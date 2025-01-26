Cimbom, Victor Osimhen’in golüyle Konya’yı devirdi! Fener’le puan farkını 9’a çıkardı

Cimbom hayata geri döndü... Geçtiğimiz hafta Hatayspor önünde beklenmedik bir beraberlik alan Galatasaray, Konyaspor'u 1-0 yenerek bir maç aradan sonra yeniden galibiyet aldı.

Maçın 8'inci dakikasında Osimhen'in attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. 20'de Osimhen, Adil ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. VAR uyarısı sonrası 22'de penaltıyı kullanan Osimhen Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Devre bu skorla sona erdi.



OSIMHEN OFSAYTA TAKILDI

İkinci yarının 48. dakikasında Sallai'nin vuruşunda Adil araya girerek tehlikeyi önledi. 50'de ceza sahasına giren Yunus'un çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Slowik gole izin vermedi. 54'te Osimhen'in attığı gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. 63'te Osimhen Slowik'in üzerinden aşırtmak istedi ancak top Slowik'te kaldı. Galatasaray maçtan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.



AHMED KUTUCU UCUZ YIRTTI

Galatasaray'ın Eyüpspor'dan aldığı Ahmed Kutucu, Konyaspor karşılaşmasında yedekler arasında yer aldı. Ahmed Kutucu karşılaşmanın 70. dakikasında oyuna dahil oldu ve ilk kez formayı giydi.

Ancak sarı kartı varken bir pozisyonda Guilherme'nin ayağına bastı. Ancak hakem Halil Umut Meler bu pozisyonda her hangi bir kart göstermedi. Böylece Ahmed 2.sarı kartı görüp kırmızıyla atılmaktan kurtulmuş oldu.



SON 9 MAÇTA 8.PENALTI

Galatasaray Başakşehir'le oynadığı karşılaşma hariç son 9 lig maçının 8'inde penaltı kazandı. Sarı-Kırmızılılar Konyaspor karşısında da mücadelenin ilk devresinde penaltı kazandı.



KENDİ MEVKİMİ ÖZLEMİŞİM

Galatasaray'ın milli oyuncusu Kaan Ayhan, Konyaspor maçı sonrasında, "Kendi mevkimde oynamayı özlemişim. Umarım takım arkadaşlarım da özlemiştir. Elimden geldiğince mücadele ettim" ifadesini kullandı.



YENİLMEZLİK SERİSİ 26'YA ÇIKTI

Galatasaray dünkü Konyaspor maçından önce çıktığı son 25 resmi maçta yenilgi yüzü görmemişti. Son yenilgisini Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a karşı alan Aslan dünkü maçla yenilmezlik serisini 26'ya çıkardı.