Evini kenevir tarlasına çevirdiği ortaya çıktı: Yönetmen Ezel Akay adli kontrolle serbest bırakıldı, kardeşi tutuklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Evde yapılan aramalarda özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ve kubar esrar ele geçirilirken, müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay ise tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evde yapılan aramalarda özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile kubar esrar ele geçirilirken, soruşturmaya ilişkin detaylar da ortaya çıktı.
Ezel Akay gözaltında!
İHBAR ÜZERİNE OPERASYON YAPILDI
Bursa İl Jandarma komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.
EVİNDE KENEVİR VE KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirdi.
Ele geçirilen uyuşturucu maddelere incelenmek üzere el konuldu. Operasyon kapsamında Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
KAMERALARI GÖRÜNCE ŞAŞIRDI
Şüpheliler, işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç kılı numunesi alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasına Ezel Akay, "Niye fotoğraf çekiyorlar?" diye tepki gösterdi.
"BURADA BİZLİK BİR ŞEY YOK"
Basının görüntü almasına engel olamayacaklarını belirten ekipler ise, "Burada bizlik bir şey yok." ifadelerini kullandı.
Yönetmen Ezel Akay adliyeye sevk edildi
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Akay ile kardeşi, adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma İlçe Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor.
EVİNİ KENEVİR TARLASINA ÇEVİRDİ
Akay'ın evine yapılan jandarma baskınında ortaya çıkan görüntüler adeta pes dedirtti.
Ezel Akay'ın lüks evinin banyosu dahil bir çok odasına özel ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi kurup odaları kenevir tarlasına çevirdiği ortaya çıktı.
Ezel Akay'ın kenevir tarlasına dönen evi kamerada
NARKOTİK KÖPEĞİ TAKİP BULDU
Jandarmanın hassas burunlu narkotik köpeği Takip ünlü yönetmenin çalışma masasının çekmeceleri ile, evdeki kıyafet dolaplarına zulaladığı poşet poşet yasaklı kenevir maddelerini büyük bir başarıyla buldu.
Evde yapılan baskında ele geçirilen saksılara ekilmiş kenevir maddesine de incelenmek üzere el konuldu.
EZEL AKAY'IN SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Ezel Akay'ın sermaye şirketlerinin iflasını istemek mecburiyetinde olanların cezası, karşılıksız çek keşide etme suçlarından suç kaydının olduğu, kardeşi Eren Kazım Akay'ın suç kaydının bulunmadığı öğrenildi.