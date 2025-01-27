Beşiktaş’ın deplasman fobisi sürüyor!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 85'te yediği golle 1-1 berabere kalan Beşiktaş dış sahadaki son 7 maçını kazanamadı.

Bu süreçte 5 beraberlik, 2 yenilgi alan Kartal daha uzun bir galibiyet hasretini en son Eylül 2021-Ocak 2022 arasındaki sekiz karşılaşmalık dönemde yaşadı.

Öte yandan Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 20 maçın sekizinden beraberlikle ayrılan Beşiktaş (8G 8B 4M), 2012/13'ten bu yana bu aşamalardaki en yüksek sayısına ulaştı. Süper Lig'deki 22. haftayı bay geçecek Beşiktaş 23. haftadaki Sivas deplasmanında bu seriye son vermeye çalışacak.