İstanbul’da sağanak şiddetini artıracak! Sel sularına kapılan kadını 3 kişi kurtardı, metro ve alt geçitleri su bastı
İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiliyor. Arnavutköy ve Esenyurt’ta cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, sel sularına kapılan bir kadın vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Başakşehir Olimpiyat Metro İstasyonu’nda su baskını yaşanırken, Muğla’nın Marmaris ilçesinde de şiddetli yağış ve fırtına etkisini gösteriyor. Meteoroloji’nin uyarıları sürerken, sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması isteniyor.
CANLI ANLATIM
HACIOSMAN METROSUNDA TAVANDAN SU AKTI
İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle Hacıosman metro istasyonunu su bastı. Tavandan akan suları görenler şaşırdı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından kent genelinde sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Sağanak yağış nedeniyle Hacıosman metro durağını su bastı. Metroyu kullanmak isteyen yolcular, ıslanmamak için suyun akmadığı bölgelerden geçerek ilerledi.
SULTANGAZİ'DE ALT GEÇİDİ SU BASTI! ARAÇLAR MAHSUR KALDI
İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, Sultangazi’de ulaşımı olumsuz etkiledi. Malkoçoğlu Mahallesi’nde bulunan alt geçit, su baskını nedeniyle trafiğe kapandı. Alt geçitte biriken sular nedeniyle araçlar ilerleyemezken, bir araçta bulunan kişiler mahsur kaldı. Araçtakiler, yükselen sular nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkisini artıran sağanak yağış, İstanbul’un farklı noktalarında su baskınlarına neden oldu. Sultangazi’de yaşanan olay, yağışın günlük yaşam ve ulaşım üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.
BAŞAKŞEHİR'DE SAĞANAK ALARMI! OLİMPİYAT METRO İSTASYONUNU SU BASTI
İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, Başakşehir’de hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle yollar suyla kaplanırken, Başakşehir Olimpiyat Metro İstasyonu’nda da su baskını yaşandı. Metroya binmek isteyen vatandaşlar istasyonda zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkisini artıran yağış, ilçedeki ulaşımı da aksattı. Bazı yollar göle dönerken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede suyun duvarların üzerinden şelale gibi aktığı görüldü. Sağanak yağışın neden olduğu olumsuzluklar, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
MARMARİS'TE ŞİDDETLİ SAĞANAK ALARMI! METREKAREYE 100 KİLOGRAM YAĞIŞ BEKLENİLİYOR
Muğla’nın Marmaris ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışın gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Akdeniz bölgeleri için uyarıda bulunurken, Marmaris’te metrekareye 100 kilogram yağış düşebileceği bildirildi. Yağış nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu azalırken, vatandaşların tedbir amacıyla dışarı çıkmadığı görüldü.
Öte yandan, önceki gün etkili olan fırtınada dört tekne çarpışarak hasar gördü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle tekne seferleri de yapılamadı. Ayrıca İçmeler bölgesindeki bazı otellerde su baskınları yaşandığı bildirildi. Yetkililer, bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.
ESENYURT’TA SAĞANAK YAĞIŞ SELE DÖNÜŞTÜ: SULARA KAPILAN KADINI VATANDAŞLAR KURTARDI
İstanbul Esenyurt’ta sağanak yağışın sele dönüşmesiyle bir kadın akıntıya kapılarak sürüklendi. Kadının yardımına koşan üç vatandaş, kurtarma çalışması başlattı.
Şiddetli yağış nedeniyle sel sularının araçların kapılarına ve farlarına kadar yükseldiği, yol kenarındaki korkulukların çevresinden hızla aktığı görüldü.
Olayda can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, kadının yaralanıp yaralanmadığına ilişkin henüz kesin bilgi paylaşılmadı. İstanbul genelinde yağışın devam etmesi beklenirken, vatandaşlara sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.
İSTANBUL’DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA ETKİLİ OLUYOR
A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde etkisini artıran sağanak yağış ve fırtınaya ilişkin bilgi verdi. Gece saatlerinden itibaren devam eden yağış nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, cadde ve sokaklarda sakinlik yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarına göre yağışın gün boyunca ve hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle giriş katlarda oturanların ve iş yeri bulunanların su baskınlarına karşı tedbirli olması gerekiyor.
Şiddetli yağışın görüş mesafesini düşürdüğünü ve yolları kayganlaştırdığını belirten Vural; sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. İstanbul’da metrekareye yaklaşık 70 kilogram yağış düşebileceğini aktaran muhabir, sel, su baskını, ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi risklere karşı vatandaşların önlem alması gerektiğini vurguladı.