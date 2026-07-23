Guterres’ten Orta Doğu uyarısı: Gazze’de siviller ağır bedeller ödüyor
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu’daki gelişmelerin kontrolden çıktığını belirterek bölgenin “hayal edilemez bir noktaya” sürüklendiğini söyledi. Gazze’de sivillerin sözde ateşkese rağmen ağır bedel ödediğini vurgulayan Guterres, Batı Şeria’da ise şiddet içeren ilhak sürecinin ilerlediğini ifade etti.
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'da giderek derinleşen çatışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Bölgedeki durumun kontrolden çıktığını belirten Guterres, "Durum hayal edilemez bir noktaya doğru ilerliyor. Bölge, giderek genişleyen bir çatışma çemberine çekiliyor" ifadelerini kullandı.
Gazze'de ilan edilen ateşkese rağmen sivillerin her gün ağır bedeller ödemeye devam ettiğini söyleyen Guterres, insani koşulların giderek kötüleştiğine dikkati çekti.
Batı Şeria'daki gelişmelere de değinen Guterres, bölgede şiddet içeren ilhak sürecinin "sinsice ilerlediğini" belirterek uluslararası topluma gerilimin daha fazla büyümesini önleme çağrısında bulundu.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Dünya