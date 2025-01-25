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Lucas Piton sürprizi! Sol bek arayan Beşiktaş İtalyan yıldıza kanca attı

Siyah-Beyazıllar’ın Vasco Da Gama’da forma giyen 24 yaşındaki İtalyan sol bekle ilgilendiği ve kulübüyle görüşmelere başladığı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ocak 2025
Lucas Piton sürprizi! Sol bek arayan Beşiktaş İtalyan yıldıza kanca attı

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    Kadrosuna sol bek takviyesi yapması beklenen Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. İtalyan basını Siyah-Beyazlılar'ın Brezilya Ligi ekiplerinden Vasco Da Gama'da forma giyen İtalyan sol bek Lucas Piton ile ilgilendiğini öne sürdü.

    Kartal'ın 24 yaşındaki oyuncu için kulübüyle görüşmelere başladığı ve teklif hazırlığında olduğu da haberin detaylarında yer aldı. Lucas Piton, geçen sezon Brezilya'da toplam 52 maçta forma giydi ve bu karşılaşmalarda 6 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. 1.75 boyundaki futbolcu, bu sezon ise 1 maçta süre aldı.

    Lucas Piton'un Vasco da Gama ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. 24 yaşındaki sol bek oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro. Öte yandan yönetimin bu bölge için eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın kulübü Rangers ile de bir görüşme yaptığı, İskoç ekibinin Rıdvan'ı bonservisiyle göndermek istediği öğrenildi.

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