CHP ve Yeni Parti ayrışması TBMM'deki sandalye dağılımını değiştirdi
CHP'de yaşanan mutlak butlan krizinin ardından Özgür Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili partiden istifa ederek "Yeni Parti"yi kurdu. Bu adımla birlikte Meclis'teki dağılım da değişti. Vekil sayısı 44'e düşen CHP ise Meclis'teki ana muhalefet gücünü kaybederek sıralamada geriledi.
"Mutlak butlan" kararı sonrası hareketlenen siyaset sahnesi bugün büyük bir kırılmaya sahne oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla görevine dönmesini kabullenmeyen Özgür Özel ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ekibi "Yeni Parti" için düğmeye bastı.CHP TBMM'de 5. sıraya geriledi
ÖZEL VE EKİBİNDNE YENİ PARTİ HAMLESİ
Özgür Özel ile birlikte hareket eden 91 milletvekili, CHP'den istifa ederek dilekçeye imza attı. Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. Bu toplu kopuş, Meclis'teki aritmetiği değiştirdi.
CHP ANA MUHALEFET UNVANINI KAYBETTİ
İstifalar öncesinde Meclis'in ikinci büyük partisi konumunda bulunan CHP'nin vekil sayısı 44'e kadar geriledi. Yeni Parti ise 91 milletvekiliyle TBMM'nin ikinci grubu haline gelerek ana muhalefet sıralarına yerleşti.
TBMM'DE YENİ SANDALYE DAĞILIMI
Son istifaların ardından 592 sandalyeli TBMM'de yeni tablo şu şekilde şekillendi:
- AK Parti: 277
- Yeni Parti: 91
- DEM Parti: 56
- MHP: 46
- CHP: 44
- İYİ Parti: 29
- Yeni Yol Partisi: 20
- Bağımsızlar: 11
- HÜDA PAR / YRP: 4'er
- TİP: 3
- DBP / EMEP: 2'şer
- Saadet / DSP / DP: 1'er