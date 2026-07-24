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Beşiktaş'ın Mohamed Salah transferinde kritik gün!

Beşiktaş'ın uzun süredir yürüttüğü Mohamed Salah transferinde kritik aşamaya gelindi. Tarafların sözleşme şartlarında anlaşma sağladığı, menajerlik komisyonunda ise önemli mesafe kat edildiği öğrenildi. Bugün yapılacak görüşme sürecin seyrini belirleyecek.

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Beşiktaş'ın Mohamed Salah transferinde kritik gün!

Beşiktaş'ın transfer gündeminde uzun süredir yer alan Mohamed Salah için görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildi.

Siyah-beyazlı yönetimin, Mısırlı yıldızla sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığı, transferin tamamlanması için geriye yalnızca menajerlik komisyonuna ilişkin son detayların kaldığı belirtildi.

Taraflar arasında bugün gerçekleştirilecek görüşmenin sürecin tamamlanması açısından kritik önem taşıdığı ifade ediliyor.

Mohamed SalahMohamed Salah
MENAJERLİK KOMİSYONUNDA PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Transfer görüşmelerini bizzat yürüten Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, Salah'ın menajeri Ramy Abbas ile yapılan pazarlıklarda kontrollü bir tutum sergilediği öğrenildi.

İlk görüşmelerde menajer tarafının yüksek komisyon talebinde bulunduğu, siyah-beyazlı yönetimin ise bu rakamı kabul etmemesi üzerine müzakerelerin devam ettiği aktarıldı.

Mohamed SalahMohamed Salah
Edinilen bilgilere göre Salah cephesi başlangıçta yüzde 35 seviyesinde menajerlik komisyonu talep etti.

Beşiktaş yönetiminin bu oranı yüksek bulmasının ardından taraflar yeniden masaya otururken, Ramy Abbas'ın talebini aşağı çektiği ve komisyon konusunda önemli ölçüde uzlaşma sağlandığı belirtildi.

Mohamed SalahMohamed Salah
SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLECEK

Menajerlik komisyonundaki geri adımın ardından transfer dosyasındaki en önemli pürüzün büyük ölçüde ortadan kalktığı ifade ediliyor.

Beşiktaş'ın 34 yaşındaki Mohamed Salah için hazırladığı sözleşmenin imzaya hazır olduğu, bugün yapılacak görüşmede komisyonla ilgili son ayrıntıların netleşmesinin beklendiği öğrenildi.

Tarafların bu konuda da anlaşma sağlaması halinde transfer sürecinin resmiyet kazanması için son adımlar atılacak.

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