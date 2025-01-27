Real Madrid, Real Valladolid maçında Arda Güler’den şok eden tepki!

Real Madrid, La Liga'nın 21. haftasında deplasmanda Real Valladolid ile karşı karşıya geldi. Eflatun-beyazlılar, Kylian Mbappe'nin hat-trick yaptığı maçta rakibini 3-0 mağlup etti.

Real Madrid, bu galibiyetle puanını 49 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, 73. dakikada Rodrygo'nun yerine oyuna dahil oldu. Arda'nın 85. dakikada kusursuz kontrolünün ardından Luka Modric'e verdiği şık pas büyük beğeni topladı.

Takımının 90+1'de kazandığı penaltı öncesi ceza sahasında bomboş pozisyonda bir türlü pas alamamasına çok sinirlenen yıldız futbolcudan flaş bir tepki geldi. Arda, Mbappe'nin attığı penaltı golü sonrası takım arkadaşlarına sevincine katılmadan görev bölgesine hareketlendi.