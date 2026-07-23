Mutlak butlan sonrasında CHP ikiye bölündü. Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yeni parti çıkışı gündeme oturdu.

A Haber muhabiri İlker Yeşiltaş konuya ilişkin kulis bilgilerini aktardı. Buna göre CHP'de 91 milletvekilinin yarın istifa dilekçelerini TBMM Başkanlığına sunması bekleniyor.

Yeni parti için çalışmaların devam ettiğini aktaran Yeşiltaş şu bilgileri paylaştı:

"Yeni parti için dün itibarıyla imzalar verilmeye başlandı. Yeni partinin kurucular kurulu milletvekillerinden oluşacak. Milletvekilleri dün imza vermeye başladılar. Yine bugün de Cumhuriyet Halk Partisi grubunda milletvekilleri yeni parti için imza verdiler.

"İMZA SAYISI 91'E ULAŞTI"

Şu anda edindiğimiz bilgiye göre toplam imza sayısı 91'e ulaştı. Özgür Özel'e yakın isimlerden edindiğimiz bilgi bu şekilde. 91 rakamına ulaşıldığını ifade ediyorlar.

Bu akşam saatler 23'ü gösterdiğinde burada Türkiye Büyük Millet Meclisinde Özgür Özel milletvekilleriyle bir araya gelecekti. Ancak o toplantının iptal edildiği bilgisi ulaştı. Milletvekillerine gönderilen mesajda; 'Değerli arkadaşlar, akşam 23'te toplandığımızda yapacağımız işlemler gün boyu yapılan çalışmalarla tamamlandığı için bu akşam toplanma ihtiyacı ortadan kalkmıştır.' denildi."