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Evini kenevir tarlasına çevirdiği ortaya çıktı: Yönetmen Ezel Akay adli kontrolle serbest bırakıldı, kardeşi tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Evde yapılan aramalarda özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ve kubar esrar ele geçirilirken, müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay ise tutuklandı.

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Evini kenevir tarlasına çevirdiği ortaya çıktı: Yönetmen Ezel Akay adli kontrolle serbest bırakıldı, kardeşi tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evde yapılan aramalarda özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile kubar esrar ele geçirilirken, soruşturmaya ilişkin detaylar da ortaya çıktı.

Video Oynatma İkonu Ezel Akay gözaltında!



İHBAR ÜZERİNE OPERASYON YAPILDI

Bursa İl Jandarma komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.

Yönetmen Ezel Akay'dan kan ve saç kılı numuneleri alındı. (Fotoğraflar İHA ve DHA'dan alınmıştır.)Yönetmen Ezel Akay'dan kan ve saç kılı numuneleri alındı. (Fotoğraflar İHA ve DHA'dan alınmıştır.)

EVİNDE KENEVİR VE KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirdi.

Evde kubar esrar ele geçirildiEvde kubar esrar ele geçirildi

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere incelenmek üzere el konuldu. Operasyon kapsamında Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Yönetmen Akay kameraları görünce tepki gösterdi.Yönetmen Akay kameraları görünce tepki gösterdi.


KAMERALARI GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Şüpheliler, işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç kılı numunesi alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasına Ezel Akay, "Niye fotoğraf çekiyorlar?" diye tepki gösterdi.

"BURADA BİZLİK BİR ŞEY YOK"

Basının görüntü almasına engel olamayacaklarını belirten ekipler ise, "Burada bizlik bir şey yok." ifadelerini kullandı.

İki kardeş adliyeye sevk edildi.İki kardeş adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Akay ile kardeşi, adliyeye sevk edildi.

Video Oynatma İkonu Yönetmen Ezel Akay adliyeye sevk edildi

Olayla ilgili soruşturma İlçe Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor.

Evde şoke eden görüntülerEvde şoke eden görüntüler

EVİNİ KENEVİR TARLASINA ÇEVİRDİ

Akay'ın evine yapılan jandarma baskınında ortaya çıkan görüntüler adeta pes dedirtti.

Evde esrar ele geçirildi.Evde esrar ele geçirildi.

Ezel Akay'ın lüks evinin banyosu dahil bir çok odasına özel ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi kurup odaları kenevir tarlasına çevirdiği ortaya çıktı.

Evini kenevir tarlasına çevirdiği ortaya çıktı: Yönetmen Ezel Akay adli kontrolle serbest bırakıldı, kardeşi tutuklandı-8

NARKOTİK KÖPEĞİ TAKİP BULDU

Jandarmanın hassas burunlu narkotik köpeği Takip ünlü yönetmenin çalışma masasının çekmeceleri ile, evdeki kıyafet dolaplarına zulaladığı poşet poşet yasaklı kenevir maddelerini büyük bir başarıyla buldu.

Video Oynatma İkonu Ezel Akay'ın kenevir tarlasına dönen evi kamerada

Evde yapılan baskında ele geçirilen saksılara ekilmiş kenevir maddesine de incelenmek üzere el konuldu.

Narkotik köpeği Takip Narkotik köpeği Takip



EZEL AKAY'IN SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Ezel Akay'ın sermaye şirketlerinin iflasını istemek mecburiyetinde olanların cezası, karşılıksız çek keşide etme suçlarından suç kaydının olduğu, kardeşi Eren Kazım Akay'ın suç kaydının bulunmadığı öğrenildi.

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