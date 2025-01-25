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Fenerbahçe'de Kostic için ayrılık iddiası!

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe, Juventus’tan kiraladığı Filip Kostic’in performansından memnun kalmadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ocak 2025
Fenerbahçe’de Kostic için ayrılık iddiası!

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    Kanarya'nın Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic için flaş bir iddia gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin, Sırp futbolcunun performansından memnun olmadığı belirtildi.

    Fenerbahçe'nin bu nedenle Kostic'in sözleşmesinde yer alan 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmamayı düşündüğü ve 32 yaşındaki futbolcunun yaz aylarında Juventus'a geri dönebileceği öne sürüldü. Fenerbahçe forması altında bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Kostic, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

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