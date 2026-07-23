Gözler Merkez'in faiz kararında! İşte piyasanın beklentisi
ABD-İsrail - İran savaşının piyasalardaki dalgalanmayı tetiklediği süreçte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı faiz kararını bugün saat 14.00'te duyuracak. AA Finans'ın 16 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketine göre, tüm uzmanlar politika faizinin yüzde 37'de sabit bırakılacağını öngörüyor. Haziran ayında da değiştirilmeyen faiz oranları için yıl sonu medyan beklentisi ise yüzde 35 olarak hesaplandı.
Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimin küresel piyasalar üzerindeki baskısı sürerken, iç piyasada tüm dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) çevrildi. Banka, merakla beklenen temmuz ayı faiz kararını bugün saat 14.00'te kamuoyuna duyuracak.
EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ
Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde AA Finans tarafından düzenlenen beklenti anketi sonuçlandı. Toplam 16 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, temmuz ayı politika faizine ilişkin ortak bir görüş öne çıktı.
Ankete katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 37 seviyesinde sabit bırakacağını öngördü.
YIL SONU FAİZ ÖNGÖRÜSÜ YÜZDE 35
Ankette sadece temmuz ayı değil, yıl sonu politika faizi beklentileri de şekillendi. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz beklentilerinin medyanı yüzde 35 olarak hesaplandı.
Merkez Bankası, geçtiğimiz haziran ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında da benzer bir adım atarak politika faizini pas geçmiş ve yüzde 37 seviyesinde korumuştu.
Bu zamana kadar yapılan toplantılar ve alınan kararlar şu şekilde:
|Tarih
|Politika Faizi
|Açıklama
|22 Ocak 2026
|%38'den %37'ye
|100 baz puan indirim
|12 Mart 2026
|%37
|Sabit tutuldu
|22 Nisan 2026
|%37
|Sabit tutuldu
|11 Haziran 2026
|%37
|Sabit tutuldu
|26 Temmuz 2026
|-
|Bekleniyor
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