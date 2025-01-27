Bilboa önünde şov yapan Beşiktaş, Solskjaer’le ilk lig maçında Antalya’da iki puan bıraktı!

Beşiktaş Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı. 9. dakikada Kaluzinski'nin ceza sahası dışından çektiği şutu Mert Günok kurtardı. 13'te Beşiktaş gole yaklaştı. Kullanılan kornerde Semih'in kafa vuruşu üst direğe çarparak auta çıktı. 38'de Rafa Silva'nın ayak dışıyla attığı pasla ceza sahası içinde topla buluşan Gedson'un dar açıdan yaptığı vuruşu Piric'te kaldı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

71'de ceza sahası dışından Erdal'ın yaptığı vuruş üstten auta gitti. 79'da Beşiktaş golü buldu. Gedson'un ara pasında sağ kanada doğru açılan topu kontrol eden Immobile'nin altıpasa doğru yaptığı ortayı Rafa Silva kafayla ağlara gönderdi: 0-1. Antalya bu gole 6 dakika sonra Erdal ile yanıt verdi. 85'te yapılan ortada top kale sahası içindeki Erdal'ın önünde kaldı. Erdal'ın yaptığı aşırtma vuruş ağlara gitti: 1-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve iki takım mücadeleden 1 puanla ayrıldı.



SİVAS'TA İKİ İSİM CEZALI

Sarı kart sınırında bulunan Al Musrati ve Rafa Silva dün gördükleri kartlarla Sivasspor maçında cezalı duruma düştü. Süper Lig'in 22. haftasını bay geçecek olan Siyah-Beyazlılar'da iki futbolcu 23. haftada oynanacak zorlu maçta forma giyemeyecek.



ÇABALARI YETMEDİ

Dün sahanın en çok mücadele eden isimlerinden birisi Gedson Fernandes'ti. Ancak Portekizli yıldızın çabaları da Beşiktaş'ın kazanması için yetmedi.



YİNE HAYAL KIRIKLIĞI

Solskjaer, Semih Kılıçsoy'a dün sürpriz bir şekilde ilk 11'de şans verdi. Ancak genç futbolcu bu şansı da iyi kullanamadı.



SVENSSON&EMİRHAN DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ın Norveçli sağ beki Jonas Svensson'un kasık bölgesinde ağrı hissettiği ve Ole Gunnar Solskjaer'in de vatandaşını riske etmek istemediği gerekçesiyle devre arasında oyundan aldığı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'da 70'te sakatlık yaşayan Emirhan da oyuna devam edemedi.



CHAMBERLAİN 5 HAFTA SONRA 11'DE

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, Antalyaspor karşılaşmasıyla ligde 5 hafta sonra 11'de maça başladı. Tecrübeli futbolcu daha önce Adana Demirspor maçında 11'de saya çıkmıştı. Solskjaer ayrıca Immobile'nin yerine de ilk 11'de Semih'e şans tanıdı.