CANLI YAYIN
Geri

Başkan Erdoğan Mirziyoyev ile görüştü: COP31’e davet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, Mirziyoyev’i Antalya’da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi’ne davet etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Başkan Erdoğan Mirziyoyev ile görüştü: COP31’e davet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin her geçen gün daha da derinleştiğini belirterek, ocak ayında gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından iki ülke arasındaki iş birliğine yönelik yeni yol haritasının belirlendiğini hatırlattı.

Erdoğan, ilk fırsatta gerçekleştirmeyi planladığı Özbekistan ziyaretinde düzenlenecek toplantılarla mevcut ivmenin sürdürülmesini temenni ettiğini ifade etti.

Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü (Fotoğraflar Anadolu Ajansı foto arşivinden alınmıştır)Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü (Fotoğraflar Anadolu Ajansı foto arşivinden alınmıştır)

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ZİRVESİ MESAJI

Başkan Erdoğan, mayıs ayında Türkistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmî Zirvesi'nde "Aile Meclisi"ni güçlendirecek kararlar alındığını anımsattı.

Erdoğan, 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde söz konusu kararları daha ileriye taşıma arzusunda olduklarını kaydetti.

Başkan Erdoğan Mirziyoyev ile görüştü: COP31’e davet etti-3

MİRZİYOYEV'E COP31 DAVETİ

Başkan Erdoğan, görüşmede Mirziyoyev'i 11-12 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi'ne davet etti.

Erdoğan ayrıca Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in doğum gününü kutladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Mirziyoyev ile görüştü: COP31’e davet etti-5 Başkan Erdoğan Mirziyoyev ile görüştü: COP31’e davet etti-6 Başkan Erdoğan Mirziyoyev ile görüştü: COP31’e davet etti-7
Mustafa Sarıgül’den cami önünde skandal hareket! Vatandaşa tekme attı
SONRAKİ HABER

Hacı Bayram Veli Camii çıkışında arbede

 RTÜK'ten SÖZCÜ TV'ye soruşturma! Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı hedef aldı
ÖNCEKİ HABER

RTÜK'ten SÖZCÜ TV'ye soruşturma
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler