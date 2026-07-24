Yeni parti adımı! Özgür Özel CHP'den istifa etti

TAKVİM "LOZAN AYARLI BÖLÜNMEYİ" YAZMIŞTI

Özgür Özel'in CHP'den istifa ederek "Yeni Parti" adıyla yeni bir oluşuma gitti. Takvim.com.tr 1 Temmuz tarihinde "CHP'de Lozan ayarlı bölünme! TAKVİM kulislere daldı..." başlığıyla duyurduğu özel kulis haberi birebir gerçeğe dönüştü.

Takvim.com.tr, Özel'in CHP'den ayrılışını sembolize etmek üzere Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü olan 24 Temmuz tarihini seçtiğini ve yeni oluşumun adının "Yeni Parti" (YEP) olacağını haftalar öncesinden duyurmuştu.