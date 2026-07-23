Guterres’ten Orta Doğu uyarısı: Gazze’de siviller ağır bedeller ödüyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'da giderek derinleşen çatışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki durumun kontrolden çıktığını belirten Guterres, "Durum hayal edilemez bir noktaya doğru ilerliyor. Bölge, giderek genişleyen bir çatışma çemberine çekiliyor" ifadelerini kullandı.

Gazze'de ilan edilen ateşkese rağmen sivillerin her gün ağır bedeller ödemeye devam ettiğini söyleyen Guterres, insani koşulların giderek kötüleştiğine dikkati çekti.

Batı Şeria'daki gelişmelere de değinen Guterres, bölgede şiddet içeren ilhak sürecinin "sinsice ilerlediğini" belirterek uluslararası topluma gerilimin daha fazla büyümesini önleme çağrısında bulundu.

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