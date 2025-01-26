Solksjaer Süper Lig’e "Merhaba" diyecek! Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak

Ole Gunnar Solksjaer ile ilk maçında Athletic Bilbao'yu 4-1 yenen ve gövde gösterisi yapan Beşiktaş, bugün deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Son 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik yaşayan Siyah-Beyazlılar, 2025 yılında tüm kulvarlarda oynadığı 5 maçta 3 kez sahadan galip ayrıldı.

3 EKSİĞİ VAR

Beşiktaş, bu yıl oynadığı 2 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Kartal, 'BAY' haftası öncesinde 3 puan hedefliyor. Kartal'da sakatlıkları devam eden savunma oyuncuları Necip Uysal, Gabriel Paulista ile Tayyip Talha mücadelede görev yapamayacak.