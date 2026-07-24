Fatih Altaylı Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Pişmanlık duyuyorum
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Ahbap soruşturmasında ifadesi alınan Fatih Altaylı, Haluk Levent hakkındaki çarpıcı gerçekleri ve duyduğu pişmanlığı itiraf etti. Levent’i geçmişten bu yana "kumarbaz ve mali suçlarla anılan biri" olarak bildiğini söyleyen Altaylı, toplanan paraların akıbetini araştırmadığını kabul etti. Altaylı, "Asla hak etmediği bir desteği vermiş olmaktan üzüntü hatta pişmanlık duyuyorum" dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında Fatih Altaylı'nın ifadesine başvuruldu.
Ahbap'a verdiği destekle bilinen Altaylı, Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında geçmişten bu yana ciddi şüpheleri bulunduğunu öne sürerken, afet döneminde oluşan güven ortamı nedeniyle destek verici yayınlar yaptığını kabul etti. Haluk Levent'i geçmişi itibarıyla olumsuz tanıdığını söyleyen Altaylı, gelinen noktada hak etmediği bir destek verdiğini belirterek açıkça pişmanlık duyduğunu söyledi.
"KUMARBAZ VE DOLANDIRICILIKTAN HAPSE GİRMİŞ BİRİ OLARAK BİLİRDİM"
Altaylı, Haluk Levent'i ilk kez 2021 yılında yaptığı bir program vesilesiyle tanıdığını ifade etti. Kendisinde önceden beri olumsuz bir intiba bulunduğunu öne süren Altaylı, şu ifadeleri kullandı:
"Daha önce mesleğim itibariyle tabi ki kendisini bilirdim. Ama kendisinin bende olumsuz bir intibası bulunmaktaydı. Çünkü kendisinin kumarbaz, dolandırıcılıktan hapse girmiş bir adam olarak bilirdim. Açıkçası kendisine de çok güvenmezdim."
ORMAN YANGINLARI VE DEPREMDE OLUŞAN ALGI
Haluk Levent'e duyduğu şüpheye rağmen Ahbap lehine yayınlar yapmasını kamuoyundaki atmosfere bağlayan Altaylı, derneğin 2020'deki orman yangınlarında uçak ve helikopter kiralayarak söndürme çalışmalarına katıldığını dile getirdi. Bu durumun hem toplumda hem de kendisinde bir sempati ve güven oluşturduğunu savunan Altaylı, 6 Şubat depremlerinde de benzer bir havanın yakalandığını öne sürdü.
Kendi şahsi soru işaretleri sürmesine rağmen, afetin puslu havasında yardım eden herkese vesile olmaya çalıştıklarını ve olumlu söylemlerde bulunmuş olabileceğini kabul etti.
"SÜT GİBİ LEKESİZ GÖRÜNMEK ZORUNDASIN"Haluk Levent'in geçmişindeki mali suç iddiaları nedeniyle Ahbap'ın çok sıkı biçimde denetlenmesi gerektiğini her platformda savunduğunu iddia eden Altaylı, bu uyarıları sonrası Levent'in kendisiyle olan bağını kopardığını ileri sürdü.
Bu süreci anlatırken Altaylı, şu detaylara yer verdi:
"Kesinlikle bu adamın geçmişinde kumar, mali suçlar gibi yüz kızartıcı olaylar bulunması hasebiyle bu derneğin kesinlikle çok iyi denetlenmesi gerektiğini savundum. Hatta bu konuda 'Haluk çuvallamamalısın, süt gibi lekesiz görünmek zorundasın' minvalinde yazılar kaleme aldım. Bunun üzerine Haluk Levet benimle irtibatı kesti. Telefonlarıma cevap vermemeye başladı."
"ÇOK ÇOK HAKLISIN ABİM" MESAJI
Altaylı, birkaç ay önce derneğin hesap vermediğine dair yeni bir yazı kaleme alarak İçişleri Bakanlığını göreve çağırdığını, bunun üzerine Haluk Levent'in kendisine mesaj attığını açıkladı. Mesajın detaylarını aktaran Altaylı, Levent'in kendisine, "Çok çok haklısın abim, 10 ay kadar önce denetim geçirmiştik. Düzenli denetleniyoruz. Denetim sonrası canlı yayınlarda tek tek kuruşuna kadar hesap vereceğim, sözüm söz bu mesaj da burada kalsın" yazdığını ifade etti. Kendisinin ise bu işin bağımsız ve büyük denetim firmalarınca yapılması gerektiğini vurguladığını kaydetti.
TOPLANAN YARDIMLARI ARAŞTIRMADIĞINI KABUL ETTİ
Şahsen derneğe para göndermediğini açıklayan Altaylı, toplanan yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşıp ulaşmadığını araştırmadığını itiraf etti. O dönem Habertürk'ten ayrıldığını, elinde bu denetlemeyi yapacak yetki ve imkân bulunmadığını savunan Altaylı, yoğun seçim gündemi nedeniyle konunun yeterince takip edilememiş olabileceğini dile getirdi.
"HUYUNDAN VAZGEÇMEDİĞİNİ HEP BERABER GÖRDÜK"
İfadesinde Levent hakkındaki en sert değerlendirmeyi son bölüme saklayan Altaylı, "Daha sonra yaşanan süreçte Haluk Levent'in huyundan vazgeçmediğini hep beraber görmüş olduk" dedi.
Her insanın ikinci bir şansı hak ettiği düşüncesiyle hareket ettiğini açıklayan Altaylı, ifadesini açık bir pişmanlık beyanıyla tamamladı:
"Ancak şuan görüyorum ki hak etmediği bir destek vermişim. Depremden sonra Türkiye bir genel seçim ve yerel seçim geçirdi. Yoğun gündem içerisinde bu işi yeterince takip edememiş olabiliriz. Zaten denetim yetkisi de bizde değildi. Ama gelinen aşamada Haluk LEVENT ve Ahbap derneğinin asla hak etmediği bir desteği vermiş olmaktan üzüntü hatta pişmanlık duyuyorum."
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