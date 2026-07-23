CHP’de toplu firar günü mü? Özel’in ekibinden son kapalı grup! Olay Kılıçdaroğlu iddiası
CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan kriz, Özgür Özel ekibinin toplu istifa kararıyla resmi bir bölünmeye dönüşecek. Özel'e yakın isimler bugün kapalı grup toplantısında buluştu. Söz konusu ekibin CHP rozetlerini toplu halde çıkaracağı öne sürülüyor. Sürece ilişkin açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrılanlar için "şerefsiz demeyeceğiz" ifadeleriyle manidar bir mesaj verdiği iddia edildi.
Mutlak butlan kararının ardından suların bir türlü durulmadığı CHP'de beklenen resmi ayrışma bugün hayata geçiyor.
TOPLU FİRAR
Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri basına kapalı olarak grup toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı kısa sürerken vekillerin CHP rozetlerini çıkararak partiden resmen istifa etmesi bekleniyor.
Özgür Özel, salı günü gruba veda ettiği için bugün grup toplantısına katılmadı. CHP milletvekilleri, Grup Başkanvekili Murat Emir başkanlığında toplandı.
CHP'Lİ EMİR: SON KAPALI TOPLANTIMIZI YAPTIK
CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, "Son kapalı grup toplantımızı yaptık. Önemli kararlar alınması gerekiyordu oy birliğiyle aldık. Bunun ötesinde paylaşılması gereken bir şey olursa bildireceğiz" dedi.
YENİ PARTİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Kritik toplantıda ilk olarak grup hesabı okunarak katılan milletvekillerinin oylamasına sunulacak ve vekiller böylece kendi kendilerini ibra etmiş olacak. Kapalı oturumun tamamlanmasıyla birlikte basının karşısına geçecek olan milletvekilleri, toplu istifa kararını kamuoyuna duyuracak. Yeni kurulacak parti için ise resmi başvurunun cuma günü ya da önümüzdeki haftanın ilk günü İçişleri Bakanlığına yapılması öngörülüyor.
KILIÇDAROĞLU'NDAN MANİDAR ÇIKIŞ: "ŞEREFSİZ DEMEYECEĞİZ"
Öte yandan, yargı kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in TBMM'de yeni parti sinyalini verdiği gün (21 Temmuz Salı) kendisine yakın kurmaylarıyla bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu'nun, basına kapalı gerçekleşen bu görüşmede ayrılan isimlere yönelik takınılacak tutuma dair, "Şerefsiz demeyeceğiz" ifadeleriyle bir manidar bir mesaj verdiği iddia edildi.
Habertürk'te yer alan iddiaya göre Kılıçdaroğlu, milletvekillerine hitaben şu ifadeleri kullandı:
"Bundan sonra hedefimiz iktidardır. Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz. İktidara yönelik eleştirilerimizi yapacağız. Ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız. Onlar zamanında yol arkadaşımızdı. Hiçbir milletvekilini, yol arkadaşımızı 'şerefsiz' gibi ithamlar altında bırakmayacağız. Biz programımızı anlatacağız."
CHP 3'E BÖLÜNECEK
CHP grubundaki milletvekillerinin 3'e bölüneceği konuşuluyor.
Özgür Özel ile Hareket Edenler: Sayılarının 70 ila 80 arasında olduğu ve istifa ederek yeni partiye katılması beklenen grup.
Kemal Kılıçdaroğlu Yanlıları: Genel Merkez'in meşruiyetini savunup mevcut yapıda kalmaya devam edecek olanlar.
Üçüncü Yolcular: Partide kalarak gelişmelerin seyrine göre pozisyon almayı bekleyen kararsız ve dengeleri gözeten kesim.