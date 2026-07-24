Ruşen Çakır'ın ifadesi ortaya çıktı! Sen paranı Haluk Levent'e emanet eder misin?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında Ruşen Çakır'ın ifadesi alındı. Savcılık sorgusunda, Ahbap Derneği ve Haluk Levent lehine yapılan yayınlar ile toplanan bağışlardaki sorumluluğu sorulan Çakır, Levent’i şahsen tanımadığını ve yöneltilen suçlamalar karşısında herhangi bir sorumluluk hissetmediğini belirtti. İfadesinin sonunda toplanan paraların kişisel amaçlarla kullanıldığını soruşturma sürecinde öğrendiğini dile getiren Çakır, durumun "gerçekten çok üzücü" olduğunu belirterek suçluların cezalandırılmasını istedi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında Ruşen Çakır ifade verdi. Savcılık sorgusunda Çakır'a; Ahbap Derneği lehine yaptığı haberler, kamuoyundaki güveni kullanarak bağışların yönlendirilmesine katkı sağlayıp sağlamadığı ve verilen vaatlerin takipçisi olup olmadığı yönünde sorular yöneltildi.
Çakır, ifadesinde Haluk Levent'i şahsen tanımadığını, kendisiyle hiçbir zaman bir araya gelmediğini ve derneğin başka bir organizasyonunda yer almadığını savundu. Soruşturma dosyasında yer alan haberin kendisine ait olduğunu kabul eden Çakır, yayının o dönemki şartlarda bir durum değerlendirmesi olduğunu beyan etti.
"KENDİ PARANIZI HALUK LEVENT'E EMANET EDER MİYDİNİZ?"
Savcılığın, "Tanımadıysanız kendi nam ve hesabına vatandaşlardan para toplamasına neden yardımcı oldunuz? Kendi paranızı Haluk Levent'e emanet eder miydiniz?" sorusu üzerine Çakır, Haluk Levent'i sadece sanatçı kimliğiyle bildiğini ifade etti.
Yapılan haberle para toplanmasına yardımcı olmadığını savunan Çakır, şu ifadeleri kullandı:
"Soruşturma içeriğinde bulunan haber doğrudur bana aittir. Ben yapmıştım. Bu yapmış olduğum haber tamamen o dönem depremin oluşturduğu üzüntü sebebiyle ve deprem bölgesinde bulunan yine meslektaşlarımızın bizlere yansıtmış olduğu durumlarla ilgili olarak Ahbap Derneğinin depremzedelere ciddi yardımlarda bulunduğunu söylemeleri sebebiyle bu şekilde haberini yaptım. Herhangi bir şekilde para toplanmasına yardımcı olmadım. Tamamen bu yapılan haber o şartlarda bir durum değerlendirmesiydi."
Çakır ayrıca, şahsı ve ailesi tarafından da Ahbap Derneğine "çok cüzi miktarda" bağış yapıldığını açıkladı.
LEVENT İLE İRTİBAT İDDİALARINI REDDETTİ
Haluk Levent ile hiçbir şekilde bir araya gelmediğini yineleyen Çakır, gerekli görülmesi hâlinde HTS kayıtlarının incelenebileceğini dile getirdi.
Bölgedeki muhabirlerin aktardığı bilgiler doğrultusunda haberi kurguladığını kaydeden Çakır, yardımların yerine ulaşıp ulaşmadığını denetleme imkânının bulunmadığını belirterek, "O dönem Ahbap Derneği hakkında soruşturma açılsaydı bugün soruşturmaya konu haber gibi açılacak soruşturmanın da haberini yapardım" şeklinde konuştu.
"HERHANGİ BİR SORUMLULUK HİSSETMİYORUM"
Savcılık sorgusunda Çakır'a, gazeteci kimliği üzerinden oluşturulan güven neticesinde kamuoyunun mağdur edildiği hatırlatılarak, "Kendinizi sorumlu hissediyor musunuz?" sorusu yöneltildi.
Çakır, bu soruya "Herhangi bir sorumluluk hissetmiyorum" yanıtını verdi. 41 yıldır gazetecilik yaptığını ve kamuoyu tarafından zaten tanınan bir isim olduğunu vurgulayan Çakır, söz konusu haberler nedeniyle herhangi bir maddi veya manevi kazanç elde etmediğini iddia etti.
DEVLET KURUMLARI VE DEPREM BÖLGESİ SORUSU
Çakır, resmi yardım kuruluşlarının itibarının hedef alındığına yönelik suçlamaları kabul etmedi. Kimseye devlet kurumlarına güvenilmemesi yönünde telkinde bulunmadığını savunan Çakır, deprem bölgesine gitmediğini de doğruladı.
Saha gözlemi yapmadan yayın kurguladığı yönündeki eleştirilere karşılık Çakır, bölgedeki gazetecilerden sürekli bilgi aldığını ve amacının yalnızca mağdur vatandaşlara faydalı olmak olduğunu ileri sürdü.
"GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜCÜ"
Sorgunun başında herhangi bir sorumluluk kabul etmeyen Çakır, ifadesinin son bölümünde ise soruşturma sayesinde yardım paralarının şahsi amaçlarla kullanıldığını öğrendiğini belirtti.
Soruşturma dosyasındaki detaylar karşında üzüntüsünü dile getiren Çakır, ifadesini şu sözlerle tamamladı:
"Bu soruşturmalar neticesinde söz konusu Ahbap Derneğinin mağdur insanlara yardım niteliğinde dağıtılması gereken paraların şahsi sebepler ile kullanıldığını öğrenmiş oldum. Bir derneğin bu şekilde hareket etmesi gerçekten çok üzücü. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da ve yine bir gazeteci olarak da beni üzmüştür. Ben de bu derneğe yardımda bulundum. Umarım bir an önce suçlu olan kişilerin cezalandırılmasının gerçekleşmesini isterim."