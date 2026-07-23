CHP’de Üçüncü Yol safını seçti: Oğuz Kaan Salıcı partide kaldı

Yaşanan kopuşların önceden planlanan bir sürecin sonucu olduğunu iddia eden Salıcı, "26 Temmuz'a kadar kurultay yapılmazsa CHP seçime giremez" söylemiyle parti tabanının paniğe sürüklendiğini savundu.

"Tehlike, bölünmenin ötesindedir. Bu dağılmayı sadece mutlak butlan kararına bağlamak gerçeği gizlemektir. Partide fikren altı doldurulamayan bir 'değişim' sonucunda merkezi otorite ve parti aidiyeti zayıflamış; bireysel pozisyonlar ön plana çıkmıştır."

Salıcı, 4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP Kurultayı öncesinde kaleme aldığı yazıda Özgür Özel'e, "Partiyi bir arada tutabilecek misin?" sorusunu yönelttiğini hatırlattı.

Kılıçdaroğlu'nun "partiden ayrılmayın" çağrısının yeterince güçlü ve inandırıcı bulunmadığını belirten Salıcı, kurultaya ilişkin verilen mesajların da kopuşları önlemekte yetersiz kaldığını söyledi.

Kulislerde, "Üçüncü Yol" grubunun üzerinde uzlaşabileceği isim olarak Salıcı'nın öne çıktığı da konuşulmuştu.

Söz konusu grubun CHP'de kalmayı ve olası olağan kurultayda kendi adayını çıkarmayı değerlendirdiği belirtilirken Oğuz Kaan Salıcı, Engin Altay ve Gürsel Erol'un isimleri genel başkanlık için gündeme gelmişti.

Daha önce parti kulislerine yansıyan iddialarda, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu çizgilerinde doğrudan konumlanmak istemeyen bazı milletvekilleri "Üçüncü Yolcular" olarak anılmıştı.

GENEL BAŞKANLIK KULİSLERİNDEN PARTİ MECLİSİ HAMLESİNE

Oğuz Kaan Salıcı'nın adı, CHP'de genel başkanlık tartışmalarının yaşandığı farklı dönemlerde de gündeme gelmişti.

Kasım 2023'teki CHP Kurultayı öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması ihtimaline karşı Salıcı'nın genel başkan adayı olabileceği öne sürülmüştü.

Salıcı'nın, Kılıçdaroğlu'nun adaylık kararını geç açıklamasına tepki gösterdiği de parti kulislerine yansımıştı. Yakın çevresine, "Seçimlere dört gün kala mı açıklanır aday olmayacağı? Madem olmayacaktı, 15 gün önce açıklasaydı da biz de çalışsaydık" dediği ileri sürülmüştü.

2026'daki genel başkanlık kulislerinde Gökhan Günaydın ve Murat Emir'in yanı sıra Salıcı'nın adı da gündeme gelmişti.

Daha sonraki iddialarda ise Salıcı'nın doğrudan genel başkanlık yarışına girmek yerine Parti Meclisi üzerinde etkili olmayı hedeflediği öne sürülmüştü.

Parti kulislerine yansıyan bilgilere göre Salıcı, Özgür Özel'in Parti Meclisi üzerindeki hâkimiyetini sınırlandırmak amacıyla geniş kapsamlı bir liste çalışması yürütmüştü.

Salıcı'nın hazırladığı listeye 25 il başkanı ile Kılıçdaroğlu'na yakın 15 milletvekilinin destek verdiği iddia edilmişti. Bazı isimlerin ise parti içindeki diğer gruplarla gerilim yaşamamak amacıyla sürece mesafeli durduğu belirtilmişti.

Salıcı da yaptığı açıklamada blok listeye karşı olduklarını söyleyerek delegenin görmek istediği isimleri Parti Meclisi'ne taşımasıyla yönetimde bir ortaklaşma sağlanabileceğini ifade etmişti.

"Biz liste tartışmasında hiçbir zaman blok listeden yana olmadık. Biz hep çarşaf listeden yana olduk. Bu, CHP'de köklü bir tartışmadır" diyen Salıcı'nın sözleri, ekibinin Parti Meclisi'nde ağırlık kazanmayı hedeflediği şeklinde yorumlanmıştı.