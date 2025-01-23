İstanbul’da transfer zirvesi

Trabzonspor'un haftayı BAY geçecek olması nedeniyle takıma 4 gün izin veren teknik direktör Şenol Güneş de İstanbul'a gitti. Burada başkan Ertuğrul Doğan ile bir görüşme gerçekleştiren tecrübeli teknik adam, transfer çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı. Ayrıca transfer teklifi gelen Mendy ve Draguş gibi isimlerin takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ve muhtemel gönderilmesi gündemde olan diğer isimler de masaya yatırıldı. Tecrübeli teknik adamın takımın son haftalardaki artan performansının devamı konusunda yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getirdiği ancak transferdeki beklentisinin de sürdüğü öğrenildi.

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