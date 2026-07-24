Ayasofya’nın açılışının 6. yıl dönümü: Tarihi "Fethin Mührü" eseri raflarda! Başkan Erdoğan'dan takdim yazısı

Demirören Yayınları, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının 6'ncı yıl dönümüne özel bir eser hazırladı. Ayasofya'yı tüm yönleriyle ele alan ve koleksiyon niteliği taşıyan "Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi" isimli seçkin eser, bugün itibarıyla raflarda yerini alacak. Bilimsel kaynaklar ve zengin arşiv belgeleriyle Ayasofya'nın asırlara yayılan hikâyesini kapsamlı bir bakış açısıyla ele alan, gravür ve minyatürlerle zenginleştirilen eserde hiç yayınlanmayan fotoğraflara da yer verilecek.

YENİDEN HAYAT BULDU: İstanbul'un fethiyle birlikte Ayasofya-i Kebir Camii, insanlık tarihinin en büyük dönüm noktalarından birine şahitlik etmiş mübarek bir mâbed olarak yeni bir hüviyet kazanmıştır. 29 Mayıs 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmed Han'ın İstanbul'a muzafferâne girişinin ardından harap ve bakımsız durumda bulunan bu eser, kısa zamanda ihya edilerek İslâm'ın mânevî sancağı altında yeniden hayat bulmuştur. Fetih ile birlikte camiye tahvil edilen Ayasofya, çağ açıp çağ kapatan büyük zaferin remzi, fethin mührü ve medeniyetimizin en ihtişamlı nişanelerinden biri hâline gelmiştir.

TARİHİ MESULİYET: Ayasofya-i Kebir Camii yalnızca bir ibadet mekânı değil; milletimizin tarih şuurunun, medeniyet iddiasının, inanç kudretinin ve fetih ruhunun abideleşmiş timsalidir. Osmanlı sultanlarının vakfiyelerinde yer alan muhafaza ve bakım hükümleri, bu mukaddes emanete gösterilen ihtimamın en kuvvetli delillerindendir. Bugün de ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz bu aziz emaneti aynı şuur ve hassasiyetle korumayı, yaşatmayı ve gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmayı tarihî bir mesuliyet olarak telakki ediyoruz.