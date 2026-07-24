Bakanlık düğmeye bastı! Tahsildaroğlu raflardan toplatılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tahsildaroğlu markalı Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir'in belirli bir partisinde mikrobiyolojik kriterlere aykırılık tespit edildiğini açıkladı. Uygunsuz bulunan ürünün piyasadan toplatılmasına karar verilirken, üretici firmaya idari para cezası uygulandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinde, Tahsildaroğlu markalı Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir'in belirli bir partisinin mikrobiyolojik kriterleri karşılamadığı belirlendi.
Uygunsuzluk tespit edilen peynir. (Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır.)
ÜNLÜ MARKADA UYGUNSUZLUK TESPİTİ
Bakanlık, söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verirken, üretici firmaya da idari para cezası uyguladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tahsildaroğlu marka peynirde uygunsuzluk tespit etti.
Kamuoyuna Açıklama
Bazı yayın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında yer alan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Başvuru ve Denetim Süreci
16.06.2026 tarihinde saat 21.15'te Alo 174 Gıda Hattına yapılan başvuru üzerine, 17.06.2026 tarihinde başvuruya konu perakende satış işletmesinde resmi kontrol gerçekleştirilmiştir.
Numune ve Analiz
Denetim kapsamında şikâyete konu olan Tahsildaroğlu markalı, 290625 parti numaralı Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir ürününden numune alınarak Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilmiştir. Yapılan analizler sonucunda ürünün Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmiştir.
Uygulanan İşlemler
Üretici işletmeye idari para cezası uygulanmış, 290625 parti numaralı ürünler imha edilmek üzere piyasadan toplatılmıştır. Ayrıca ilgili işletmenin denetim sıklığı artırılmış ve benzer ürünlerden alınan numunelerin analiz süreci devam etmektedir.
Süreç Devam Ediyor
Analizler sonucunda yeni bir uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda gerekli yasal işlemler tesis edilecektir.
Bakanlık Mesajı
Bakanlığımız, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla resmi kontrol faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir.