Gözler Merkez'in faiz kararında! İşte piyasanın beklentisi

Bu zamana kadar yapılan toplantılar ve alınan kararlar şu şekilde:

Tarih Politika Faizi Açıklama 22 Ocak 2026 %38'den %37'ye 100 baz puan indirim 12 Mart 2026 %37 Sabit tutuldu 22 Nisan 2026 %37 Sabit tutuldu 11 Haziran 2026 %37 Sabit tutuldu 26 Temmuz 2026 - Bekleniyor

KALAN TOPLANTILAR

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026

PİYASALARIN SON DURUMU

İşte dolar, euro ve altının güncel durumu:

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