Ruşen Çakır'ın ifadesi ortaya çıktı! Sen paranı Haluk Levent'e emanet eder misin?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında Ruşen Çakır ifade verdi. Savcılık sorgusunda Çakır'a; Ahbap Derneği lehine yaptığı haberler, kamuoyundaki güveni kullanarak bağışların yönlendirilmesine katkı sağlayıp sağlamadığı ve verilen vaatlerin takipçisi olup olmadığı yönünde sorular yöneltildi.

Çakır, ifadesinde Haluk Levent'i şahsen tanımadığını, kendisiyle hiçbir zaman bir araya gelmediğini ve derneğin başka bir organizasyonunda yer almadığını savundu. Soruşturma dosyasında yer alan haberin kendisine ait olduğunu kabul eden Çakır, yayının o dönemki şartlarda bir durum değerlendirmesi olduğunu beyan etti.

"KENDİ PARANIZI HALUK LEVENT'E EMANET EDER MİYDİNİZ?"

Savcılığın, "Tanımadıysanız kendi nam ve hesabına vatandaşlardan para toplamasına neden yardımcı oldunuz? Kendi paranızı Haluk Levent'e emanet eder miydiniz?" sorusu üzerine Çakır, Haluk Levent'i sadece sanatçı kimliğiyle bildiğini ifade etti.