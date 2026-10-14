Takvim açıklandı! 45 bin vatandaşın hesabına 40,5 milyar TL aktarılacak: Yarın Meclis'te
Beşinci Fon Kurulu Toplantısı sonrası tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin dev açıklama geldi. Ziraat Bankası 6,4 milyar TL öderken, bu hafta sonuna kadar 34,1 milyar TL daha aktarılarak toplam 40,5 milyar TL'lik tasfiye tamamlanacak. Kanun teklifi bugün TBMM'de!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında toplanan Beşinci Fon Kurulu Toplantısı sonrası, tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin dev ödeme planı açıklandı. Ziraat Bankası aracılığıyla 43 binden fazla yatırımcıya 6,4 milyar TL ödenirken; A1, Bulls ve Pardus yönetimindeki 49 fon için bu hafta sonuna kadar 34,1 milyar TL'lik tasfiye sürecinin tamamlanacağı bildirildi. Tasfiye kanun teklifi ise yarın TBMM Komisyonu'na geliyor.45 bin 745 yatırımcıya 40,5 milyar TL ödeme
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında mağduriyetlerin giderilmesi ve sürecin hukuki güvence altına alınması amacıyla atılan adımlarda kritik viraja girildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında; Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla Beşinci Fon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
ZİRAAT BANKASI'NDAN 6,4 MİLYAR TL'LİK İLK ÖDEME YAPILDI
Toplantı sonrası yapılan bilgilendirmeye göre, hak sahiplerine yönelik ödeme trafiğinde ilk etap tamamlandı. Geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası aracılığıyla:
- A1 Portföy
- Bulls Portföy
- Pardus Portföy
yönetimindeki fonlarda hesabı bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar TL ödeme gerçekleştirildi.
BU HAFTA SONUNA KADAR 34,1 MİLYAR TL DAHA AKTARILACAK
Açıklamada, söz konusu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsayan tasfiye takvimi netleşti. Bu hafta sonuna kadar 34,1 milyar TL tutarındaki tasfiye sürecinin tamamlanması hedefleniyor.
Böylece 3 şirket bünyesindeki toplam 66 ayrı yatırım fonunda yer alan 45.745 vatandaşa, toplam 40,5 milyar TL tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye ödemesi eksiksiz sağlanmış olacak.
KANUN TEKLİFİ BUGÜN TBMM PLAN BÜTÇE KOMİSYONU'NDA!
Tasfiye süreçlerinin adil, şeffaf ve etkin yürütülmesini yasallaştıracak Kanun Teklifi, 9 Ekim 2026 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuştu. Düzenlemenin 14 Ekim 2026 Çarşamba günü (bugün) TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacağı bildirildi.
Meclis gündemindeki teklifin yasalaşmasının ardından, kapsama giren diğer 65 fona ait ara ödemelerin de vakit kaybetmeksizin ivedilikle tamamlanması hedefleniyor.
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