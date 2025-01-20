Beşiktaş’ın gözü Marcus Edwards’ta!

Teknik direktörlük görevine Ole Gunnar Solskjaer'i getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Kadrosuna kanat takviyesi yapacak olan Siyah-Beyazlılar rotasını Portekiz'e çevirdi.

Kartal'ın geçtiğimiz günlerde Sporting Lizbon'un kadro dışı bıraktığı İngiliz futbolcu Marcus Edwards'ı listesine aldığı öğrenildi. Yıldız futbolcuyla ilgilenen Siyah-Beyazlılar'ın oyuncu için Portekiz ekibine kısa süre içinde teklif yapacağı da gelen haberler arasında.

Edwards'a Beşiktaş dışında Nottingham Forest ve Olympiakos'un da ilgilendiği ifade ediliyor. Bu sezon 10 maçta 3 gol kaydeden 26 yaşındaki yıldızın Lizbon ile olan kontratı 2026'da sona erecek.