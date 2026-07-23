Fatih Portakal "Ahbap" ifadesinde günah çıkardı: Pişmanım, parayı sormadım, özre hazırım

Deprem döneminde milyonları Ahbap Derneği'ne yardıma yönlendirerek devleti kötüleyen koroda yer alan gazeteci Fatih Portakal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Terörizmin Finansmanı ve Aklama" suçu kapsamında ifade verdi.

PİŞMANLIK FAYDA EDECEK Mİ

Deprem sonrasında vatandaşları AFAD ve Kızılay yerine neden Haluk Levent'in yöneticisi olduğu Ahbap Derneği'ne yönlendirdiği sorulan Portakal, yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu bildirdi.

'TELEFONDA AHBAP'I KONUŞTUK'

Fatih Portakal, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur gibi isimlerle ticari veya kişisel yakınlığı olmadığını savundu.

Amacının yardım yapmak isteyenlerle depremzedeler arasında köprü kurmak olduğunu öne süren Portakal, "Haluk Levent ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur ile sosyal hayatta hiçbir kişisel ilişkim bulunmuyor. Levent ile yüz yüze hiç görüşmedim, sadece derneğin kuruluş yıllarında telefonla birkaç kez konuştum. Oğuzhan Uğur ile yalnızca mesleki çerçevede temas kurdum." dedi.

'OLUMSUZ DUYUMLAR ALDIM ANCAK ARAŞTIRMADIM'

Savcılık sorgusunda Haluk Levent'in geçmişine dair bildiklerini anlatan Portakal, "Medya sektöründe uzun yıllardır bulunmam sebebiyle Haluk Levent hakkında geçmişte karşılıksız çek konularında bazı olumsuz duyumlar aldım ancak o dönem bu konunun üzerine düşüp detaylı araştırma yapmadım." ifadelerini kullandı.

Ahbap Derneği'ne şahsi olarak tek kuruş bağış yapmadığını öne süren Portakal, "Kendi yardımlarımı doğrudan ihtiyaç sahiplerine elden ulaştırdım. Haluk Levent ile aramızda hiçbir ticari ilişki veya para alışverişi olmadı." diye konuştu.

HANİ SEN MUHALİFTİN… "DENETLEME GEREĞİ DUYMADIM KENDİME KIZGINIM"

Ahbap lehine yaptığı açıklamalar sırasında toplanan bağışların nasıl kullanıldığına ilişkin somut bilgisi olmadığını söyleyen Portakal, o dönem harcamaları denetleme ihtiyacı hissetmediğini söyledi.

İnsanları ve kurumları sorgulamaya yönelten bir gazeteci olduğunu belirten Portakal, "Ben bu şekilde bu derneğin lehine beyanda bulunurken toplanan paraların devamında nerelere harcandığı konusunda somut olarak bilgiye sahip değildim. Bunu o günkü şartlarda denetleme gereğini duymadım. Bu konuda kendime kızgınım. Zira yapı olarak insanları sorgulamaya yönelten bir insanım." dedi.

'PİŞMANIM SORGULAMADIK!'

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialar karşısında derin pişmanlık duyduğunu öne süren Portakal, "Bu derneğe yapılacak olan bağışlarla ilgili bu derece güven duyduğum için geldiğimiz aşamada pişmanım. Bu şahsa topladığı paraları nereye harcadığı konusunda hesap verilebilir olması yönünde telkinlerde bulunabilir ve bunu açıklamasını isteyebilirdim ancak bunu yapmadım." ifadelerini kullandı.

Toplanan yardımların soruşturmaya konu edilen harcama kalemlerini gördüğünde büyük sorumluluk hissettiğinin ifadesinde dile getiren Portakal, "Toplanan yardımların soruşturmaya konu edildiği haliyle nerelerde kullanıldığını görünce bu konuda açık söylemek gerekirse sorumluluk duygusu hissediyorum. Bu nedenle özür dilemek gerekirse bu konuda özür dilemeye hazırım." dedi.

Pişmanlığını 16 Temmuz'da kaleme aldığı "Kime Güvenmek" başlıklı yazısında paylaştığını iddia eden Portakal, "Pişman olduğumu söyledim. 2023 şartlarında iyi bir dernek olarak görünüyordu. Kendime kızıyorum. Daha fazla sorgulayabilirdik." sözlerini sarf etti.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel