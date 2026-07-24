Başkan Erdoğan Mirziyoyev ile görüştü: COP31’e davet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin her geçen gün daha da derinleştiğini belirterek, ocak ayında gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından iki ülke arasındaki iş birliğine yönelik yeni yol haritasının belirlendiğini hatırlattı.

Erdoğan, ilk fırsatta gerçekleştirmeyi planladığı Özbekistan ziyaretinde düzenlenecek toplantılarla mevcut ivmenin sürdürülmesini temenni ettiğini ifade etti.