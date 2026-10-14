Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında toplanan Beşinci Fon Kurulu Toplantısı sonrası, tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin dev ödeme planı açıklandı. Ziraat Bankası aracılığıyla 43 binden fazla yatırımcıya 6,4 milyar TL ödenirken; A1, Bulls ve Pardus yönetimindeki 49 fon için bu hafta sonuna kadar 34,1 milyar TL'lik tasfiye sürecinin tamamlanacağı bildirildi. Tasfiye kanun teklifi ise yarın TBMM Komisyonu'na geliyor.

45 bin 745 yatırımcıya 40,5 milyar TL ödeme

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında mağduriyetlerin giderilmesi ve sürecin hukuki güvence altına alınması amacıyla atılan adımlarda kritik viraja girildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında; Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla Beşinci Fon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.