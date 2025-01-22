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Muslera’dan Dinamo Kiev maçı sonrası "Bitti" işareti

Galatasaray’ın kalecisi Muslera’ya maç sonu büyük tepki vardı. Uruguaylı kaleci, soyunma odasına giderken eliyle ‘Bitti’ işareti yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025
Muslera’dan Dinamo Kiev maçı sonrası Bitti işareti

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    Galatasaray taraftarı Dinamo Kiev maçının bitiş düdüğüyle birlikte Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'ya büyük tepki gösterdi. Tecrübeli kaleci, son düdüğün ardından direkt soyunma odasının yolunu tuttu. Bir hayli kızgın olduğu gözlenen ve eldivenlerini çıkarıp kaptanlık pazubendini indiren Muslera'nın kendisini teselli etmek için yanına gelen teknik direktör Okan Buruk'a 'Bitti' işareti yapması gözlerden kaçmadı. 38 yaşındaki kalecinin Sarı-Kırmızılı ekibin yaptığı 1 yıllık teklife henüz olumlu yanıt vermediği ve sezon sonunu beklediği gelen haberler arasında.


    KENDİMDEN UTANIRIM!
    Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu maç sonrası Muslera ile ilgili konuştu. Hatipoğlu,"Muslera'nın nasıl önemli bir oyuncu olduğunu anlatmak istesem kendimden utanırım" ifadelerini kullandı.

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