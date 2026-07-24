Beşiktaş'ın Mohamed Salah transferinde kritik gün!

Taraflar arasında bugün gerçekleştirilecek görüşmenin sürecin tamamlanması açısından kritik önem taşıdığı ifade ediliyor.

Siyah-beyazlı yönetimin, Mısırlı yıldızla sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığı, transferin tamamlanması için geriye yalnızca menajerlik komisyonuna ilişkin son detayların kaldığı belirtildi.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde uzun süredir yer alan Mohamed Salah için görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildi.

Mohamed Salah

MENAJERLİK KOMİSYONUNDA PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Transfer görüşmelerini bizzat yürüten Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, Salah'ın menajeri Ramy Abbas ile yapılan pazarlıklarda kontrollü bir tutum sergilediği öğrenildi.

İlk görüşmelerde menajer tarafının yüksek komisyon talebinde bulunduğu, siyah-beyazlı yönetimin ise bu rakamı kabul etmemesi üzerine müzakerelerin devam ettiği aktarıldı.