İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının İzmit Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında alınan ifadeler, belediyedeki ihale ve para trafiğine ilişkin çarpıcı iddiaları ortaya çıkardı. Turgut Koç, araç kiralama ihalesi sürecinde Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaklaşık 3 kilogram altın verdiğini beyan etti. Gizli tanık ise bazı ihalelerden yüzde 7 ila yüzde 10 arasında nakit para alındığını, paranın altına çevrilerek başkana ulaştırıldığını söyledi. Eski özel kalem Ümit Duygu Çetiner makam katındaki para dolu olduğu düşünülen çantaları, eski şoför Hüseyin Ergül ise başkanın aracına taşıdığı ve içinde para bulunduğunu anlattı. Belgesel yapımcısı Koral Altın da 800 bin liralık ödemenin 500 bin lirasını Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen'den elden, 300 bin lirasını ise Başkan Hürriyet'in şahsi hesabından aldığını söyledi. İFADELER RÜŞVET VE İHALE AĞINI ORTAYA ÇIKARDI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İzmit Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında alınan yedi ifade tutanağında, ihale süreçlerinden belediyedeki kritik görevlendirmelere, nakit para ve altın teslimatlarından şirketler üzerinden yapılan ödemelere kadar çok sayıda iddia yer aldı. Gizli tanık, eski özel kalem müdürü, eski makam şoförü, belediye personeli, iş insanları ve belediyeyle çalışan isimlerin ifadeleri, soruşturmanın odağındaki para trafiğinin ayrıntılarını gözler önüne serdi.

CHPli İzmit Belediyesindeki rüşvet ağında 20 şüpheli tutuklandı! Turgut Koçun ifadesi ortaya çıktı: Fatma Kaplan Hürriyete 3 kilo altın verdim OTOYOLDA 3 KİLOGRAM ALTIN TESLİMATI YAPILDI Soruşturmanın en çarpıcı beyanlarından biri Turgut Koç'tan geldi. Koç, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in kendisinden araç kiralama ihalesi nedeniyle para istediğini söyledi. Koç, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Akmeşe yolundan İstanbul yönüne ilerledikleri sırada, gece saatlerinde Hürriyet'e yaklaşık 3 kilogram altın verdiğini beyan etti. Altınların poşet içerisinde bulunduğunu söyleyen Koç, bunları Kapalıçarşı'dan temin ettiğini; bir bölümünü çevresinden, bir bölümünü ise Adem Ok veya Fatih Yaşar'dan almış olabileceğini ifade etti. Koç, "Başkan benden bu araç ihale işi olduğu için para istedi" dedi.