CHP’de toplu firar günü mü? Özel’in ekibinden son kapalı grup! Olay Kılıçdaroğlu iddiası

CHP'Lİ EMİR: SON KAPALI TOPLANTIMIZI YAPTIK CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, "Son kapalı grup toplantımızı yaptık. Önemli kararlar alınması gerekiyordu oy birliğiyle aldık. Bunun ötesinde paylaşılması gereken bir şey olursa bildireceğiz" dedi.

Özgür Özel, salı günü gruba veda ettiği için bugün grup toplantısına katılmadı. CHP milletvekilleri, Grup Başkanvekili Murat Emir başkanlığında toplandı.

TOPLU FİRAR Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri basına kapalı olarak grup toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı kısa sürerken vekillerin CHP rozetlerini çıkararak partiden resmen istifa etmesi bekleniyor.

Özgür Özel 21 Temmuz'da TBMM'de yaptığı konuşmada CHP'yi böleceklerini resmen açıkladı. Özel, ʺYeni partimizi, milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.ʺ şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN MANİDAR ÇIKIŞ: "ŞEREFSİZ DEMEYECEĞİZ" Öte yandan, yargı kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in TBMM'de yeni parti sinyalini verdiği gün (21 Temmuz Salı) kendisine yakın kurmaylarıyla bir araya geldi.

YENİ PARTİ BAŞVURUSU NE ZAMAN? Kritik toplantıda ilk olarak grup hesabı okunarak katılan milletvekillerinin oylamasına sunulacak ve vekiller böylece kendi kendilerini ibra etmiş olacak. Kapalı oturumun tamamlanmasıyla birlikte basının karşısına geçecek olan milletvekilleri, toplu istifa kararını kamuoyuna duyuracak. Yeni kurulacak parti için ise resmi başvurunun cuma günü ya da önümüzdeki haftanın ilk günü İçişleri Bakanlığına yapılması öngörülüyor.

Özgür Özel’in yeni partisi için imzalar başladı! İsim ve logo hazır

Özgür Özel’in yeni partisi için imzalar başladı! İsim ve logo hazır

Kılıçdaroğlu'nun, basına kapalı gerçekleşen bu görüşmede ayrılan isimlere yönelik takınılacak tutuma dair, "Şerefsiz demeyeceğiz" ifadeleriyle bir manidar bir mesaj verdiği iddia edildi.

Habertürk'te yer alan iddiaya göre Kılıçdaroğlu, milletvekillerine hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonra hedefimiz iktidardır. Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz. İktidara yönelik eleştirilerimizi yapacağız. Ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız. Onlar zamanında yol arkadaşımızdı. Hiçbir milletvekilini, yol arkadaşımızı 'şerefsiz' gibi ithamlar altında bırakmayacağız. Biz programımızı anlatacağız."

CHP 3'E BÖLÜNECEK

CHP grubundaki milletvekillerinin 3'e bölüneceği konuşuluyor.

Özgür Özel ile Hareket Edenler: Sayılarının 70 ila 80 arasında olduğu ve istifa ederek yeni partiye katılması beklenen grup.

Kemal Kılıçdaroğlu Yanlıları: Genel Merkez'in meşruiyetini savunup mevcut yapıda kalmaya devam edecek olanlar.

Üçüncü Yolcular: Partide kalarak gelişmelerin seyrine göre pozisyon almayı bekleyen kararsız ve dengeleri gözeten kesim.

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