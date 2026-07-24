Fatih Altaylı Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Pişmanlık duyuyorum

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında Fatih Altaylı'nın ifadesine başvuruldu. Ahbap'a verdiği destekle bilinen Altaylı, Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında geçmişten bu yana ciddi şüpheleri bulunduğunu öne sürerken, afet döneminde oluşan güven ortamı nedeniyle destek verici yayınlar yaptığını kabul etti. Haluk Levent'i geçmişi itibarıyla olumsuz tanıdığını söyleyen Altaylı, gelinen noktada hak etmediği bir destek verdiğini belirterek açıkça pişmanlık duyduğunu söyledi. Ahbap soruşturması! 6 ünlüden Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses ve Fatih Altaylı ifade verdi "KUMARBAZ VE DOLANDIRICILIKTAN HAPSE GİRMİŞ BİRİ OLARAK BİLİRDİM"

Altaylı, Haluk Levent'i ilk kez 2021 yılında yaptığı bir program vesilesiyle tanıdığını ifade etti. Kendisinde önceden beri olumsuz bir intiba bulunduğunu öne süren Altaylı, şu ifadeleri kullandı: "Daha önce mesleğim itibariyle tabi ki kendisini bilirdim. Ama kendisinin bende olumsuz bir intibası bulunmaktaydı. Çünkü kendisinin kumarbaz, dolandırıcılıktan hapse girmiş bir adam olarak bilirdim. Açıkçası kendisine de çok güvenmezdim."

ORMAN YANGINLARI VE DEPREMDE OLUŞAN ALGI Haluk Levent'e duyduğu şüpheye rağmen Ahbap lehine yayınlar yapmasını kamuoyundaki atmosfere bağlayan Altaylı, derneğin 2020'deki orman yangınlarında uçak ve helikopter kiralayarak söndürme çalışmalarına katıldığını dile getirdi. Bu durumun hem toplumda hem de kendisinde bir sempati ve güven oluşturduğunu savunan Altaylı, 6 Şubat depremlerinde de benzer bir havanın yakalandığını öne sürdü. Fatih Altaylı Ahbap soruşturması kapsamında ifade verdi (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır) Kendi şahsi soru işaretleri sürmesine rağmen, afetin puslu havasında yardım eden herkese vesile olmaya çalıştıklarını ve olumlu söylemlerde bulunmuş olabileceğini kabul etti.