İSTANBUL’DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA ETKİLİ OLUYOR

A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde etkisini artıran sağanak yağış ve fırtınaya ilişkin bilgi verdi. Gece saatlerinden itibaren devam eden yağış nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, cadde ve sokaklarda sakinlik yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarına göre yağışın gün boyunca ve hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle giriş katlarda oturanların ve iş yeri bulunanların su baskınlarına karşı tedbirli olması gerekiyor.

Şiddetli yağışın görüş mesafesini düşürdüğünü ve yolları kayganlaştırdığını belirten Vural; sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. İstanbul’da metrekareye yaklaşık 70 kilogram yağış düşebileceğini aktaran muhabir, sel, su baskını, ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi risklere karşı vatandaşların önlem alması gerektiğini vurguladı.