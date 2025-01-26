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Okan Buruk maç sonrası Fener'e göndermede bulundu: Gözümüz üzerinde

Galatasaray Teknik Direktörü, “Fenerbahçe-Göztepe maçını dikkatle izleyeceğiz. Gözümüz maçın orta hakemi ve VAR hakeminde olacak”diye konuştu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ocak 2025
Okan Buruk maç sonrası Fener’e göndermede bulundu: Gözümüz üzerinde

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    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor galibiyeti sonrası önemli açıklamalar yaptı.

    Fenerbahçe - Göztepe maçının hakem kadrosunu takip edeceklerini söyleyen Buruk, "Üst üste maçlar oynuyoruz. Farkı 9'a çıkardık. Yarınki maçı seyredeceğiz. Göztepe gibi Avrupa yolunda bir takım, bize ve Beşiktaş'a karşı iyi oynadılar. Zorlu maç olacak. Son 2 haftanın hakem kararlarına bakınca; MHK yapısı değişti. Yabancı VAR hakemlerinin performansı düşük. Rakibimizin maçında da bunu net gördük. Gözümüz bu maçta, bu maçın hakeminde, VAR hakeminde olacak" dedi.

    Konya maçında 1 gollerinin verilmediğini söyleyen Buruk, "Barış ofsaytte değildi. Neden ofsayt verildi anlamadık. Ofsayt çizgisi Abdülkerim'den çizildi" ifadesini kullandı.

    63 GÜN SONRA KALESİNİ KAPATTI
    Galatasaray, uzun bir aradan sonra kalesini gole kapattı. Aslan, Bodrum FK'yı 1-0 yendikten sonra Süper Lig'de 7, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere oynadığı 11 maçta kalesinde gol gördü. Sarı-Kırmızılılar, 63 gün sonra gol yemedi.

    24 MAÇTA 20 GALİBİYET
    Galatasaray lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi. Taraflar arasında İstanbul'da oynanan 24 lig maçının 20'sinden Cimbom galibiyetle ayrılan taraf oldu.

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