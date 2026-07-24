Yeni parti adımı! Özgür Özel CHP'den istifa etti
Mutlak butlan kararı sonrası başlayan yarılma resmiyet kazandı. Mahkeme kararıyla Genel Başkanlık görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel CHP'den istifa etti. Özel ile birlikte toplam 91 milletvekilinin CHP'den istifa ettiği öğrenildi.
CHP'de mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararıyla başlayan hukuki ve siyasi deprem, nihayet beklenen kopuşu getirdi.
38. Olağan Kurultay'a şaibe karıştırıldığı gerekçesiyle genel başkanlık görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, CHP'den istifa etti.
ÖZGÜR ÖZEL İMZAYI ATTI
Yeni Parti'nin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kurulu'na katıldı.
CHP 3'E BÖLÜNDÜ
Bu adımla birlikte CHP grubundaki milletvekilleri 3'e bölündü.
Özgür Özel ile Hareket Edenler: İstifa ederek yeni partiye katılması beklenen grup.
Kemal Kılıçdaroğlu Yanlıları: Genel Merkez'in meşruiyetini savunup mevcut yapıda kalmaya devam edecek olanlar.
Üçüncü Yolcular: Partide kalarak gelişmelerin seyrine göre pozisyon almayı bekleyen kararsız ve dengeleri gözeten kesim.
TAKVİM "LOZAN AYARLI BÖLÜNMEYİ" YAZMIŞTI
Özgür Özel'in CHP'den istifa ederek "Yeni Parti" adıyla yeni bir oluşuma gitti. Takvim.com.tr 1 Temmuz tarihinde "CHP'de Lozan ayarlı bölünme! TAKVİM kulislere daldı..." başlığıyla duyurduğu özel kulis haberi birebir gerçeğe dönüştü.
Takvim.com.tr, Özel'in CHP'den ayrılışını sembolize etmek üzere Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü olan 24 Temmuz tarihini seçtiğini ve yeni oluşumun adının "Yeni Parti" (YEP) olacağını haftalar öncesinden duyurmuştu.
Yeni kurulacak partinin yanı sıra Anadolu Birliği Partisi de "yedek lastik" olarak kenarda tutuluyor.