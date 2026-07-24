Başkan Erdoğan Mirziyoyev ile görüştü: COP31’e davet etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, Mirziyoyev’i Antalya’da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi’ne davet etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin her geçen gün daha da derinleştiğini belirterek, ocak ayında gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından iki ülke arasındaki iş birliğine yönelik yeni yol haritasının belirlendiğini hatırlattı.
Erdoğan, ilk fırsatta gerçekleştirmeyi planladığı Özbekistan ziyaretinde düzenlenecek toplantılarla mevcut ivmenin sürdürülmesini temenni ettiğini ifade etti.
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ZİRVESİ MESAJI
Başkan Erdoğan, mayıs ayında Türkistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmî Zirvesi'nde "Aile Meclisi"ni güçlendirecek kararlar alındığını anımsattı.
Erdoğan, 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde söz konusu kararları daha ileriye taşıma arzusunda olduklarını kaydetti.
MİRZİYOYEV'E COP31 DAVETİ
Başkan Erdoğan, görüşmede Mirziyoyev'i 11-12 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi'ne davet etti.
Erdoğan ayrıca Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in doğum gününü kutladı.