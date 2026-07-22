Evini kenevir tarlasına çevirdiği ortaya çıktı: Yönetmen Ezel Akay adli kontrolle serbest bırakıldı, kardeşi tutuklandı

Yönetmen Akay kameraları görünce tepki gösterdi.



KAMERALARI GÖRÜNCE ŞAŞIRDI



Şüpheliler, işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç kılı numunesi alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasına Ezel Akay, "Niye fotoğraf çekiyorlar?" diye tepki gösterdi.

"BURADA BİZLİK BİR ŞEY YOK"



Basının görüntü almasına engel olamayacaklarını belirten ekipler ise, "Burada bizlik bir şey yok." ifadelerini kullandı.