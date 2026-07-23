CHP’de Üçüncü Yol safını seçti: Oğuz Kaan Salıcı partide kaldı
Özgür Özel ekibinin CHP’den ayrılarak yeni parti kurmaya hazırlandığı süreçte gözler, geçmişte “Üçüncü Yol” grubuyla anılan Oğuz Kaan Salıcı’ya çevrildi. Özel yönetimini sert sözlerle eleştiren, Kılıçdaroğlu’nun tutumunu da yetersiz bulan Salıcı, “Bir yere gittiğimiz yok” diyerek CHP’de kalacağını açıkladı.
CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan kriz, Özgür Özel'e yakın isimlerin partiden toplu halde ayrılarak yeni bir siyasi oluşum kurmaya hazırlandığı iddialarıyla yeni bir aşamaya taşındı.
Özel'e yakın milletvekilleri ve parti yöneticilerinin kapalı grup toplantısında bir araya geldiği, söz konusu ekibin CHP rozetlerini toplu halde çıkararak istifa kararını açıklayacağı öne sürüldü.
Partide resmi bir bölünmenin eşiğine gelindiği süreçte, geçmişte Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu çizgilerine mesafeli duran "Üçüncü Yol" grubuyla adı anılan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın alacağı tutum merak konusu olmuştu.
SALICI KARARINI AÇIKLADI: "PARTİMDEYİM"
Salıcı, sosyal medya hesabından "Partimdeyim" başlığıyla yayımladığı kapsamlı açıklamada CHP'den ayrılmayacağını duyurdu.
Partide yaşananların sıradan bir ayrışma olarak değerlendirilemeyeceğini savunan Salıcı, Özgür Özel yönetimini sert sözlerle eleştirirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun kopuşları engellemekte yetersiz kaldığını belirtti.
Salıcı, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:
"Cumhuriyet Halk Partisi bizden önce de vardı. Bizden sonra da var olacaktır. Bir yere gittiğimiz yok. Biz partimize rastlantı sonucu gelmedik. Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz."
"KABUĞU ÇATLAYAN BİR NAR VAR"
Özgür Özel'in parti içindeki ayrışmayı "karpuz ile karpuz sapının ayrışması" sözleriyle değerlendirmesine tepki gösteren Salıcı, CHP'de yaşanan sürecin bölünmenin ötesine geçtiğini savundu.
Salıcı, "Olan biten, bölünmenin ötesine geçmiştir; dağılma emareleri görülmektedir. Bunun adı, Özgür Özel'in söylediği gibi 'karpuz ile karpuz sapının ayrışması' değildir. Kaygım odur ki ortada kabuğu çatlayan bir nar vardır" ifadelerini kullandı.
Dağılma emarelerinin mutlak butlan kararıyla başlamadığını belirten Salıcı, ilk işaretlerin Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde görüldüğünü öne sürdü.
ÖZGÜR ÖZEL'E 2023 KURULTAYINI HATIRLATTI
Salıcı, 4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP Kurultayı öncesinde kaleme aldığı yazıda Özgür Özel'e, "Partiyi bir arada tutabilecek misin?" sorusunu yönelttiğini hatırlattı.
Partide yaşanan ayrılıkların yalnızca kişisel tercihler üzerinden açıklanamayacağını belirten Salıcı, merkezi otoritenin ve parti aidiyetinin zayıfladığını savundu.
Tartışmanın isimler üzerinden yürütülmesine karşı çıkan Salıcı, "mesele kimin getirdiği değil, anlayalım artık" dedi.
"BUNUN ADI DAĞILMADIR"
CHP'de "değişim" söyleminin fikrî zemininin doldurulamadığını ileri süren Salıcı, bireysel siyasi pozisyonların parti aidiyetinin önüne geçtiğini belirtti.
Salıcı, şu ifadeleri kullandı:
"Tehlike, bölünmenin ötesindedir. Bu dağılmayı sadece mutlak butlan kararına bağlamak gerçeği gizlemektir. Partide fikren altı doldurulamayan bir 'değişim' sonucunda merkezi otorite ve parti aidiyeti zayıflamış; bireysel pozisyonlar ön plana çıkmıştır."
Yaşanan kopuşların önceden planlanan bir sürecin sonucu olduğunu iddia eden Salıcı, "26 Temmuz'a kadar kurultay yapılmazsa CHP seçime giremez" söylemiyle parti tabanının paniğe sürüklendiğini savundu.
KILIÇDAROĞLU'NUN TUTUMUNU DA YETERSİZ BULDU
Özgür Özel yönetimine yönelik parti içi muhalefetiyle öne çıkan Salıcı, açıklamasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun süreçteki tutumunu da eleştirdi.
Kılıçdaroğlu'nun "partiden ayrılmayın" çağrısının yeterince güçlü ve inandırıcı bulunmadığını belirten Salıcı, kurultaya ilişkin verilen mesajların da kopuşları önlemekte yetersiz kaldığını söyledi.
Salıcı, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'ayrılmayın' çağrısı da zayıf kaldı; inandırıcı bulunmadı. Kurultaya dair vaatler ikna edici görülmedi. Süreci rahatlatacak güvenceler verme noktasında yetersiz kalındı" ifadelerini kullandı.
Salıcı, açıklamasında Özel yönetimini partide yaşanan dağılma üzerinden eleştirirken Kılıçdaroğlu'nun kriz karşısındaki yaklaşımını da yetersiz buldu.
GEÇMİŞTE "ÜÇÜNCÜ YOL" GRUBUYLA ANILMIŞTI
Salıcı'nın "Partimdeyim" açıklaması, geçmişte CHP kulislerine yansıyan "Üçüncü Yol" iddialarını yeniden gündeme taşıdı.
Daha önce parti kulislerine yansıyan iddialarda, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu çizgilerinde doğrudan konumlanmak istemeyen bazı milletvekilleri "Üçüncü Yolcular" olarak anılmıştı.
Takvim yazarı Bülent Erandaç'ın 19 Temmuz 2026 tarihli yazısında, CHP milletvekillerinin üç ayrı gruba ayrıldığı öne sürülmüştü.
Yazıda, partinin 135 milletvekilinden yaklaşık 40'ının Kılıçdaroğlu'nu, 60'ının Özgür Özel'i desteklediği, yaklaşık 35 milletvekilinin ise "Üçüncü Yol" grubunda yer aldığı iddia edilmişti.
Söz konusu grubun CHP'de kalmayı ve olası olağan kurultayda kendi adayını çıkarmayı değerlendirdiği belirtilirken Oğuz Kaan Salıcı, Engin Altay ve Gürsel Erol'un isimleri genel başkanlık için gündeme gelmişti.
Kulislerde, "Üçüncü Yol" grubunun üzerinde uzlaşabileceği isim olarak Salıcı'nın öne çıktığı da konuşulmuştu.
GENEL BAŞKANLIK KULİSLERİNDEN PARTİ MECLİSİ HAMLESİNE
Oğuz Kaan Salıcı'nın adı, CHP'de genel başkanlık tartışmalarının yaşandığı farklı dönemlerde de gündeme gelmişti.
Kasım 2023'teki CHP Kurultayı öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması ihtimaline karşı Salıcı'nın genel başkan adayı olabileceği öne sürülmüştü.
Salıcı'nın, Kılıçdaroğlu'nun adaylık kararını geç açıklamasına tepki gösterdiği de parti kulislerine yansımıştı. Yakın çevresine, "Seçimlere dört gün kala mı açıklanır aday olmayacağı? Madem olmayacaktı, 15 gün önce açıklasaydı da biz de çalışsaydık" dediği ileri sürülmüştü.
2026'daki genel başkanlık kulislerinde Gökhan Günaydın ve Murat Emir'in yanı sıra Salıcı'nın adı da gündeme gelmişti.
Daha sonraki iddialarda ise Salıcı'nın doğrudan genel başkanlık yarışına girmek yerine Parti Meclisi üzerinde etkili olmayı hedeflediği öne sürülmüştü.
Parti kulislerine yansıyan bilgilere göre Salıcı, Özgür Özel'in Parti Meclisi üzerindeki hâkimiyetini sınırlandırmak amacıyla geniş kapsamlı bir liste çalışması yürütmüştü.
Salıcı'nın hazırladığı listeye 25 il başkanı ile Kılıçdaroğlu'na yakın 15 milletvekilinin destek verdiği iddia edilmişti. Bazı isimlerin ise parti içindeki diğer gruplarla gerilim yaşamamak amacıyla sürece mesafeli durduğu belirtilmişti.
Salıcı da yaptığı açıklamada blok listeye karşı olduklarını söyleyerek delegenin görmek istediği isimleri Parti Meclisi'ne taşımasıyla yönetimde bir ortaklaşma sağlanabileceğini ifade etmişti.
"Biz liste tartışmasında hiçbir zaman blok listeden yana olmadık. Biz hep çarşaf listeden yana olduk. Bu, CHP'de köklü bir tartışmadır" diyen Salıcı'nın sözleri, ekibinin Parti Meclisi'nde ağırlık kazanmayı hedeflediği şeklinde yorumlanmıştı.
ÖZEL YÖNETİMİYLE İHRAÇ GERİLİMİ
Salıcı ile Özgür Özel yönetimi arasındaki gerilim, son açıklamayla başlamadı.
Partide "rüşvet ve yolsuzluk iddialarından arınma" çağrısı yapan bazı isimlerin ihraç edilmesine tepki gösteren Salıcı, disiplin sürecini daha önce "parti içi demokrasiye vurulmuş bir darbe" olarak tanımlamıştı.
Özgür Özel'in kamuoyuna açıklama sözü verdiği bir konuda beklentileri karşılamadığını savunan Salıcı, buna karşın parti içindeki eleştirel isimler hakkında ihraç kararları alınmasına tepki göstermişti.
Salıcı, "Partimizin siyasi rakibi kendi üyeleri değildir" diyerek CHP yönetimini parti içinde çoğulculuk ve ifade özgürlüğü ilkelerini uygulamamakla suçlamıştı.
Parti disiplininin kurumsal işleyiş açısından önemli olduğunu belirten Salıcı, eleştiri hakkını kullanan ve uzun yıllar teşkilatlarda görev yapan isimlerin de dinlenmesi gerektiğini savunmuştu.
ÖZEL'E "ATATÜRK'ÜN KOLTUĞU" MESAJI
Salıcı, ihraç tartışmaları sırasında Özgür Özel'e "Atatürk'ün koltuğu" üzerinden de mesaj vermişti.
Parti içi eleştiri hakkının Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'lilere bıraktığı bir miras olduğunu belirten Salıcı, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Parti içi eleştiri hakkı, daimi yol göstericimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partililere mirasıdır. Atatürk'ün koltuğu üstün bir makamdır. O koltukta oturan herkesin bu ilkeleri bilmesi ve benimsemesinde fayda vardır."
ÖZEL EKİBİ AYRILIĞA HAZIRLANIRKEN CHP'DE KALDI
Geçmişte genel başkanlık için adı geçen, "Üçüncü Yol" grubunun öne çıkan isimlerinden biri olarak gösterilen ve Özgür Özel yönetimine yönelik parti içi muhalefetiyle dikkati çeken Salıcı, son açıklamasıyla kendi siyasi tutumunu netleştirdi.
Özgür Özel ekibinin CHP'den toplu halde ayrılarak yeni bir parti kurmaya hazırlandığı iddialarının gündemde olduğu süreçte Salıcı, partideki dağılmadan Özel yönetimini sorumlu tuttu.
Kılıçdaroğlu'nun kopuşları önleme noktasında yetersiz kaldığını da savunan Salıcı, buna rağmen CHP'den ayrılmayacağını ilan etti.