Skriniar heyecanı! Galatasaray’a dünya devinden Slovak stoper geliyor

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Milan Skriniar'ı transfer etme yolunda önemli aşama kat etti. Sarı-Kırmızılılar'ın, Slovak stoperi sezon sonuna dek kiralamak için PSG ile anlaşmaya vardığı ifade ediliyor.

Fransız kulübünde sürekli forma giyemediği için mutsuz olan 29 yaşındaki futbolcu ile yapılan görüşmelerin de birkaç gün içinde anlaşmayla sonuçlanması bekleniyor. Tecrübeli oyuncunun yarım sezonluk maliyetinin 4 milyon Euro'ya ulaşacağı bildirildi.

1 MILYON PSG'DEN

Sarı-Kırmızılılar'ın bu parayı ödeyeceği öne sürülürken; PSG'nin ise geriye kalan 1 milyon Euro'yu karşılayacağı gelen bilgiler arasında. Tecrübeli savunmacı, Paris ekibinin Ligue 1'de oynadığı son 2 maçın kadrosuna dahil edilmedi. PSG ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi olan Skriniar, bu sezon 5 karşılaşmada süre aldı ve 381 dakika sahada kaldı.

INTER'DE OYNAMIŞTI

MSK Zilina altyapısında yetişen Milan Skriniar daha sonra FC ViOn; Sampdoria ve Inter'de oynadı. PSG, 2023-24 sezonu başında tecrübeli stoperi bedel ödemeden kadrosuna kattı. Milli forma ile 77 maçta 3 gol atan Slovak savunmacının güncel değeri de 15 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.