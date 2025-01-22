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Galatasaray ilk 8 şansını son maça bıraktı!

Cimbom, Davinson G ve Abdülkerim’in golleriyle 22’de 2-0’ı yakaladı. 45’te Vanat farkı 1’e indiren golü attı. 53’te Osimhen (pen.) sahne aldı. 69 ve 82’de Yarmalenko şoku yaşattı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025
Galatasaray ilk 8 şansını son maça bıraktı!

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    Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. 6. dakikada Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda Davinson kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0. D.Kiev'e karşı baskısını artıran Galatasaray, 22. dakikada tribünleri yeniden ayağa kaldırdı. Abdulkerim Bardakcı, yaklaşık 30 metreden yaptığı muhteşem vuruşla skoru 2-0'a taşıdı. D.Kiev 45. dakikada farkı 1'e indirdi. Tymchyk'in pasında içeri giren Vanat, Muslera'yı çalımlayıp topu ağlarla buluşturdu: 2-1. 53'te Barış Alper ceza sahası içinde düşürüldü. Hakem önce Barış'a topa elle dokunduğu için 2. sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Sonrasında ise penaltı kararı verdi. Penaltıyı Osimhen gole çevirdi: 3-1. 69'da D.Kiev'in kullandığı kornerde arka direkte kendini unutturan Yarmalenko farkı 1'e indirdi: 3-2. 82'de Yarmalenko'nun kafa vuruşuyla Kiev eşitliği yakaladı: 3-3. Maçın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı... Galatasaray, evinde 2 puan bıraktı.

    6 MAÇ 1 GOL 1 MAÇ 3 GOL!
    Cimbom'un dün karşılaştığı D.Kiev, 6 maçta sıfır çekmişti. Ukrayna ekibi dün ilk puanını Galatasaray'dan aldı. Ayrıca, 6 maçta 1 gol atan Dinamo Kiev, dün 1 maçta 3 gol atarak 7 maç sonunda gol sayısını 4'e yükseltti. Galatasaray, Avrupa kupalarında 3 ülkenin takımlarına karşı maç kazanamadı. Bunlardan biri Ukrayna (4 maçta galibiyeti yok)

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