'ın savunmasına karşılık Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyanın yalnızca fotoğraflardan oluşmadığını belirtti. Savcılık, Soydaş'ın başka kişilerle buluşmasına ve cinsel çağrışımlı çeşitli görüntülerine ilişkin video içeriklerinin de dosyada yer aldığını bildirdi.
ÜCRETLİ ABONELİKLE KAZANÇ SAĞLADIĞI İDDİASI
Soruşturma dosyasında; dini sembollerin alkollü içki, cinsel çağrışımlı içerikler ve ücretli (VIP) abonelik sistemiyle birlikte kullanılarak haksız kazanç sağlandığı tespiti yer aldı. Savcılık, Soydaş'ın özel abonelere yönelik içerikler üzerinden para kazanmayı amaçladığını ve vücudunu sergilediğini aktardı.
Soydaş ise "Abonelik esası ile kullanmış olduğum Instagram hesabımı kontrol edebilirsiniz" diyerek iddiaları reddetti.
ADLİYEYE GELDİ ANCAK KAÇTI! YAKALAMA KARARI VERİLDİ
Soruşturma dosyasının en dikkat çekici detaylarından biri de şüphelinin yakalanma süreci oldu.
Savcılığın sevk yazısında, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gözaltı talimatı gönderildiği, şüphelinin avukatları vasıtasıyla Ankara Adliyesine ulaştığı ancak daha sonra adliyeden kaçtığı belirtildi.
Bunun üzerine çıkarılan yakalama kararının ardından gözaltına alınan Soydaş hakkında savcılık, bu durumu kaçma şüphesini gösteren somut bir olgu olarak değerlendirip tutuklama talep etti.
"BEN FETÖ'CÜ MÜYÜM TERÖRİST MİYİM?"
Gece yarısı evinden alındığını, evinde arama yapılıp elektronik cihazlarına el konulduğunu belirten Soydaş, "Benim hiçbir suçum yok. Ben FETÖ'cü müyüm, terörist miyim, hiçbir suçum olmadığı halde evimden gece yarısı alındım. Evim arandı; telefonuma, bilgisayarıma, hard diskime el koyuldu. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" sözleriyle tepki gösterdi.
Nöbetçi sulh ceza hâkimliği, delilleri değerlendirerek Fatma Soydaş'ın "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.
TCK Madde 226/2 (Müstehcenlik ve Aracılık Etme): Müstehcen görüntü veya yazıları basın ve yayın yoluyla yayınlayan, yayınlanmasına aracılık eden ya da ücretli abonelik sistemleriyle kazanç kapısı haline getiren kişiler bu kapsamda yargılanır. Tutuklama kararı da bu madde kapsamında verilmiştir.
Fatma Soydaş hakkında merak edilenler
*Aslen Nereli?
Aslen Mardinlidir. Mardin'de doğup büyüyen ünlü fenomen, yaklaşık iki buçuk yıldır yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Memleketine karşı karmaşık duygular beslediğini belirten Soydaş, geçmişteki bazı zor anıları nedeniyle İstanbul'a yerleştiğini ifade etmiştir.
*Kaç Yaşında?
Doğum yılını ve yaşını net olarak açıklamamış olsa da 20'li yaşlarının ortalarında olduğu bilinmektedir.
*Eğitimi ve Dini Geçmişi Ne?
12 yaşında kendi isteğiyle tesettüre girdiğini dile getiren Soydaş; çeyrek hafız olduğunu ve Arapça bildiğini ifade etmiştir.
*Ailesi ve Özel Hayatı:
Ailesini ve kişisel yaşamını sosyal medyadan uzak tutmayı tercih eden Soydaş'ın adı bir dönem Said Hatipoğlu ile anılmış, ancak kendisi bu durumun yalnızca profesyonel bir iş birliğinden ibaret olduğunu açıklamıştır.
*Ne İş Yapıyor, Geliri Ne Kadar?
Tam zamanlı sosyal medya içerik üreticisi olan Soydaş; marka iş birlikleri, canlı yayın hediyeleri ve Instagram abonelik sistemi üzerinden gelir elde etmektedir.
*Abonelik Sistemi Kazancı:
Aylık 59,99 TL abonelik ücreti bulunan kapalı grubunda 18 bin aboneyi aşan Soydaş'ın, sadece bu sistem üzerinden aylık 1 milyon TL'nin üzerinde brüt gelir elde ettiği belirtilmektedir. Hakkında çıkan aylık 800-900 bin TL net kazanç iddialarını daha önce yalanlayan Soydaş, kazandığı miktarlar üzerinden yüksek oranda vergi ödediğini savunmuştur.