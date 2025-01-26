Fenerbahçe’de yeni hedef Angelo Preciado!

Fenerbahçe, Sparta Prag forması giyen Angelo Preciado'yu transfer etmeyi hedefliyor. Ekvator basını, Sarı-Lacivertliler'in kısa süre içinde 26 yaşındaki futbolcu için Çekya temsilcisine resmi teklif yapacağını iddia etti.

Bunun yanı sıra Ekvatorlu sağ bekin 7 milyon Dolar'dan fazla değere sahip olduğu vurgulandı. İngiltere'den Everton ve Brentford gibi kulüplerin Preciado'yu istediği ancak Çekya ekibinin teklifleri reddettiği aktarılıyor. Angelo Preciado geçtiğimiz sezon Sparta Prag formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı Galatasaray maçlarında çok iyi performans sergilemişti.